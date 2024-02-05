خلال غرامي 2024.. نجمة عالمية تطالب بوقف إطلاق النار في غزة













وبعد أدائها لأغنية "Nothing Compares 2 U" تكريمًا للفنانة الراحلة سينيد أوكونور، رفعت آني ذراعيها في الهواء وقالت: "فنانون من أجل وقف إطلاق النار، السلام في العالم".



وحظيت هذه الخطوة بتأييد حار من قِبل الحضور، الذين هتفوا وصفقوا بحرارة للنجمة الإسكتلندية، معبرين عن إعجابهم بموقفها الجريء. -وكالات