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خلال غرامي 2024.. نجمة عالمية تطالب بوقف إطلاق النار في غزة

2/5/2024 2:31:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دعت النجمة الإسكتلندية آني لينوكس، إلى وقف إطلاق النار في فلسطين، خلال أدائها الغنائي في حفل توزيع جوائز غرامي لعام 2024، الذي أقيم على مسرح كريبتو أرينا في ولاية لوس أنجلوس في أميركا.







وبعد أدائها لأغنية "Nothing Compares 2 U" تكريمًا للفنانة الراحلة سينيد أوكونور، رفعت آني ذراعيها في الهواء وقالت: "فنانون من أجل وقف إطلاق النار، السلام في العالم".


وحظيت هذه الخطوة بتأييد حار من قِبل الحضور، الذين هتفوا وصفقوا بحرارة للنجمة الإسكتلندية، معبرين عن إعجابهم بموقفها الجريء. -وكالات


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