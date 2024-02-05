متى تدمر السلطة حميتك الفذائية؟

فما هي هذه المكونات؟



كثيرون يربطون السلطة بنظام غذائي منخفض السعرات الحرارية وصحي. لكن هذا ليس صحيحاً دوماً لأن بعض المكونات المضافة لها قد تحولها من وجبة صحية إلى قنبلة حقيقية من السعرات الحرارية، وفق ما تقرير نشره موقع "فوكوس" الألماني.



الصلصة: يعتبر هذا المكون المخفي رقم واحد في زيادة الوزن. إذ تحتوي صلصات السلطة الجاهزة، على ما يصل إلى 10 جرامات من الدهون (لكل 30 غراماً) وعدد لا يحصى من السعرات الحرارية.

لأن الصلصات غالباً ما تعمتد على المايونيز أو الكريمة الطازجة، مما يعني أن تصبح كمية صغيرة فقط من الخس قنبلة من السعرات الحرارية.

لهذا بدلاً من شراء الصلصات الجاهزة من السوبر ماركت، ينصح خبراء التغذية من يريدون إنقاص وزنهم بتحضير صلصة بخاصة بذك.



البيت أفضل من السوق!



الخبز : من الأفضل اختيار نسخة الحبوب الكاملة. لا يُنصح أيضاً بإضافة الزبدة إلى الخبز إذا كنت تريد إبقاء سلطتك منخفضة السعرات الحرارية قدر الإمكان.وتصبح سلطتك صحية أكثر وطارزجة، إذا قمت بخبزه خبز الحبوب الكاملة بنفسك.



مكعبات مقرمشة : 50غراما فقط من الخبز المحمص يحتوي على حوالي 240 سعرة خرارية و20 غراماً من الدهون. وذلك لأنه عادة ما يتم قلي مكعبات الخبز الصغيرة بكمية كبيرة من الزيت.لذلك زين سلطتك بمكعبات مقرمشة من تحضير يديك.



اللحم: تعد السلطة مع قطع الدجاج المشوي أو صدر الديك الرومي وجبة غداء رائعة. وجبة لا توفر الفيتامينات فحسب، بل توفر أيضًا الكثير من البروتين.

لكن ينصح بتجنب اللحم المتبل بدقيق الخبز، لأن هذه الطبقة توفر كمية عالية من السعرات الحرارية.



الجبن : يضاف الجبن إلى العديد من السلطات الشهيرة مثل جبن الغنم إلى السلطة اليونانية وجبن بارميزان إلىسلطة سيزر (بارميزان) وغيرها من السلطات.

غير أن هذه الأنواع من الجبن تزيد بسرعة من محتوى السعرات الحرارية في السلطة. لكن يمكن لمن لا يريد الاستغناء عن الجبن بشكل كلي في السلطة، إضافة أجبان قليلة الدسم وصحية أكثر مثل الجبن القريش.

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