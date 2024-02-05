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الطعام المهضوم مسبقا.. ما أبرز مخاطره؟

2/5/2024 2:31:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) - لماذا يفرط العديد من الأشخاص في تناول رقائق البطاطا، والحبوب، والكعك، والحلويات، وغيرها من الأطعمة فائقة المعالجة، رغم معرفتهم أن هذه الأطعمة قد تكون غير صحية؟
وقد يكون ذلك بسبب عمليات التصنيع التي "تهضم" المكون الغذائي الخام مسبقا، ما يؤدي إلى إنتاج أطعمة فائقة المعالجة تتجاوز إشارات الجسم بالشبع، وفق ما نشر على موقع "سي ان ان. عربية".
وقال الدكتور كريس فان تولكن، المتخصص في الأمراض المعدية، والأستاذ المشارك في كلية لندن الجامعية: "إنه من الصعب والمكلف حقا بالنسبة لشركة الأغذية أن تصنع طعامًا حقيقيًا وكاملًا.. ومن أجل التوفير تقوم شركات الأغذية بتدمير الأطعمة الحقيقية، وتحويلها إلى جزيئات، ثم إعادة تجميعها لصنع أي شيء تريده".
ويعتبر الطعام فائق المعالجة سريع وسهل الهضم، وفقًا للخبراء. ولكن هذه ليست الطريقة التي كان من المفترض أن يعمل بها الجهاز الهضمي البشري.
وتطور الجهاز الهضمي البشري، ليقوم بتكسير الأطعمة الكاملة إلى مكوناتها الغذائية المختلفة، وامتصاص تلك الفيتامينات، والمعادن، والمغذيات الدقيقة، ثم التخلص من بقايا الطعام غير القابلة للهضم عن طريق البراز.
وأوضح الدكتور ديفيد كاتز، وهو متخصص في الطب الوقائي، أنه عندما يتحرك الطعام عبر الجهاز الهضمي بطرق لم تقصدها الطبيعة الأم، يفقد الجسم القدرة على إرسال إشارة الشبع إلى الدماغ.
وتشير التقديرات إلى أن 73 % من الإمدادات الغذائية في الولايات المتحدة تتكون من أغذية فائقة المعالجة.
ومع ذلك، كان من الصعب تحديد التأثير الكامن وراء هذه الأطعمة على الجسم، حيث إن جميع الأبحاث في مجال التغذية تقريبًا تعتمد على الملاحظة.
ولكن، نجح كيفن هول، وهو باحث كبير في المعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى في مدينة بيثيسدا بولاية ماريلاند الأميركية، بإجراء تجربة سريرية في العام 2019.
وعزل 20 متطوعًا سليمًا عن العالم الخارجي لمدة شهر واحد. وتناول الأشخاص الأطعمة فائقة المعالجة لمدة أسبوعين. وفي الأسبوعين المتبقيين، تناولوا نظامًا غذائيًا يتكون من الحد الأدنى من الأطعمة المصنعة.
وأوضح هول، أن كل نظام غذائي يحتوي على الكمية ذاتها بالضبط من السعرات الحرارية، والسكريات، والألياف، والدهون، والملح، والكربوهيدرات.
وفي غضون أسبوعين، اكتسب المشاركون في النظام الغذائي فائق المعالجة متوسط رطلين، أي 0.9 كيلوغرام. وفقد المشاركون وزنا مكافئا أثناء اتباع نظام غذائي قليل المعالجة.
وقال هول: "في النظام الغذائي فائق المعالجة، تناول الأشخاص حوالي 500 سعرة حرارية يوميًا، وكانوا يتناولون طعامهم بمعدل أسرع".
وتابع: "في بيئة خاضعة للرقابة، هذه هي الدراسة الأولى التي أثبتت أن الأطعمة فائقة المعالجة تجعل الناس يتناولون الكثير من السعرات الحرارية، ما يؤدي إلى زيادة وزنهم".
وأشارت جوليا مينيشيتي، الباحثة الرئيسية، إلى أن هناك مشكلة أخرى تتعلق بالأطعمة التي يتم تفكيكها وإعادة تجميعها، فهي ربما لم تعد تحتوي على العناصر الغذائية التي تحتاجها أجسامنا وتتوق إليها.
وأضافت: "نحن نستهلك سعرات حرارية أكثر، لكنها أقل كثافة من حيث المغذيات الدقيقة".
وربطت دراسات أخرى بين الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الأطعمة فائقة المعالجة وزيادة مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة والسكري من النوع الثاني والاكتئاب.
وأوضح أنتوني فارديت، عالم الأبحاث البارز في المعهد الوطني الفرنسي للبحوث الزراعية في باريس، أنه قبل الحرب العالمية الثانية، وقبل أن نبدأ باستخدام عمليات التصنيع الجديدة هذه، لم نلاحظ قط مثل هذا المستوى المرتفع من الأمراض المزمنة في جميع أنحاء العالم.
قام البشر بمعالجة الطعام لقرون عدة، وكان أول دليل على التخمر منذ حوالي 13 ألف سنة.
ويعتبر العمل البسيط المتمثل في تقشير تفاحة، أو حبة من البطاطا، أو الجزر، أو غلي الطماطم على نار هادئة لصنع صلصة، أو إضافة الملح لعلاج اللحوم والحفاظ عليها، أو تعليب الأطعمة المزروعة في الصيف لاستخدامها في الشتاء، بمثابة طرق متنوعة يعالج بها البشر الطعام.
ويمكن أن تكون المعالجة مفيدة في كثير من الأحيان لأن جدران الخلايا الصلبة في بعض النباتات تحبس الفيتامينات، والمعادن، والمغذيات الدقيقة، ما يجعل استهلاكها صعبًا.
وعندما يتم إضعاف جدران خلايا الهليون عن طريق البخار، على سبيل المثال، فإن الفيتامينات "A" و"C" و"E" و"K" و"B" تكون متاحة أكثر لامتصاصها من قبل الجسم.

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