Tuesday, 06 February 2024 12:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إشهار ديوان سرديات فلسطينية للخليلي

2/5/2024 2:31:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- أشهر الشاعر الدكتور محمد الخليلي، ديوانه الشعري "سرديات فلسطينية"، مساء أول من أمس، في دائرة المكتبة الوطنية بعمان، بتنظيم من منتدى البيت العربي الثقافي، وسط حضور جمع من المثقفين والأكاديميين.
ويأتي إشهار الديوان الذي يقع في 196 صفحة من القطع المتوسط، ضمن سياق التضامن والتعاضد الذي يبديه الوسط الثقافي الأردني، مع أبناء الشعب الفلسطيني؛ حيث بث الخليلي في قصائد الديوان شوقه وحنينه لأرض فلسطين، مستشهداً بالكثير من الحوادث وانتهاكات العدو الصهيوني، على أبناء الشعب الفلسطيني في كل المدن، وليس في قطاع غزة فقط.
وقدم رئيس منتدى البيت العربي الثقافي، الشاعر صالح الجعافرة، في حفل الإشهار الذي أداره الشاعر شفيق العطاونة، مداخلة أكد فيها عمق التماهي بين الشعبين الأردني والفلسطيني، والتعاضد الذي يبديه أبناء الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، مع إخوتهم الفلسطينيين.
فيما قدم الناقد الدكتور رجائي الخانجي، مداخلة حول الديوان، أشار فيها إلى أن الخليلي يعكس في قصائده الوجع الفلسطيني والعربي، حيث يظهر الإنسان الفلسطيني المتألم الذي يشكو وجع الحرب ومرارتها ونتائجها في أفكار قصائده، التي توثق للإنسان الفلسطيني وللأرض وللمعاناة.-(بترا)

MENAFN05022024000072011014ID1107812358

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث