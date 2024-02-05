Tuesday, 06 February 2024 12:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جماليات النص الأدبي قراءة ليبية في الإبداع والأدب الأردني

2/5/2024 2:31:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان- يتناول الناقد الليبي يونس شعبان الفنادي، صنوفا من الإبداع الأردني الذي يبرز تجلياته، في مجال القصة القصيرة والرواية والشعر.
جاء ذلك في كتابه الصادر عن "الآن ناشرون وموزعون" في عمّان بعنوان "جماليات النص الأدبي" حيث يقرأ فيه مواطن الجمال في المشهد الإبداعي الأردني من خلال نماذج مختلفة.
أهدى المؤلف الكتاب إلى روحَي خليفة التليسي وعيسى الناعوري، وهو إهداء يشير إلى حقيقتين؛ أولهما ريادة الرجلين في ربط جسور الأدب العربي في هذين القطرين الشقيقين، وثانيتهما أنّ ما أسساه لم ينقطع، وها هو كاتب مجتهد في أواخر العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين يتابع دربهما بهمةٍ واجتهاد.
يتناول المؤلف المجموعة القصصية "شبابيك"، للقاص محمد عارف المشة، التي يشير إلى أنها تجربة عريقة، ولافتة في القصة القصيرة جداً، وبذلك يبدأ بهذا اللون الذي ما زال يثير الإشكالات في الساحة النقدية العربية، لافتا إلى أن عارف مشّه من الكتاب المميزين الذين يملكون تجربة جديرة بالاهتمام في مجال فن كتابة القصة العربية القصيرة جداً، فنصوصه في "شبابيك"، هي عبارة عن التقاطات سردية قصيرة لمشاهد حياتية سريعة عابرة ومواقف تتسرب في زمننا ولا نحس بها إلاّ حين يقبض عليها غيرنا ويقدمها لنا باقة تحمل كل التنوع الجميل مثل الذي فاجأنا به مشّه.
ويرى أن بعض نصوص "شبابيك"، يظهر جلياً واضحاً أسلوب المخرج السينمائي الإنجليزي العالمي "ألفريد هيتشكوك"، المباغث والمفاجئ، والصادم أحياناً لكل التوقعات التي قد يحملها المشهد، ففي أقصوصته: (سلخَ فروةَ رأسِ الخروفِ. وضعَهُ في القدرِ. استيقظَ الخروفُ من نومهِ. ماتَ الرجلُ من الرُعبِ). ومن خلال هذا التصوير الانقلابي غير المتوقع في هذه القصة يشكل مفاجأة صادمة للمتلقي تتوقف عندها حواسه ويظل مبهوراً بهذه الالتقاطة الافتراضية الجميلة، والخيال الخلاب البعيد المدى والمتسع لكل غريب ومثير ومبهر.
ويؤكد الفنادي أن القاص "مشّه" يمتلك التقنيات السردية الفنية التي واظب عليها في "شبابيك" كاستعمال صوت الراوي في الخطاب السردي بدلاً من تسمية شخصيات معينة أو إجراء حوارات متنوعة لإيصال فكرة ورسالة النص، وهذا أمر تفرضه طبيعة مساحة النص المحدودة ونوعية الجنس الأدبي القصير جداً، فظل الكاتب متوارياً عن الظهور يبعث رسالة مشوقة بكل خفة ولطافة وذكاء، ليذكرنا بأصوات مسرح العرائس التي يلعب فيها صوت الراوي دوراً مهماً في ترسيخ فكرة الرسالة المتحركة بذهن المتلقي.
ويقدم المؤلف قراءة معمّقة في نصوص "مشّه" حيث يرى أن السؤال ظل حاضراً في (شبابيك) بأدواته المتعددة (كيف، متى، لماذا، أين،..) إضافة إلى التكرار المتنوع، واستخدام مصطلحات من التراث القديم والتأثر بالتقنية الحديثة والانترنت والتواصل الإلكتروني بشكل واضح.
ويتناول الفنادي تجربة الدكتورة نهلة الشقران المتميزة وذلك عبر مجموعتها "أنثى تشبهني"، وتتميز الشقران في هذه المجموعة بأنها تكتب القصة القصيرة حسب قواعدها الكلاسيكية العريقة، كما أنك تجد فيها رائحة البيئة الأردنية وطعمها ولونها. مستلهمة من جدتها جماليات السرد الشعبي أو الفلكلوري، فنسجت قصصها العصرية وكتبتها وأطرتها بتقنيات وفنون وأساليب القص الحديثة. وهذا التأثر الوفي والجميل يبدو جلياً واضحاً من خلال اللغة البسيطة التي صاغت بها الدكتورة نهلة الشقران مواضيع قصصها المستحضرة من روح وأنفاس فضاءات التراث الأردني الزاخر بالحكايات ذات المضامين الإنسانية وكذلك التقاطاتها للصور الحياتية المعاشة في حاضرنا اليومي.
ويقرأ الفنادي أساليب القص والقدرة الفائقة لدى الشقران في مجموعتها، وفي القصة العنوان "أنثى تشبهني" يؤكد الفنادي أننا أمام نص سردي مفتوح تنسجه خيوط راوية حالمة تغزل بمفردات لغتها الرشيقة فضاء بوح داخلي يكتظ بالأسماء المتفاوتة في مجالها وزمنها التاريخي مثل يعقوب، كافكا، مي زيادة، عنترة، عبلة، شهرزاد ودلالاتها المتباينة التي استطاعت القاصة توظيفها بشكل يثري ويعزز فكرة نصها، وينقل لنا جانباً من مطالعاتها ومعارفها وذخيرتها الثقافية والفكرية.
كما ازدانت "أنثى تشبهني" بالأسئلة المباشرة (.. من قال إنه ودعني يوماً؟ من قال إنه سافر بصحبة شبابي وعاد محتجباً برداء وقاري؟!) وهذه بدورها تفتح الشهية للمزيد من الأسئلة الأخرى التي تدير محركات التفكير والتأمل في ثنايا النص والإبحار في أعماقه سواء وفق ما خطته مسارات القاصة أو عبر دروب أخرى غيرها.
ثم يتناول الفنادي مجموعة جعفر العقيلي القصصية الأبرز والأميز "ضيوف ثقال الظل"، والتي يؤكد الفنادي أنها تشكل علامة فارقة في مسيرة القصة القصيرة الأردنية، مضيفا أن التجربة القصصية عند الأديب الأردني جعفر العقيلي تتأسس على سيرة إبداعية مكللة بالتميز والتفوق طوال أكثر من عقدين من الزمن تقريباً، نال خلالها العديد من الجوائز والتقديرات سواء داخل الفضاء الجامعي أثناء دراسته الأكاديمية وتخصصه في علم الكيمياء أو خارجه.
ورغم أن العقيلي يمتلك مخزونا يكتض بالأفكار المتنوعة، وذاكرته حبلى ومكتنزة بالأحداث والمواقف، ومخيلته خصبة غناء، ويملك أدواته الفنية التي تمكنه من تسخير كل ذلك للتعبير عنها وتشكيلها في قوالب سردية تنال نصيبها من القبول والاستحسان والإشادة.
إلا أن أسلوبه هنا يتوافق مع رؤية "رولان بارت" لمفهوم السرد وأنواعه المختلفة حين أكد بأنها كثيرة ومتعددة لا حصر لها، لأن السرد - كما يراه- يمكن أن تعبر عنه (.. اللغة المنطوقة شفوية كانت أم مكتوبة، والصورة ثابتة كانت أم متحركة، والإيماء، وعلى هذا الأساس اختار القاص بأن يكون هو السارد الوحيد الذي يروي قصته مع أبطال آخرين يعتبرهم ضيوفاً ثقالاً، معترفاً بتذمره من مآل علاقته البغيضة معهم، وصعوبة اتخاذ موقفه الشخصي الحاسم بوضع حد لتلك العلاقة.
ويؤكد الفنادي أن العقيلي في هذا العمل القصصي استطاع أن يؤسس نصه من خلال عوالم متداخلة ومترابطة تحمل الكثير من الانتماء إلى جنس القصة بأسلوبها السردي المميز، يجمع فيه العديد من العناصر الفنية ويوظفها بشكل متجانس لصناعة نص قصصي.
وبعد استعراض الفنادي لمجمل قصص مجموعة (ضيوف ثقال الظل) يرى بأن الأديب جعفر العقيلي قد أجاد استيعاب هذه الجماليات وأتقن أدواته اللغوية والخيالية في إنجاز قصص تزخر بالعديد من الجماليات الفنية وهذا يتجلى إجمالاً في الإخراج الفني الذي يعتمده خطابه السردي.
ثم يتحدث الفنادي عن المشهد الشعري في الأردني فيتوقف أمام عمل عاطف الفراية المدهش "أنثى الفواكه الغامضة"، وهو الشاعر الذي ظل وفيا لقصيدة التفعيلة في عمله الشعري، وعلى الرغم من تركته الشعرية المحدودة كَمَّا يبقى الفراية واحداً من أبرز الشعراء الذين قدموا صوتاً خاصّاً لا يتكرر.
ويؤكد أن تجربة عاطف الفراية الشعرية نضجت مبكراً، حيث تتجلّى فيها عناصر موضوعية واضحة تجسدها ثلاثية الحب والوطن والجمال، وتشكل القاسم المشترك الذي تتأسس عليه أغلب نصوصه الشعرية التي نسجها من وحي استنطاق الذكريات الدافئة، ولهفة الشوق للأرض والوطن والأحبة. ولذلك فإن نصوص الشاعر الراحل لا تقوم على صور حسيّة افتراضية ينسجها خيال خلاب جامح ممتع، ولا تغرق في تجلياته الرحبة الحالمة أو القاتمة، بل تقتنص قيمتها من واقعية الحياة رغم ما تكتسيه من مرارة وقسوة، ومن ثم تطلق عنان العقل للتأمل والتدبر فيها وتحليلها ومحاولة الاقتراب منها والتعاطي معها بفكر رصين للشاعر الذي يكابد ويواجه صوره الحياتية بكل شجاعة وجرأة وتضحية، وكل هذا يجعلنا نؤكد بكل الثقة واليقين أن الشاعر الراحل عاطف الفرّاية يستخدم لغته وزمنه وفكره ليكتب قصيدته الخاصة التي تحمل بصمة ذاته المبدعة وبالتالي فهي ستظل عنواناً لقلبه وفكره وأشعاره على الدوام.
يتناول الفنادي عملين لكاتبتين تنتميان إلى الجيل الجديد الذي بدأ الشعر بكتابة قصيدة النثر، وهو ما يثير التساؤلات حول مدى وعي هذا الجيل بالقصيدة الحداثية، وقدرته على التفريق بين قصيدة النثر والخاطرة أو حتى القصة المنتمية إلى تيار الحداثة، حيث يتناول الكاتب عمل سهى حدادين الأول "لروحك ألملمُ حروفي" وعمل غدير حدادين الثالث "سأكتفي بعينيك قمحاً للطريق".
يختم الفنادي كتابه بتناول تجربة روائية واحدة هي "أنثى افتراضية" لفادي مواج الخضير، وهي تجربة مختلفة كما يُظهر عنوانها، تعمد إلى الفضاء الإلكتروني لتصنع مسرح أحداثها، لكنها تشكل نموذجاً روائياً أردنياً دالاً.

MENAFN05022024000072011014ID1107812357

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث