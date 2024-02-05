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يكبرون قبل الأوان.. عبارات يطلقها آباء تنفر الأبناء وتعزلهم عن المحيط

2/5/2024 2:31:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ربى الرياحي عمان- " لساتك صغير، لما تكبر، لاحق تعرف، مش وقته تسأل، ما رح تفهم هلا، عقلك ما بيستوعب"؛ تلك بعض من عبارات تؤثر سلبا بشخصية الأطفال، وقد تدفعهم لأن يكبروا قبل الأوان كردة فعل على إقصائهم وقمع فضولهم أو التعامل معهم كما ينبغي ضمن حدود إدراكهم.
وفي الوقت الذي يراه الأطفال قمعا، يراه أهال خوفا، وبهذه القناعة تحاول نهلة أن تربي طفليها وحمايتهما طوال الوقت، حيث تخفي الحقيقة عنهما وفي كل شيء تقريبا، مشيرة إلى أن الحياة مخيفة جدا وما يجري فيها من أحداث غالبا يفوق قدرة الكبار على الاستيعاب فكيف الصغار لكن طريقتها هذه لم تعد مقبولة بالنسبة لطفليها مؤخرا.
وتبين أن أسئلتهم تزداد يوما بعد يوم حتى تصرفاتهم تغيرت فهما يريدان أن يثبتا أنهما كبرا بأي طريقة وهذا ما بات يشعرهما بالضياع والقمع.
الخطأ الذي يرتكبه الأهل عندما يتجاهلون أن الحياة بكل مجرياتها تتغير وكل حديث لهم سيشكل شخصية أبنائهم ومسارهم في الحياة، وإن كان هنالك موضوعات لا يرغبون بأن يطلع عليها أطفالهم ينبغي أن تقال بطريقة تحترم عقولهم، وتؤهلهم لحقيقة أن لكل شيء أوانه، فيعيشون بهدوء بعيدا عن مشاكل عالم الكبار.
لكن هناك من الأطفال من تنتقل إليهم هذه العبارات بطريقة معاكسة فيتلقونها بسلبية تشكل لديهم أفكارا خاطئة لكونهم صغارا فيقررون أن يتسابقوا مع الزمن. وهذا ما يعيشه الطفل حمزة (12 عاما) والذي يبحث عن كل شيء يجعله كبيرا سواء في تصرفاته أو حتى كلامه فهو لا يضيع أي فرصة تحرره من كونه طفل، لذا يحاول دائما أن يفكر كما لو أنه شخص كبير طريقة كلامه أجوبته حتى ملابسه وشكله كلها تفاصيل يلجأ إليها ليثبت أنه أصبح كبيرا ويفهم كل شيء.
حمزة ولأنه يريد أن يكون كبيرا قبل الأوان ابتعد عن طفولته وعزل نفسه عن أصدقائه وزملائه في المدرسة فقد بدأ يرى نفسه الأفضل بينهم والأذكى، والحقيقة أنه مهما فعل سيبقى طفلا غير مدرك لكثير من حقائق الحياة.
وفي هذا الخصوص يرى الاختصاصي النفسي الدكتور موسى مطارنة أن كلام الأهل مع أبنائهم يجب أن يكون محسوبا لكونه يؤثر في مجرى حياتهم وأيضا يشكل هويتهم. ويتابع الحديث: "أن تربي طفلا مسؤولا واعيا ليس بالأمر السهل فهو يتطلب الوقت والجهد والأساليب المناسبة، وخوفنا على أطفالنا لا يعني أن نعزلهم عن الواقع ونمنعهم من أن يعرفوا ويكتشفوا".
ويلفت إلى أن المنع بدافع الخوف الزائد يولد لديهم ردات فعل سلبية فيصبحون أكثر عنادا، وهذا بالطبع يدفعهم لأن يتصرفوا خلاف طبيعتهم، وخاصة عند سماعهم لبعض الجمل التي تستفزهم لأن يغيروا من أنفسهم "لساتك صغير ولما تكبر بتعرف" مثل هذه العبارات وغيرها يقولها الأهل؛ ليتهربوا من الجواب أو بقصد الحماية أو لأنهم لا يجيدون الأسلوب المناسب للتحدث مع أطفالهم ومحاورة عقولهم حسب عمرهم ووعيهم.
وهنا، وفق مطارنة، يضيع الطفل فيفقد مكانه الطبيعي بين الصغار لا يعرف أين هو بالضبط، وذلك عندما يتسابق مع نفسه وإمكاناته الطفولية ليثبت لأهله أنه أصبح شابا كبيرا وأنه يستطيع أن يفهم كل شيء. ويبين أن هذه الحالة هي ردع لتفكير الطفل وتطوره لأن الطفل بطبيعته يحب أن يسأل ويكتشف ويجرب، لكن المشكلة تكون عندما يشعر بالقمع رغم اختلاف دوافع الأهل، وبالتالي ينتكس ويحدث لديه بطء في النمو وقدراته التحليلية والأصل في الأهل أن يعتمدوا التحفيز مع أطفالهم والتصويب من خلال النموذج.
وبدوره يوضح الاختصاصي التربوي الأسري الدكتور عايش نوايسة أن لكل طفل ظروفه وقدراته واهتماماته، وتربيته على المسؤولية لا تعني حرمانه من طفولته، لافتا إلى أن الأطفال بشكل عام يختلفون بمستوى وعيهم وقدرتهم على التحليل والاستنتاج وهم على درجات متفاوتة من الفضول، ولذلك لا بد من تفهمهم والتعامل معهم بحذر بعيدا عن القمع والخوف الزائد والاستخفاف بإمكاناتهم بحجة أنهم أطفال لا يفهمون شيء.
وبحسب نوايسة، فإن الطفل يتحول إلى شخصية عنيدة عندما يشعر بأنه ممنوع من الاكتشاف والاستفسار عن بعض الأمور التي تحدث حوله، وهذا حتما يدفعه لأن يتخلى عن طفولته محاولا أن يكون الأفضل والأذكى فيصطدم بالواقع لكونه ما يزال صغيرا وليس لديه الإمكانات والتجارب الكافية لفهم حقائق الحياة وهذا ما يجعله عاجزا فهو من جهة لم يستطع أن يعيش طفولته ومن جهة أخرى لا يمكنه أن يعيش كالكبار.
وينصح نوايسة أن يعطى الطفل مساحته ليعرف ويجرب لكن ضمن الحدود وبطريقة تسمح له بأن يأخذ مكانه المتوازن بين الأطفال وتدريبه على أن لكل شيء أوانه، وأن لكل مرحلة متعتها ومزاياها وأن يكون ذلك بقول العبارات المحفزة التي تصقله نفسيا وتربويا.

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