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الجمعية التعاونية تتعاقد مع 100 عامل لجمع النفايات البلاستيكية وتدويرها

2/5/2024 2:31:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تفقد مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبد الفتاح الشلبي، خلال زيارته اليوم لعدد من الجمعيات التعاونية في محافظة اربد المشاريع التنموية التي تنفذها، والخدمات المقدمة من قبلها، مستمعاً في الوقت ذاته إلى لجان الإدارة حول أبرز التحديات التي تواجه العمل التعاوني.

والتقى الشلبي، بحضور مدير تعاون إربد أكرم المستريحي، رئيس وأعضاء لجنة إدارة الجمعية التعاونية لتدوير النفايات الصلبة التي نفذت مشروعاً ريادياً في مجال إعادة تدوير النفايات البلاستيكية في المحافظة.

وفي الوقت الذي أشارت فيه لجنة إدارة الجمعية إلى تنفيذ مشروعها بدعمٍ من وكالة التعاون الدولي الألمانية (GIZ) بالشراكة مع وزارة الإدارة المحلية، لفتت إلى تعاقد الجمعية مع أكثر من (100) عامل لجمع النفايات لتوريد البلاستيكية منها لها لإعادة تدويرها.

ولفتت إلى توجهها لاعتماد زي موحد للعاملين لديها في مجال جمع النفايات الصلبة، وإشراكهم في الضمان الاجتماعي كأحد أنواع الحماية الاجتماعية للعاملين في جمع النفايات.

كما زار مدير المؤسسة التعاونية خلال الجولة جمعية رواد الأغوار الشمالية التعاونية للتنمية، والتي تأسست بدعمٍ من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) من قبل سيداتٍ من المجتمع المحلي وتعدَّ تجربةً فريدةً من نوعها؛ وذلك للاطلاع على نشاطها في مجال فرز وإعادة تدوير النفايات، وإسهاماتها في في التنمية المحلية.

واسمتع من لجنة إدارة الجمعية إلى شرح موجز حول مشاريعها، ودورها في خدمة الأعضاء التعاونيين وأبناء المجتمع، خاصةً أن عضوات الجمعية يعملنَّ على إدارة محطة الأغوار الشمالية لفرز النفايات الصلبة، حيث وفرت لهنَّ مصدراً للدخل، إضافة إلى دور الجمعية في الحفاظ على البيئة، ونشر الوعي حول أهمية إعادة التدوير النفايات.

بدوره، أكد الشلبي أن المؤسسة التعاونية مستمرة بتقديم الدعم والمساعدة للتعاونيات من خلال توفير التدريب والإرشاد، وتيسير اتصالها مع الجهات المانحة المختلفة، مشدداً على مساندتها في تذليل أية تحديات وعقبات قد تواجهها، موجهاً كلا الجمعيتين العاملتين في مجال إعادة تدوير النفايات إلى تعزيز أوجه التعاون بينما تحقيقاً لأحد المبادئ التعاونية العالمية وهو التعاون بين التعاونيات.

وفي سياق متصل، التقى الشلبي، أعضاء لجنة إدارة جمعية حمضيات وادي الأردن الزراعية التعاونية؛ للوقوف على آخر مستجدات أعمالها؛ وإنجازاتها على صعيد العمل التعاوني بما يخدم مزارعي الحمضيات في منطقة الأغوار الشمالية.

وتأتي هذه الزيارة لجمعية الحمضيات استكمالاً لجولة وزير الزراعة/ رئيس مجلس إدارة المؤسسة التعاونية الأردنية المهندس خالد الحنيفات، في منطقة الأغوار الشمالية واجتماعه بمزارعي الحمضيات والجمعيات النوعية التي تم تأسيسها بهدف توحيد الجهود فيما بينهم.

وأوضح الشلبي أن لقاء لجنة إدارة الجمعية يهدف إلى توحيد جهود جمعيات الحمضيات التعاونية في الأغوار الشمالية والعمل على اندماجها ضمن تعاونية واحدة.

وأكد اهتمام المؤسسة بالتعاونيات المتخصصة ذات الميزة النسبية الواحدة، والتي يأتي إنشاؤها منسجماً مع مخرجات الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية الأردنية للأعوام (2021-2025).

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