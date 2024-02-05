Tuesday, 06 February 2024 12:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البريد الأردني يبدأ استقبال طلبات الالتحاق بالجامعات الرسمية

2/5/2024 2:31:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن البريد الأردني بدء استقبال طلبات الراغبين بالالتحاق في الجامعات الأردنية الرسمية للدورة التكميلية 2024.

وبحسب بيان لشركة البريد اليوم الاثنين، بدأت مكاتب البريد منذ صباح أمس الأحد، باستقبال الطلبة بعد اكتمال الاستعدادات في مختلف المديريات التابعة للشركة، ما يمكنهم من تقديم الطلبات ودفع الرسوم من خلال مكاتب البريد بواسطة نظام مدفوعاتكم، وحتى نهاية يوم 6 شباط/ فبراير الحالي.

وأضح البيان أن على الطالب تقديم الطلب أولا، ثم بعد ذلك يدفع رسم الطلب، بحيث يكون الرقم الوطني هو رقم الدفع الإلكتروني. (بترا)

MENAFN05022024000072011014ID1107812351

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث