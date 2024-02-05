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إليكم تفاصيل الحالة الجوية حتى الجمعة

2/5/2024 2:31:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يتوقع أن يتشكل الصقيع في ساعات ليل اليوم الاثنين في بعض المناطق، بحسب موقع "طقس العرب".

كما يتوقع استمرار فرصة الأمطار خلال ساعات الصباح من يوم غد الثلاثاء، واستمرار ظهور كميات من السحب المنخفضة.

ويكون الطقس مستقرا وباردا نسبياً اعتباراً من يوم الأربعاء وخلال نهاية الأسبوع.

كما يتشكل الضباب صباح الأربعاء على بعض المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً مع ظهور السحب المتفرقة أثناء النهار.

أما الخميس فيطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة نسبياً في مختلف المناطق.

ويكون الطقس الجمعة باردا نسبياً ومستقرا مع ظُهور السحب المتفرقة. والله أعلم

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