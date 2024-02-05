إليكم تفاصيل الحالة الجوية حتى الجمعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) يتوقع أن يتشكل الصقيع في ساعات ليل اليوم
الاثنين في بعض المناطق، بحسب موقع "طقس العرب".
كما يتوقع استمرار فرصة الأمطار خلال ساعات
الصباح من يوم غد الثلاثاء، واستمرار ظهور كميات من السحب المنخفضة.
ويكون الطقس مستقرا وباردا نسبياً اعتباراً من
يوم الأربعاء وخلال نهاية الأسبوع.
كما يتشكل الضباب صباح الأربعاء على بعض
المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً مع ظهور
السحب المتفرقة أثناء النهار.
أما الخميس فيطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة
مع بقاء الأجواء باردة نسبياً في مختلف المناطق.
ويكون الطقس الجمعة باردا نسبياً ومستقرا مع
ظُهور السحب المتفرقة. والله أعلم
MENAFN05022024000072011014ID1107812349
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.