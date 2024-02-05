الملكية الأردنية: سافر إلى قطر لحضور مباراة النشامى وارجع بنفس اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، الأحد، عن العرض التشجيعي للسفر الى الدوحة وتشجيع منتخب النشامى في كأس امم اسيا 2024 وذلك بطرح سعر مخفض على تذاكر السفر وتعديل مواعيد الرحلات بحيث يمكن المشجعين من السفر والعودة في نفس اليوم وبقيمة 299 دينار.
يمكن للمسافرين شراء التذاكر عبر زيارة موقع الملكية الأردنية الإلكتروني أو تطبيق الشركة على الهواتف الذكية أو هاتف مركز الاتصال رقم 0096265100000 أو مراجعة مكاتب مبيعات الملكية الأردنية أو وكلاء سفرها المعتمدين في الأردن والخارج .
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