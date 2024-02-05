نشامى الأمن العام للجوجيستو يحصدون المراكز المتقدمة في بطولة ابوظبي الدولية جولة عمان

(MENAFN
- Alghad Newspaper) حقق فريق الأمن العام للجوجيستو مراكز متقدمة في بطولة ابوظبي الدولية للمحترفين "جولة عمان" ، والتي أقيمت نزالالتها على صالة قصر الرياضة .
وقدم نشامى الفريق مستويات مميزة مكنتهم من حصد (5) ميداليات ملونة (ذهبيتين، فضيتين، برونزية) ، وسط مشاركة (342) لاعب ولاعبة ، يمثلون (20) دولة .
وجاءت النتائج الفنية للاعبي فريق الأمن العام على النحو الآتي :
1- ذهبية وزن(94)كغ Gi عن طريق اللاعب محمد فواز .
2- ذهبية وزن (94)كغ no_Gi عن طريق اللاعب عمار شاهين .
3- فضية وزن (69)كغ Gi عن طريق اللاعب رمزي فهد .
4- فضية وزن (77)كغ No_Gi عن طريق عون العايد .
5-برونزية وزن (85)كغ No_Gi عن طريق اللاعب مصعب الشطناوي .
وسجل فريق الأمن العام للجوجيستو الذى يشرف على تدريبه الملازم اول محمد الدعجة، ظهوراً لافتاً من خلال هذه البطولة التي تعد المشاركة الثانية له كفريق حديث النشأة في مديرية الأمن العام، الأمر الذي يعكس جهداً تدريبياً كبيراً وتفاؤلاً في تحقيق المزيد من الألقاب والنتائج في المشاركات القادمة
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