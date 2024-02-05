لماذا لا توقف الضربات الأمريكية هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؟

MENAFN - Alghad Newspaper) منذ نحو 3 أسابيع، تواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها تنفيذ ضربات على مواقع للحوثيين في اليمن، ردا على هجماتهم المستمرة ضد السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن.ورغم أن هذه الضربات التي استهدفت مواقع مختلفة في عدة محافظات، تهدف لردع الحوثيين بغية وقف عملياتهم العسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن، إلا أنها لم توقف عمليات الجماعة اليمنية التي تشدد على ثبات موقفها حتى "وقف العدوان الإسرائيلي على غزة".وبوتيرة متقطعة منذ 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل بتوعد من الجماعة بأنها "لن تمر دون رد".و"تضامنا مع غزة" التي تتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، ما أثر سلبا على حركة الشحن والتجارة والإمداد.ودخلت التوترات في البحر الأحمر مرحلة تصعيد لافت منذ استهداف الحوثيين المباشر في 9 يناير الماضي، سفينة أمريكية، بعد أن كانوا يستهدفون في إطار التضامن مع قطاع غزة سفن شحن تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.وفي آخر استهدافاتها لإسرائيل والسفن المتجهة إليها، أعلنت الحوثي مطلع فبراير/ شباط الحالي، أنها نفذت عملية عسكرية ضد أهداف جنوبي إسرائيل بـ"صواريخ باليستية"، بينما ذكرت في 2 من الشهر الجاري أنها استهدفت سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر كانت متجهة إلى موانئ إسرائيل.وقلل باحثون يمنيون تحدثوا للأناضول، من تأثير الضربات الأمريكية على قدرات الحوثيين العسكرية، ووصفوا هجمات واشنطن وحلفائها بأنها "عبثية ولا هدف استراتيجي منها سوى إبداء القدرة على الرد"، مشيرين إلى "صعوبة مواجهة المليشيات المسلحة بمقارنة مع الجيوش النظامية كما حدث في أفغانستان".



هجمات متوسعة



وبدلا من خفض هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن إثر الضربات التي استهدفتهم، استمر الحوثيون في تحدي واشنطن ولندن، وقاموا بتوسيع هجماتهم باستهداف سفن أمريكية وبريطانية بعد أن كان الأمر مقتصرا فقط على السفن الإسرائيلية.

ويثير هذا الأمر تساؤلات بشأن مدى تأثير الضربات الأمريكية على قدرات الحوثيين الذين قللوا في أكثر من مناسبة من أضرارها، ما جعلهم يواصلون هجماتهم بوتيرة شبه يومية.

والأربعاء، قال زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي في كلمة متلفزة، إن "الضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن فاشلة ولا تأثير لها، ولن تحد من قدراتنا العسكرية".

وأضاف الحوثي أنه "من بوادر فشلها لجوء الولايات المتحدة إلى الاستعانة بالصين من أجل أن تسعى للوساطة والإقناع بوقف عملياتنا المساندة للشعب الفلسطيني(هجمات البحر الأحمر وخليج عدن)".

ولم يصدر تعليق من الصين أو الولايات المتحدة بهذا الخصوص، لكن حديث زعيم الحوثيين إن صح، فإنه، وفق مراقبين، يشير إلى عدم وجود تأثير فعلي للضربات الأمريكية في اليمن، ورغبة واشنطن في إقناع الجماعة المتحالفة مع إيران، بحل سياسي.



ضربات أمريكية



برأي مراقبين، فإن الضربات الأمريكية الأخيرة على الحوثيين، لم تسفر عن أضرار كبيرة سواء عسكريا أو بشريا، بسبب أن المواقع المستهدفة سبق أن تعرضت للضرب المتكرر من التحالف العربي بقيادة السعودية، منذ عام 2015، ويدللون على ذلك بعدم توقف هجمات الحوثيين من تلك المواقع.

وفجر الأحد، قالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان على منصة "إكس"، إن "القوات الأمريكية بجانب القوات المسلحة البريطانية وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وهولندا ونيوزيلندا، نفذت ضربات ضد 36 هدفا في 13 منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن".

وتعلن واشنطن مرارا خلال هجماتها على مواقع الحوثيين في اليمن، أنها استهدفت أنظمة رادار وأنظمة دفاع جوي ومواقع تخزين وإطلاق مسيرات وصواريخ باليستية وصواريخ كروز معدة للإطلاق نحو السفن بالبحر الأحمر.

يرى الباحث اليمني نبيل البكيري أن "الهجمات الأمريكية لا توقف الحوثيين لأنها ضربات عبثية لا هدف استراتيجي منها سوى القول إن الولايات المتحدة قادرة على الرد، ولكن دون هدف واضح".

وأوضح البكيري للأناضول أن "الولايات المتحدة تربطها علاقة سرية بالحوثيين، وترى فيهم أنه يمكن استغلالهم في مشروعها ضد ما تسميه واشنطن الإرهاب".

وتابع: "لهذا السبب لم تعترض واشنطن على إسقاط العاصمة صنعاء (شمال) من الحوثيين عام 2014 ، ومنعت القوات الحكومية اليمنية في 2018 من اقتحام مدينة الحديدة (غرب)، ومع صعود الرئيس جو بايدن للبيت الأبيض سارع لشطب الحوثي من قائمة الجماعات الإرهابية".

ومضى الباحث قائلا إن "التحول الجديد في البحر الأحمر، قد يعيد ترتيب حسابات الاستراتيجية الأمريكية ونظرتها لهذه الجماعات الموالية لإيران، خاصة مع مقتل عدد من جنودها في الحدود الأردنية السورية الذين استهدفتهم مليشيات موالية لطهران، هذا ما لا يمكن الجزم به حاليا وسنترك الأيام والشهور القادمة لتوضحه".

وفي 28 يناير الماضي، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، مقتل 3 جنود أمريكيين في هجوم بطائرة مسيرة ضرب قاعدة شمال شرق الأردن قرب الحدود مع سوريا.



رد محسوب



ويشير مراقبون إلى أن جماعة الحوثي لا تعبأ بالخسائر أو التضحيات أو تلقي ضربات كبيرة، كونها مصممة بأي ثمن على تحقيق مكاسب وسمعة كبيرة محليا وعربيا في مساندة فلسطين.

ويرى البعض أن واشنطن لا تبدو مهتمة بتوسيع نطاق الحرب مع الحوثيين، وهو ما أكده متحدث الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، في تصريح أدلى به في 24 يناير الماضي، حيث قال: "فيما يتعلق بالحوثيين، فإن الولايات المتحدة ليست مهتمة بأي تصعيد (مع الجماعة اليمنية)، لكن من غير المقبول أبدا أن تستهدف السفن الدولية والتجارة التي تتدفق عبر البحر الأحمر".

وأشار باتيل إلى أنه "يتدفق عبر البحر الأحمر 30 بالمئة من شحنات الوقود، و15 بالمئة من التجارة الدولية المنقولة بحرا".

وفي حديثه للأناضول، يرى الباحث والأكاديمي عادل دشيلة، أن "الولايات المتحدة لا تريد أن تدخل في حرب واسعة النطاق مع جماعة الحوثي في الوقت الراهن ولكنها تحافظ على أن تبقى العمليات العسكرية مفتوحة في إطار الفعل ورد الفعل".

وأضاف: "هذا يعني أنه كلما صعدت الحركة الحوثية عسكريا يتم الرد عليها واستهداف المناطق التي تنطلق الصواريخ أو الزوارق المفخخة أو ما شابه ذلك".



مهمة صعبة



ويشير دشيلة إلى أنه "من الصعب أن توقف الولايات المتحدة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر لأن الهجمات متعددة الأوجه، وواشنطن ليست في مواجهة مع جيش نظامي حتى تقوم بشن عمليات واسعة النطاق".

وحول أسباب عدم استطاعة واشنطن ردع الحوثيين، يفيد دشيلة بأنه "من الصعب أن تردع جماعات مسلحة.. فالولايات المتحدة مكثت في أفغانستان 20 عاما ولكنها في نهاية المطاف خرجت من هناك، فهي ليست في مواجهة جيش نظامي، ولا تريد أيضا التصعيد في البحر الاحمر بشكل كبير لأنها مقبلة على انتخابات رئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل".

ولفت الأكاديمي اليمني إلى أن واشنطن "لا تريد أن تتوسع العمليات العسكرية في المنطقة، لأن ذلك قد يضر بمصالحها، ولهذا ليس من مصلحتها في الوقت الراهن أن تصعد عسكريا بشكل كبير لردع جماعة الحوثي في البحر الأحمر بقدر ما يهمها أن تؤمن الملاحة الدولية بأقل قدر من الخسائر".

وأضاف: "هناك تصعيد عسكري من جماعة الحوثي التي تقول إنها تساند غزة ولابد من وقف عمليات الاحتلال الإسرائيلي في غزة من أجل أن توقف العمليات العسكرية في البحر الاحمر، وفي المقابل هناك انزعاج إقليمي من عمليات الحوثي".

وحول تأثيرات الضربات الأمريكية على أوضاع اليمن، أوضح دشيلة: "بكل تأكيد هذه العمليات العسكرية تؤثر عموما على اليمن اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وأمنيا وإنسانيا، لا سيما مع توقف الحديث في الوقت الراهن عن حل الأزمة السياسية في البلاد".

ويشهد اليمن منذ أبريل/ نيسان 2022 تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 9 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، وقوات جماعة الحوثي، المدعومة من إيران، والمسيطرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وتتكثف منذ فترة مساعٍ إقليمية ودولية لتحقيق حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، شملت زيارات لوفود سعودية وعمانية إلى صنعاء، إضافة إلى تحركات أممية ودولية متعددة للدفع بعملية السلام.-(الأناضول)