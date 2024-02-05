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إسبانيا تخالف دولا غربية وتدعم الأونروا بـ 3.5 مليون دولار

2/5/2024 2:31:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت إسبانيا اليوم الاثنين، دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بمبلغ 3.5 مليون دولار.
وكان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، قال الأسبوع الماضي، إن بلاده ستواصل دعمها لـ"الأونروا"
وكانت عدة دول غربية بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا قد أعلنت تعليق تمويلها لوكالة الأونروا، ردا على مزاعم إسرائيلية بحق 12 موظفا يعملون لدى الوكالة، ما يهدد بعدم استدامة الخدمات الحيوية والمنقذة للحياة التي تقدمها إلى ملايين اللاجئين في مناطق عملياتها الخمس، لا سيما قطاع غزة.
وبهذه الخطوة، انضمت إسبانيا إلى دول أخرى، مثل أيرلندا والنرويج، التي قالت إنها "لن تقطع المساعدات" لكنها رحبت بإجراء تحقيق بالمزاعم الإسرائيلية.
وخلال اجتماع للجنة البرلمانية، وصف ألباريس الوكالة الأممية بأنها "لا غنى عنها"، قائلاً إن التمويل يساعد على "تخفيف الوضع الإنساني الرهيب في قطاع غزة".

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