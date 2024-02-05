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الاحتلال يقتحم الأقصى ويمنع رفع الأذان بالحرم الإبراهيمي عشرات المرات الشهر الماضي

2/5/2024 2:31:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الشيخ حاتم البكري، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين اليهود اقتحموا المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة 22 مرة، ومنعوا رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل 47 وقتا خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي.

وأوضح البكري في بيان اليوم الاثنين، أن المسجد الأقصى المبارك يتعرض لاقتحامات المستعمرين يوميا عدا السبت والجمعة على فترتين صباحية ومسائية، بالإضافة إلى اعتداءاتهم المتكررة على الحرم الإبراهيمي في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني عليه.

وأكد أن الاحتلال يعمل على تشديد الحصار وفرض القيود على دخول الفلسطينيين الأقصى، والتدقيق في هوياتهم، واحتجاز المصلين عند بواباته الخارجية، فضلا عن إبعاد العشرات منهم عنه لفترات متفاوتة.

وفيما يتعلق بالحرم الإبراهيمي الشريف، قال البكري، إن قوات الاحتلال اقتحمت الشهر الماضي الباب الشرقي للحرم، ووضعت جهاز تشويش على السماعات الخارجية، وعمدت إلى تشغيل موسيقى صاخبة في القسم المغتصب منه، بالإضافة إلى وضع زوايا حديدية عند مدخل الحرم المتصل بالسور، وتغيير شباكين من القسم المغتصب.

وشدد على أن صلاحيات الصيانة والتعمير والسيادة في الحرم الإبراهيمي الشريف، هي من اختصاص وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية.

وبين البكري أن المستوطنين نفذوا أعمال تخريبية داخل مسجد عكاشة غربي القدس المحتلة، وتحويله إلى كنيس يهودي بدعوى أن القبر الموجود داخله يعود إلى بنيامين شقيق النبي يوسف عليه السلام.

ولفت إلى اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مسجد السلام في طولكرم، وألحقت أضرارا به، واعتدت على مسجد معاذ بن جبل في مخيم طولكرم، وجرفت مدخل المسجدين مُلحِقةً خسائر ودمارا طال الأبواب والواجهة الأمامية. (بترا)

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