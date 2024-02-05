روسيا تستدعي السفيرة الإسرائيلية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، استدعاء
السفيرة الإسرائيلية سيمون هالبرين، بسبب تصريحات صحفية، اعتبرتها موسكو تشويها
للسياسة الخارجية الروسية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي: "بسبب
التصريحات العلنية غير المقبولة للسفيرة الإسرائيلية في موسكو، سيمون هالبرين،
والتي تشوه نهج السياسة الخارجية الروسية والحقائق التاريخية، تقرر استدعاؤها".
وأضاف البيان: "السفيرة أساءت تمثيل موقف
السياسة الخارجية الروسية في المقابلة مع صحيفة كوميرسانت الروسية". (بترا)
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