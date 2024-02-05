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روسيا تستدعي السفيرة الإسرائيلية

2/5/2024 2:31:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، استدعاء السفيرة الإسرائيلية سيمون هالبرين، بسبب تصريحات صحفية، اعتبرتها موسكو تشويها للسياسة الخارجية الروسية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: "بسبب التصريحات العلنية غير المقبولة للسفيرة الإسرائيلية في موسكو، سيمون هالبرين، والتي تشوه نهج السياسة الخارجية الروسية والحقائق التاريخية، تقرر استدعاؤها".

وأضاف البيان: "السفيرة أساءت تمثيل موقف السياسة الخارجية الروسية في المقابلة مع صحيفة كوميرسانت الروسية". (بترا)

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