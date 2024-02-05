جيش الاحتلال يعترف بإصابة 5 عسكريين بمعارك غزة خلال 24 ساعة

جيش الاحتلال يعترف بإصابة 5 عسكريين بمعارك غزة خلال 24 ساعة
التاريخ
2/5/2024 2:31:19 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 5 ضباط
وجنود في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأوضح أن 356 ضابطا وجنديا ما زالوا يتلقون
العلاج إثر إصابتهم في المعارك، 25 منهم جروحهم خطيرة. (الجزيرة نت)
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