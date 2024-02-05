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جيش الاحتلال يعترف بإصابة 5 عسكريين بمعارك غزة خلال 24 ساعة

2/5/2024 2:31:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 5 ضباط وجنود في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح أن 356 ضابطا وجنديا ما زالوا يتلقون العلاج إثر إصابتهم في المعارك، 25 منهم جروحهم خطيرة. (الجزيرة نت)

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