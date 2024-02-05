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تعليق تمويل الأونروا.. عقاب جماعي لملايين اللاجئين وانحياز لإسرائيل

2/5/2024 2:31:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- ضربت دول الاتحاد الاوروبي تسندها 18 دولة بعرض الحائط مصير 6 ملايين لاجئ فلسطيني، في خطوة غير مسبوقة بتعليق تمويل وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، استنادا لمزاعم إسرائيلية بأن 12 موظفا في الوكالة شاركوا في عملية طوفان الأقصى مطلع تشرين الأول الماضي.
ويعدّ هذا الموقف عقابا جماعيا لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني، و30 ألف موظف يعملون في الوكالة، إذ قررت الدول المنحازة للمزاعم الإسرائيلية تعليق تمويل المنظمة بدءا من 26 الشهر الماضي، دون سند أو تحقيق قانوني يثبت التهمة.
وأكد قانونيون ومتخصصون لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن ما يقرب من مليوني شخص في مختلف أنحاء غزة غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال مسجلون على قوائم الأونروا من أجل بقائهم على قيد الحياة في الوقت الذي تدير فيه الوكالة الملاجئ المكتظة والمعونات الغذائية والرعاية الصحية الأولية، كما أن أوضاعهم الإنسانية تزداد سوءا مع استمرار العدوان، في وقت لا يزال وصول المساعدات الإنسانية مقيدا إلى حد كبير وتعد الأونروا أكثر جهة قادرة على تقديم المساعدة للاجئين.
وأشار المتخصص في القانون الدولي الدكتور أنيس القاسم، الى إمكانية استصدار قرار من الجمعية العامة للامم المتحدة بتحويل تبرعات الدول الداعمة التي تقدمها كل 3 سنوات للأونروا الى حق مكتسب للاجئين الفلسطينيين.
واوضح أن الدول العربية المضيفة للاجئين، لا سيما الدولة الفلسطينية يمكنها اللجوء الى الجمعية العامة للامم المتحدة، نظرا لاستمرارية الدعم على مدار 75 عاما على التوالي، كما ان قرار 194 وتحديدا الفقرة 11 تنص على التجديد سنويا مما يحول القرار الى جزء لا يتجزأ من القانون الدولي العرفي.
ولفت الى ان هناك اجتهادات قانونية تؤيد هذا المقترح، بالنظر الى التكرار المستمر والمتواتر الذي يحوله هذه العملية الى حق مكتسب وفق القانون الدولي العرفي، مطالبا الدول المستضيفة للاجئين المبادرة لاستصدار هذا القرار.
وقال إن الاردن وحده لا يتحمل مسؤولية اللاجئين الفلسطينيين، بل هي مسؤولية الأمم المتحدة الأولى والأخيرة.
واستنكر القاسم قيام بعض الدول بإلغاء المعونة التي تقدمها الى الأونروا بسبب إتهام 12 شخصا من العاملين فيها بالارهاب، خاصة أنه لم تصدر أي نتائج لتحقيقات رسمية تدين أيّاً منهم، وهو ما يعني عدم جواز إدانة أي شخص على جريمة لم يثبت ارتكابها.
وقال أستاذ علم الإجتماع السياسي في الجامعة الألمانية الاردنية بدر صيتان الماضي، إنه اذا استمر تعليق الدعم عن الأونروا فسيكون ذلك بمثابة حالة سياسية جديدة، لتصبح معاناة اللاجئين الفلسطينيين منذ 1948 في طي النسيان، ما سيشكل عبئاً ماليا وسياسيا كبيرين جدا على الدول المستضيفة، وكأن وقف الدعم يقول لهذه الدول، أن عليكم استيعاب اللجوء الفلسطيني ضمن الكينونات السياسية الموجودة داخل بلادكم، كما سيحمل الدول المضيفة تبعات مالية كبيرة، بالتالي سيساهم بتعزيز عدم الإستقرار المالي لبعض الدول مثل لبنان، مؤكدا على البعد السياسي في هذا الموقف .
وأضاف أن هذا القرار سيشكل حالة من الضغط الكبيرة على معيشة الشعب الفلسطيني في كل المناطق سواء في غزة او خارجها، كما سيشكل حالة من الضغط على الحقل الصحي والتعليمي، مؤكدا الدور الكبير الذي تلعبه الأونروا في تطوير المراكز الصحية والتعليمية للاجئين الفلسطينين في بلدان الشتات.
واستدرك الماضي قائلا: سيساهم قرار وقف الدعم في زيادة الضغط النفسي على أسر اللاجئين لعجزها عن توفير احتياجاتهم، مشيرا إلى الضغوطات التي سيتكبدها الأردن.
وبين أنه لن يكون في مقدور الأردن وحدها تحمل هذه الأعباء وذلك بسبب الظروف المالية الصعبة للمملكة، اذ يتحمل الأردن أصلا أعباء كبيرة للجوء، لافتا الى انه قد يكون للقرار هدف بممارسة الضغط على الأردن ليقبل التوطين وهو ما ترفضه المملكة بشدة.
الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الدكتور نضال الطعاني قال، إن الأونروا تشكلت بتوافق دولي عام 1949 بتمويل من تبرعات بعض الدول الغنية وليس من سكرتارية الأمم المتحدة على ان ينتهي عمل المنطمة بإنتهاء القضية الفلسطينية، وبما يضمن حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين البالغ عددهم حوالي 5.5 مليون لاجئ في الشتات، موزعين على مناطق اللجوء الخمس.
وتابع، أن جهود جلال الملك عبدالله الثاني دفعت بعض الدول الصديقة إلى دعم الأونروا وإبقائها على قيد الحياة لتقديم المساعدات الإنسانية، مؤكدا أهمية بقاء المنظمة لضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، بما فيها حق العودة والتعويض، كما ان الأردن يعتبرها شريكا حقيقيا في حفظ حقوق الفلسطينيين .
وأضاف أن غالبية المنظمات الأممية تمول من سكرتارية الأمم المتحدة وليس من التبرعات ما عدا الأونروا، فقد أخذت بالتوافق الدولي أن يكون طريق التبرعات والدعم فقط، لذا تهدد الدول المانحة بين الحين والأخر بعدم تسديد أقساطها، ما يؤكد النية لعدم إبقائها على قيد الحياة.
بدورها، قالت المديرة التنفيذية لمؤسسة انقاذ الطفل الأردن ديالا الخمرة، إن قرار وقف التمويل الذي اتخذته بعض الجهات المانحة سيكون له أثر كارثي خصوصا وان الأونروا كانت وما تزال شريان حياة للملايين من اللاجئين الفلسطينيين في غزة والمنطقة عموما.
وبينت ان منظمة إنقاذ الطفل العالمية إلى جانب 20 منظمة إغاثية أصدرت بيانا أعربت به عن عميق قلقها واستيائها من هذا القرار، لافتة الى ان القرار يعرض حياة أكثر من مليوني مدني في غزة للخطر، بما في ذلك نصف مليون طفل، الذين يواجهون خطر المجاعة والمرض وسط القصف المستمر والحرمان المتعمد من المساعدات.
وطالبت الدول المانحة إلى التراجع عن تعليق التمويل، والوفاء بمسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، مشيرة الى الانعكاسات السلبية المتوقعة من القرار على الخدمات التي تقدمها الأونروا للاجئين الفلسطينيين في مناطق الشتات.
خبير الأمن الاستراتيجي عمر الرداد، اعتبر أن تعليق تمويل الوكالة الدولية في هذا التوقيت يرتبط بعاملين الأول لحظي فرضته تطورات الحرب على قطاع غزة، والثاني استراتيجي يأتي في سياق مشاريع وتوجهات خاصة بتفكيك قضية اللاجئين التي كانت مطروحة قبل السابع من تشرين الأول، فعلى صعيد العامل الأول فان تعليق تمويل الوكالة يتزامن مع صدور قرار من محكمة العدل الدولية "بقبول" وقوع إبادة جماعية في غزة، ودعوتها لضمان تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين العالقين في قطاع غزة، موضحا أن إسرائيل قدمت مبررات في مطالبتها بوقف تمويل الوكالة مستندة لجملة من المزاعم من بينها "تدريس الأونروا مناهج محلية تشدد على حق العودة وتندد بالمشروع الصهيوني في فلسطين، وتزعم أن ذلك يناقض نشر مفاهيم السلام، بالإضافة إلى ان الخدمات التي تقدمها الوكالة لصالح نحو 1.2 مليون لاجئ مسجل في غزة، تتيح لحركة حماس توجيه مواردها المالية للأنشطة العسكرية بدلا من توجيهها للخدمات الاجتماعية والاقتصادية".
وأضاف، "كما تتذرع إسرائيل بوجود 1 بالمئة فقط من الأجانب بين موظفي الأونروا، وهو ما يساهم في الحفاظ على الهوية الفلسطينية بواسطة الموظفين الفلسطينيين، فيما استندت إسرائيل لعضوية بعض موظفي الأونروا في جماعات المقاومة الفلسطينية أو استخدام منشآتها في عمليات المقاومة، بوصفه سببا متكررا لكل دعاويها لوقف تمويل الوكالة.
وتابع، أما العامل الثاني فهو العامل السكاني الذي يشكل احدى العقبات التي تواجه إسرائيل استنادا للزيادة السكانية للفلسطينيين مقارنة بالإسرائيليين، لافتا الى أن الاحصائيات تشير الى انه يعيش على ارض فلسطين التاريخية أكثر من 14 مليون نسمة، اكثر من نصفهم من الفلسطينيين، كما ترى إسرائيل أن الأونروا تساهم في إدامة قضية اللاجئين وتضخيمها مع زيادة عدد اللاجئين المسجلين بها من 700 ألف شخص في عام 1948 إلى 5.5 مليون شخص حاليا، نظرا لمنح أبناء وأحفاد اللاجئين في عام 1948 صفة اللاجئ، وترى إسرائيل انه لا حل الا بدمج اللاجئين في أماكن إقامتهم خاصة في دول الجوار.
وقال الرداد إن هذه المقاربة الإسرائيلية هي تضييق على الأونروا في سياق جهود تفكيك قضية اللاجئين وهو ما تؤكده مقاربات إسرائيلية ومشاريع قديمة متجددة حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وأكد أن هذه المقاربات التي تستهدف الفلسطينيين في قطاع غزة وفي مقدمتها اجبار السكان على النزوح عبر عمليات قصف غير مسبوقة ومحاصرة المشافي ومدارس ومراكز الاونروا تهدف لوضع الفلسطينيين امام خيارين، اما القتل والتهجير أو القبول بمشاريع مطروحة متعددة لا تستجيب لطموحاتهم بالحد الأدنى.
ونشر المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني تعليقا على الموقع الإلكتروني الرسمي للمنظمة، قائلا: "في الوقت الذي تستمر فيه الحرب في غزة بلا هوادة، وفي الوقت الذي تدعو فيه محكمة العدل الدولية إلى تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية، فإن هذا هو الوقت لتعزيز الأونروا وليس إضعافها، ولا تزال الوكالة أكبر منظمة إغاثة في واحدة من أشد الأزمات الإنسانية تعقيدا في العالم"، مضيفا "انني أكرر دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لاستئناف التمويل للأونروا. وإذا ظل التمويل معلقا، فمن المرجح أن نضطر إلى إنهاء عملياتنا بحلول نهاية شباط، ليس فقط في غزة، بل وأيضا في جميع أنحاء المنطقة". -(بترا)

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