وجه إسرائيل البشع

بقلم: أسرة التحرير

لم يعد تفشي الكهانية في إسرائيل سرا. فالوجه الكهاني لإسرائيل انتشر هذا الأسبوع على صفحات "وول ستريت جورنال"، التي نشرت عن وزير الأمن القومي، ايتمار بن غفير وفيه مقابلة معه.

استخدم بن غفير المنصة المحترمة التي أعطيت له كي يهدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. "نتيناهو يوجد في مفترق طرق. عليه أن يختار أي اتجاه يسير فيه"، قال وحذر، هو نفسه كفيل بأن يعارض كل صفقة تؤدي لتحرير آلاف المهاجمين لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

ضرب بن غفير بذلك مثلا عن علاقات الاستغلال المتبادلة التي يستخدمها هو ونتنياهو لأغراض البقاء السياسي. الأول يركب على انعدام البديل السياسي الآخر، والآخر يستخدمه لأغراض التوازن حيال الضغوط السياسية التي تمارس على دولة إسرائيل.

صحيح أنه بدون بن غفير لن تكون لنتنياهو حكومة، إذ لا يوجد شخص واحد في الساحة السياسية في إسرائيل يصدق ولو كلمة واحدة تخرج من فم نتنياهو. لكن بالمقابل، بفضل بن غفير يمكن لنتنياهو أن يواصل سياسة "يداي مكبلتان" أمام المطالب الأميركية لتحقيق حل الدولتين، وبشكل عام حيال مداولات "اليوم التالي".

غير أن بن غفير لم يكتفِ باستعراض العضلات الإسرائيلية الداخلية وقرر أن يتحدى الرئيس الأميركي جو بايدن ويتزلف لدونالد ترامب. أغلب الظن على أمل أن يفوز ترامب في الانتخابات التالية للرئاسة الأميركية وإيمانا بأن يعطي إسرائيل الضوء الأخضر لتحقيق خطة الترحيل الإجرامية خاصته وخاصة رفاقه في اليهودية المتطرفة.

فقد قال بن غفير "بدلا من أن يعطينا بايدن إسنادا كاملا ينشغل بإعطاء مساعدات إنسانية ووقود لغزة، تذهب لحماس. لو كان دونالد ترامب في الحكم لكان السلوك الأميركي مغايرا تماما".

أقواله تعرض للخطر العلاقات مع الولايات المتحدة. رئيس وزراء تكون مصلحة الدولة في رأس اهتمامه كان سيطرد من الحكومة الوزير ورفاقه في خطط الترحيل والضم. الموضوع هو أن رئيس وزراء توجهه مصالح دولته ما كان منذ البداية ليعين شخص كهذا وزيرا او يقيم معه أي شراكة سياسية.

ومع أن نتنياهو نجح في إصدار رد فعل لا يقول شيئا ولا يتعهد بشيء. وحتى اسم بن غفير لم يشر إليه، خشية أن يثير عليه القاعدة لا سمح الله. بن غفير ونتنياهو، كلا منهما على حده وكلاهما معا هما خطر على مستقبل دولة إسرائيل. إن مجتمعا محبا للحياة ينبغي له أن يطالب بإبعادهما عن الميدان السياسي. إذا ما بقيا في الحكم فتواصل دولة إسرائيل التدهور ومكانتها الدولة ستتحطم.