Tuesday, 06 February 2024 12:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نهاية عهد نتنياهو تلوح بالأفق

2/5/2024 2:31:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس بقلم: يحيعام فايس

في 21 تشرين الاول، بعد اسبوعين على بدء حرب المذبحة، تم الاحتفال بعيد ميلاد بنيامين نتنياهو الـ74، وفي أيار 1996 عندما تم انتخابه للمرة الاولى لرئاسة الحكومة في اسرائيل كان عمره في حينه 47 سنة. نتنياهو نجح في فعل ذلك رغم المناخ العام الذي ساد بعد قتل رئيس الحكومة اسحق رابين، ورغم المعارضة الشديدة في اوساط أمراء الليكود. الامراء، لا سيما دان مريدون وبني بيغن، اللذين انضما لحكومته الاولى، وبعد فترة قصيرة جدا قدما استقالتهما واغلقا الباب. اهود اولمرت وروني ميلو، رؤساء البلديات، اولمرت في القدس وميلو في تل ابيب – يافا، تعاملا مع نتنياهو باحتقال، وحتى باشمئزاز، وفعلا كل شيء من اجل المس به. ولكن نتنياهو نجح في اجتيازهم ووصل الى رئاسة الليكود والى مكتب رئيس الحكومة. بالنسبة له النجاح في الوصول الى القمة، رغم أن والده لم يكن في أي يوم في منصب رئيسي في حركة حيروت ولم يكن بروفيسور في الجامعة العبرية، هو نقطة مهمة، نوع من الانتقام العائلي.
منذ ذلك الحين نتنياهو يشغل منصب رئيسي في حياتنا – بالخير والشر. الاستراتيجية الرئيسية التي مكنته من الاستمرار في المنصب لفترة طويلة جدا هي اتخاذ القرارات ليس حسب مصالح الدولة أو حسب مواقفه الشخصية. هدفه كان واحد ووحيد وهو مواصلة التمسك بالحكم. مثال بارز على ذلك هو قرار دفع أي ثمن، حتى الاعلى، من اجل اطلاق سراح جلعاد شليط. هذا القرار كان يختلف كليا عن قرار اهود اولمرت الذي كان سلفه في منصب رئيس الحكومة. ورغم أن اولمرت ادرك ألم افيفا ونوعم شليط، والدي جلعاد، إلا أنه لم يكن مستعد لدفع ثمن اطلاق سراحه.
حتى اليوم يواصل اولمرت الادعاء بأن اطلاق سراح اكثر من ألف مهاجم، من بينهم من كانوا مشاركين في عمليات قتل وفظائع، تسبب بالضرر الكبير لأمن الدولة. نتنياهو كان على استعداد لاتخاذ هذه الخطوة رغم أنه عارض دائما خطوات "داعمة للارهاب" ورفع هذه الراية منذ بدأ في شق طريقه السياسية.
نتنياهو كان مستعد لأن يدفع الثمن الباهظ لهدف واضح وهو المس بالاحتجاج ضد غلاء المعيشة، "احتجاج الكوتج" في صيف 2011، والقضاء عليه. عشرات الآلاف شاركوا في المظاهرات وفي خيام الاحتجاج في مركز تل ابيب. وبالنسبة له خطوات الاحتجاج هذه كانت تمثل تهديدا حقيقيا، على الحكومة وعليه شخصيا. الصفقة مع حماس، اطلاق سراح 1027 سجين فلسطيني مقابل جلعاد شليط، يمكن اعتبارها عملية هدفها الرئيسي كان شخصيا – سياسيا – تعزيز أسس حكمه. كل ذلك خلافا لمبادئ رسمية – امنية، وحتى خلافا لنهجه العلني. الحديث يدور عن خطوة تهكمية لا اساس لها، منحت نتنياهو بضع سنوات حكم، من بينها سنوات بلفور السعيدة (بالنسبة لكل أبناء عائلته).
دوافع نتنياهو لتشكيل الحكومة الحالية تشبه بدرجة كبيرة دوافعه في كل ما يتعلق بصفقة شليط: ضد مبادئ اساسية رسمية، من اجل الحصول على ملذات الحكم، لكن في هذه المرة نجح بشكل أقل. الآن نتنياهو لا يستطيع استخدام والسيطرة على كل النقاط التي وفرتها له عجلة القيادة لسنوات كثيرة. ثلاثة احداث هزت وضعه. الحدث الاول هو تشكيلة الحكومة. للمرة الاولى في تاريخ الدولة هي تستند الى احزاب اليمين العنصري التي لم تكن شرعية أبدا، ورؤساؤها سموتريتش وبن غفير هما وزيرين هامين فيها وتوجد لهما قوة كبيرة لتوجيه قرارات الحكومة. يمكن القول إنه بهذه الحكومة توقف نتنياهو عن أن يكون صاحب البيت، وأصبح نوع من الدمية. بجلوسه على كرسي الامن الوطني فان بن غفير يدير شرطة اسرائيل وكأنها ضيعته الشخصية، بالاساس الحزبية. هدفه هو تحطيم قواعد اللعب في الشرطة من اجل أن تعمل حسب رغبته، وهو سيفعل كل ما في استطاعته لتحقيق هذا الحلم المخيف. نتنياهو يدرك جيدا معنى خطواته، لكنه يفضل الصمت والتجاهل بسبب قدرة بن غفير على حل الحكومة. نتنياهو لا يخاف من يئير لبيد، لكنه خاف ويخاف من "فتى التلال" بن غفير.
الحدث الثاني الذي ضعضع وضع نتنياهو كان في 24 تموز 2023، اليوم الذي صادقت فيه الكنيست بشكل نهائي باغلبية، 64: صفر، على القانون الذي الغى ذريعة المعقولة، وممثلو المعارضة امتنعوا عن التصويت. قبل التصويت طلب رئيس الاركان هرتسي هليفي التحدث مع نتنياهو من أجل التوضيح له الى أي درجة يمكن أن تمس بالأمن بشكل عام، وبالعلاقات الحساسة بين جنود الاحتياط وبين الجيش النظامي بشكل خاص. نتنياهو لم يوافق على طلبه والمحادثات بينهما جرت فقط بعد التصويت الدراماتيكي في الكنيست. رئيس الحكومة فضل مرة اخرى الاعتبارات الشخصية والحزبية على الاعتبارات الرسمية. الحديث يدور عن حضيض وصل اليه رئيس الحكومة وقائد الجيش في كل تاريخ الدولة.
الحدث الثالث هو كارثة 7 اكتوبر. منذ ذلك الحين نتنياهو يعمل كل ما في استطاعته من اجل التملص من الحقيقة البسيطة وهي أنه المسؤول الاعلى والرئيسي عن العملية التي كانت بدايتها في تشكيل الحكومة الحالية ونهايتها كانت الكارثة الفظيعة. كل من لديه رؤية تاريخية قليلة سيقول بأن نتنياهو مرتبط جدا وحتى بشكل كامل مع هذه الكارثة.

MENAFN05022024000072011014ID1107812331

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث