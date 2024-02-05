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كفوا عن الانجرار وخذوا زمام المبادرة

2/5/2024 2:31:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت بقلم: يوسي يهوشع

ما يحصل في الأيام الأخيرة حول المفاوضات لتحرير المخطوفين والمخطوفات تجاوز منذ زمن بعيد حدود المنطق السليم. تقارير مشكوك في مصداقيتها عن رد حماس على المخطط للاتفاق تجر ساعات فوق ساعات من المداولات في الاستديوهات وتتسبب للدولة بأن تنتظر المرة تلو الأخرى موقف حماس: تارة تكون هذه 24 ساعة، تارة أخرى 48 ساعة. تارة في السابعة مساء وعندها بعد ربع ساعة مجهولة. وكل هذا حين لا يكون واضحا إذا كانت القيادة الإسرائيلية قادرة على أن تمرر إتفاق، وذلك لأن الكثيرين في الحكومة ينفرون منه.
النتيجة هي أنه من مكان اختباء يحيى السنوار في أحد الانفاق أخذ مرة أخرى الصدارة ويواصل تمزيق أعصاب المجتمع الإسرائيلي، رغم أنه وضعه أصعب بكثير مما يبث إلى الخارج: في خانيونس، معقل حماس حتى وقت أخير مضى، يوشك على أن يفقد لواءه المركزي في غضون أسبوع في أقصى الأحوال.
في جهاز الأمن يقولون أنه لا يوجد أي سبب يدعونا لأن نتحرك من هناك أو حتى جلب رأس زعيم حماس في القطاع. كلما تقدم الجيش الإسرائيلي تحسنت الصورة الاستخبارية أيضا، بفضل التحقيق مع الأسرى والقتال في الأنفاق. هذا لا يعني أننا سنصل إلى السنوار صباح غد. فهو ذكي بما يكفي كي يتحرك مع حساب مخطوفين حوله، لكن بخلاف التفاؤل وحتى الاعتداد الذي يبثه إلى الخارج – كانت له حتى الآن أيام أجمل.
في الجيش وفي الشاباك يطلبون من الجمهور، كما اعتدنا في الأشهر الأربعة الأخيرة، الصبر و "التفكير بتعابير السور الواقي" بمعنى الفهم بأنه بعد الضغط الأولي تأتي مرحلة تعميق الإنجاز، حتى الانكسار. المشكلة هي أن في السور الواقي لم يكن مئات المخطوفين، آلاف النازحين من بيوتهم، أزمة داخلية خطيرة وكذا حكومة فيها أعضاء متطرفون يحرصون جدا على إضاعة كل ما تبقى من ائتمان دولي. وعليه، فإذا ما واجهنا وضعية في مجال مختلف تماما هناك حاجة الآن إلى ضربة تسمح لإسرائيل بأن تفاجئ مثلا: تقليص المساعدات الإنسانية لأجل حشر القطاع، وبالمقابل حمل الأسرة الدولية على أن تدفع باتجاه الصفقة.
عمل يكمن في مشكلة رفح حيث نشأت امبراطورية تهريب حماس التي تسيطر على المنطقة بواسطة أربع كتائب. يمكن للجيش الإسرائيلي أن يهزمها: وإن كان التحدي مركبا بسبب حشر السكان هناك والذي بلغ عددهم حتى الآن 1.4 مليون رجل وامرأة لكن عملية تحريك مرتبة يمكنها أن تخلق ظروفا لمناورة في المنطقة. هذه ستكون بحكم الأمر الواقع هزيمة الذراع العسكري لحماس حتى بدون تصفية القيادة. هكذا أيضا، قال مسؤولون كبار في الجهاز أنهم متفائلون أكثر بالنسبة للنتيجة النهائية المرغوب فيها – تقويض الذراع العسكرية لحماس – مما كانوا في بداية الحرب. هؤلاء المسؤولون لا يفكرون بتعابير تصفية آخر وسيلة إطلاق، لكن في كل ما يتعلق بالبنى التحتية الهامة تحت الأرض وكذا المستوى القيادي – بالتأكيد. في خانيونس، مثلا، الفريق القتالي في المظليين يعمق في الأيام الأخيرة عمله في حي العمل غربي المدينة، معقل القتال.
المقاتلون اجتاحوا خزنات ومكاتب الصرافة المنظمة وعثروا على أكثر من ثلاثة ملايين شيكل كانت تمول القتال. كما عثر على وثائق استخبارية، وسائل قتالية كثيرة، فوهات تحت أرضية، مواقع رصد ومصانع لإنتاج الوسائل القتالية. المهاجمون الذين كانوا يوشكون على إطلاق النار عليهم وزرع العبوات صفوا بنار القناصة وبمساعدة قذائف الهاون وبمسيرات سلاح الجو. بالتوازي دمر مقاتلو جفعاتي قاعدة "القادسية" حيث عثر على مكتب يستخدمه شقيق السنوار وكان مركزا في الإعداد لـ 7 أكتوبر. كانت في المكان مكاتب أخرى لمسؤولين كبار لكن أكثر ما أثار الاهتمام حقا هي ماكينات إنتاج ألمانية حديثة لإنتاج السلاح أدخلت من سيناء بعد تفكيكها وإعادة تركيبها.

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