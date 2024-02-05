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بالون الاختبار لا يكفي

2/5/2024 2:31:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس بقلم: ليان فولك دافيد

السنة الأخيرة كانت سنة صعبة في موضوع العلاقات الخارجية الإسرائيلية؛ بسبب الإصلاح القضائي والحكومة الأكثر تطرفا في تاريخها. في هذه السنة قامت إسرائيل بخطوة للوراء في الانضمام للعالم الغربي الحر والمعتدل. شبكة العلاقات مع الدول الغربية أصبحت في أفضل الحالات باردة، حتى أن بعض هذه الدول بدأت في التشكيك بالقيم المشتركة مع هذه الحكومة، وفي قدرة إسرائيل على المواصلة كونها جزيرة للاستقرار الديمقراطي والحر في الشرق الأوسط.
بعد ذلك جاء 7 أكتوبر. إسرائيل حصلت على دعم غير مسبوق من زعماء دول ووزراء ورؤساء أجهزة أمنية، ترافقه تصريحات في حقها في الدفاع عن نفسها وتزويدها بالسلاح والحماية العسكرية في المواقع الإقليمية الإستراتيجية. حتى أن بعض الدول الغربية ذهبت بعيدا في إدانة حماس وعزلها واقتراح فرض عقوبات على مصادر تمويلها وإخراجها خارج القانون. خطاب الرئيس الأميركي، جو بايدن، في 10 أكتوبر نقل رسالة واضحة لإيران وحزب الله. "من يفكر في استغلال الوضع يوجد له كلمة واحدة وهي لا تفعل".
دائرة الدعم هذه التي شملت الولايات المتحدة والدول الأوروبية والدول العربية المعتدلة يمكن اعتبارها "زخم سياسي – أمني"، الذي كان يجب على إسرائيل استغلاله من أجل تحقيق إنجازات أمنية ملموسة. هذه كانت فرصة لتجنيد الحكومات في الغرب والدول العربية المعتدلة في "تحالف معتدلين" أمام محور الشر الإيراني. في يد قبضة عسكرية قوية غير متساهلة، وفي اليد الأخرى رسم معا صورة مستقبل سياسية – أمنية للمنطقة، تشمل ضمانات دولية لمستقبل إسرائيل الأمني.
مع كل هذه الدائرة للدعم إلا أن الجمهور في إسرائيل ما يزال يشعر بأن "العالم كله ضدنا". ربما أن هذا مفهوم ضمنا. جو بايدن الذي طرح (بعدم إحساس) حل الدولتين للخطاب العام بعد بضعة أيام من 7 أكتوبر ومشهد الرعب في لاهاي والإعلام الدولي المنحاز والشبكات الاجتماعية المسممة والمظاهرات الكبيرة في أوروبا وفي الجامعات الأميركية – كل ذلك عمق الشعور بأننا "وحدنا في العالم". وأنه من غير المهم ما سيحدث لنا، دائما سنكون نحن المذنبون ومن تقدم له الطلبات.
على هذه موجة المشاعر يركب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي يحب رسم معسكرات في الجمهور الإسرائيلي. دائما يوجد "نحن" و"هم". "نحن" الجديدة برئاسة ستمنع إقامة الدولة الفلسطينية. و"هم" سيقومون بإقامتها. هذا التقسيم المصطنع والخيالي فإن نتنياهو يمنع نقاشا معمقا للخيار الثالث، الذي يوضع الآن على طاولة الكابنت، إدارة مدنية فلسطينية محلية معتدلة في غزة بدعم دولي، يشمل الدول العربية المعتدلة، من خلال صفقة تشمل تطبيع العلاقات مع السعودية. في الحقيقة نتنياهو بدأ يطلق بالونات الاختبار لوسائل الإعلام على شاكلة "مبادرة لرجال أعمال" لـ "اليوم التالي"، لكن الحديث يدور عن ضريبة كلامية، لأن السياسة الخارجية الرسمية للحكومة الآن يمكن تلخيصها بكلمة واحدة وهي "لا". "لا" لمناقشة "اليوم التالي". "لا" لإقامة كيان فلسطيني محدث. "لا" لمبادرات سياسية إقليمية.
من أجل أن تستطيع إسرائيل الوصول إلى الاستقرار الأمني يجب عليها من الآن (لا نقول أمس) أن تجيب هي نفسها على ثلاثة اسئلة رئيسية وهي من الذي سيحكم مدنيا في قطاع غزة - حماس أو إسرائيل أو سلطة فلسطينية محدثة؟ ومن الذي سيمول إعادة الإعمار في القطاع – قطر، إسرائيل، الدول الغربية، السعودية والإمارات؟ وما هو ثمن منظومة علاقات متعكرة أو وطيدة لإسرائيل مع الولايات المتحدة وأوروبا والدول العربية المعتدلة؟.
من أجل أن تكون الإجابة على هذه الأسئلة مفيدة لأمن إسرائيل يجب عدم إضاعة ولو يوم واحد. "الأمر سيكون على ما يرام" لن يساعد هنا. الجيش الإسرائيلي من الآن مضطر إلى العودة على أعقابه في شمال القطاع بسبب عودة حماس للسيطرة المدنية هناك. "اليوم التالي"، السياسي والأمني، موجود هنا الآن.
يجب على الحكومة الإجابة بالإيجاب على الخطاب البناء في المبادرة الأميركية. كل الأطراف تدرك بأن إقامة الدولة الفلسطينية هي أمر غير عملي في المدى المنظور. لذلك فإنه لا يوجد أي سبب يمنع إسرائيل من أن "تدفع" بالتصريح أنها لا تعارض حل الدولتين، إذا كانت الظروف مناسبة في المستقبل. في ظل تصريحات الوزراء والمؤتمر الاستعراضي حول العودة لاستيطان القطاع، يجب على الحكومة التوضيح للعالم بأنها لا ترغب في السيطرة على القطاع، وأن عليها أن تستثمر بشكل فعال في بناء بديل مدني لحماس، ويجب على إسرائيل العمل يوميا مع الحلفاء من أجل "اليوم التالي" الآن، ضد حماس، ضد إيران وضد الهجمات. هذه السياسة الخارجية هي أولا وقبل أي شيء آخر مصلحة أمنية لإسرائيل. بالونات الاختبار على شكل "مبادرة رجال الأعمال" غير كافية. وكل يوم تستمر فيه إسرائيل في قول "لا" فان الزخم السياسي والأمني الذي نشأ بعد 7 تشرين الأول لا يتآكل فحسب، بل يتم تحطيمه أيضا.

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