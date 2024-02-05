الصراع من أجل بوابة الدموع

MENAFN - Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة‏

سرديا تريفكوفيتش* - (كونسورتيوم نيوز) 3/2/2023



‏كان ‏‏أفونسو دي البوكيرك‏‏ Afonso de Albuquerque، دوق غوا Goa الأول (1457-1515)، أميرالاً وإدارياً وخبيراً استراتيجياً عظيم الموهبة. وفي العقد الأخير من حياته، أرسى الأسس لقرن من الهيمنة البرتغالية على المحيط الهندي وبحر العرب. وكان البوكيرك أول أوروبي يجلب أسطولاً كبيرًا إلى البحر الأحمر وأول من سيطر على ‏‏مضيق "باب المندب"‏‏. وقد فعل أكثر من أي رجل آخر لتحويل دولة أيبيرية صغيرة إلى أول إمبراطورية عالمية في التاريخ. ومن خلال ‏‏الاستيلاء على ملقا في العام 1511‏‏، حول المحيط الهندي إلى ‏‏بحر برتغالي مغلق.‏

الآن، بعد ما يزيد قليلاً على نصف ألفية من وفاته، عادت المنطقة المحورية لعمليات البوكيرك إلى واجهة الأخبار. باب المندب -"بوابة الأحزان" أو "بوابة الدموع" باللغة العربية- هو مضيق بطول 70 ميلاً يفصل القرن الأفريقي عن الطرف الجنوبي لشبه الجزيرة العربية. وهو، كما يوحي اسمه، ممر مائي غادر يتميز بالتيارات الخطرة والشعاب المرجانية والمياه الضحلة. وقد أصبح مهماً جداً بعد افتتاح قناة السويس في العام 1869. ولف الحزن سفنًا لا حصر لها فيه على مر القرون، لكنه يتصدر عناوين الصحف حالياً بسبب مخاطر من صنع الإنسان، والتي تتسم بأنها غير متوقعة، وأنها يمكن أن تؤدي إلى أزمة جديدة في الشرق الأوسط.‏

‏‏في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أعلن الحوثيون -وهم جماعة شيعية مسلحة تدعمها إيران، والتي انتصرت فعلياً في الحرب الأهلية المستمرة منذ عقد من الزمن في اليمن- أنهم سيهاجمون السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتحالفة معها في باب المندب للتعبير عن دعمهم لحماس والمدنيين الفلسطينيين في غزة. ولتحقيق هذه الغاية، استخدموا وسائل أقرب إلى البدائية: طائرات من دون طيار، صواريخ بسيطة، وزوارق سريعة مسلحة تسليحاً خفيفاً. وعلى الرغم من أن الأضرار الناجمة عن حوالي عشرين هجوماً من هذا القبيل كانت طفيفة، إلا أنها أجبرت بعض أكبر شركات الشحن والنفط في العالم على تعليق العبور عبر البحر الأحمر وتوجيه سفنها للإبحار حول رأس الرجاء الصالح. ويضيف هذا الالتفاف أكثر من 3.000 ميل وما يصل إلى 10 أيام إلى الرحلة، مما يزيد من تكاليف الشحن من الشرق الأقصى إلى أوروبا بنسبة 15 في المائة على الأقل.‏

دفعت هذه الهجمات الولايات المتحدة إلى تنظيم "‏‏عملية حارس الازدهار‏‏"، وهي تحالف بحري مخصص يضم 10 دول، شملت في البداية كلاً من المملكة المتحدة، وأستراليا، وكندا، وهولندا، وفرنسا، وإيطاليا وإسبانيا. ومع ذلك، رفضت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا في وقت لاحق المشاركة في الضربات الجوية الأميركية والبريطانية ضد الحوثيين في 12 كانون الثاني (يناير)، ورفضت التوقيع على بيان التحالف الذي يبرر الهجمات. وازداد الشعور بالإلحاح في 19 تشرين الثاني (نوفمبر)، عندما ‏‏اختطف الحوثيون سفينة شحن ضخمة حاملة ‏‏للسيارات مسجلة في جزر البهاما، لكنها مملوكة جزئياً لرجل أعمال إسرائيلي. وفي 31 كانون الأول (ديسمبر) 2023، حاولت أربعة زوارق سريعة تابعة للحوثيين الاقتراب من سفينة شحن أخرى والصعود على متنها عندما تدخلت مروحيات تابعة للبحرية الأميركية، مما أدى إلى غرق ثلاثة منها ومقتل 10 من المهاجمين. ونتيجة لذلك، في 5 كانون الثاني (يناير) من هذا العام، أعلنت شركة الشحن الدنماركية العملاقة (ميرسك) أن سفنها ستتجنب سلوك طريق البحر الأحمر "في المستقبل المنظور".‏

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‏منذ نهاية الحرب الباردة، ركزت الاستراتيجية العالمية للولايات المتحدة على حتميتين. الأولى هي المحافظة على هيمنة مفتوحة على الطرق البحرية الدولية من خلال السيطرة على نقاط الاختناق المحيطية الرئيسية. والثانية هي منع أي قوة منافسة من السيطرة على قارتها الخاصة. ويتم تنفيذ هذين الهدفين الجريئين حالياً في شكل 11 مجموعة قتالية تتمحور حول حاملات الطائرات، وشبكة عالمية تضم حوالي 750 قاعدة عسكرية في 80 دولة على الأقل في جميع أنحاء العالم، مصممة لمنع المنافسين المحتملين من السعي إلى تقويض تفوق الولايات المتحدة. ولم يتم أبداً تبرير الحفاظ على التفوق العالمي الدائم بشكل عقلاني من قبل منشئيها خارج "سترة المجانين" الأيديولوجية المتمثلة في ادعاءات الاستثنائية الأميركية والحفاظ على "نظام دولي قائم على القواعد".‏

‏إن الحفاظ على السيطرة على طرق التجارة التي تربط أوروبا بآسيا -وخاصة تلك الممتدة من المحيط الهندي إلى البحر الأبيض المتوسط- هو ‏‏شرط لا غنى عنه‏‏ لاستمرار الهيمنة العالمية للولايات المتحدة. وليس هذا بالأمر غير المعتاد: لم تكن هناك في أي وقت قوة قادرة على أن تكون مهيمنة عالمياً لم تفرض أسبقيتها على منطقة أوراسيا أولاً. كان هذا هو واقع الحال بشكل ملحوظ مع الإمبراطورية البريطانية بين اندلاع "حرب القرم" وأعقاب الحرب العالمية الثانية.

‏ينطوي واقع الهيمنة العالمية على الاحتفاظ بالقدرة على ضمان -أو الحرمان من- إمكانية الملاحة في المضائق التي ما تزال تمر عبرها اليوم تسعة أعشار السلع المتداولة في العالم. وهناك ثلاثة منها في الشرق الأوسط تتمتع بأهمية أساسية: قناة السويس؛ وباب المندب؛ ومضيق هرمز. ومن منظور أصحاب عقيدة الهيمنة العالمية الذين يديرون حكومة الولايات المتحدة، فإن التشكيك في سيطرتهم على أي منها هو شيء لا يطاق ولا يمكن التسامح معه، ببساطة.‏

‏في المقابل، بعيداً عن الاستجابة إلى الدعوات الغربية لممارسة الضغط على الحوثيين لوقف هجماتهم في البحر الأحمر، أعلنت إيران في 1 كانون الثاني (يناير) أن إحدى سفنها الحربية عبرت "باب المندب" للإشراف على المهام البحرية في المنطقة. وهذه خطوة جريئة وتبدو متهورة. إنها، بالنسبة للمراقب العادي، تجعل المواجهة بين طهران وواشنطن أكثر احتمالاً من أي وقت مضى منذ أن استبدل الرئيس ترامب مستشاره الصقري المتشدد للأمن القومي، جون بولتون، في أيلول (سبتمبر) 2019.‏

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‏من ناحية أخرى، كانت إيران حريصة على البقاء بعيدة عن الفوضى في غزة وحولها. وقد امتنع ‏‏أتباعها اللبنانيون، "حزب الله" في جنوب لبنان، عن فتح "الجبهة الشمالية" ضد إسرائيل بشكل كامل حتى في ذروة عمليات جيش الدفاع الإسرائيلي، التي كلفت آلاف المدنيين الفلسطينيين حياتهم. ولذلك، فإن قرارها رفع الرهان في البحر الأحمر يستحق بعض الانتباه. ذلك أنه مهما كان رأي المرء في النظام الإيراني، فإنه ليس معروفاً باتخاذ قرارات غير عقلانية على الساحة العالمية.‏

‏ليس جميع "الوكلاء" الإيرانيين معتمدين بالقدر نفسه على الحكومة في طهران أو على استعداد لاتباع أوامرها بالمقدار نفسه. ويغلب أن يكون الحوثيون مدفوعين، جزئياً على الأقل، بالحاجة إلى استعادة شعبيتهم بين قاعدتهم السياسية في اليمن. وقد عانت هذه الشعبية منذ بدء محادثات السلام لإنهاء الحرب الأهلية في تشرين الأول (أكتوبر) 2022. ومن ناحية أخرى، فإن مهاجمة الأهداف الإسرائيلية تحظى بشعبية كبيرة، كما يشهد على ذلك تدفق المتطوعين الشباب في اليمن منذ بداية الهجمات على الشحن. وتبقى قدرة الولايات المتحدة وشركائها البحريين -ناهيك عن إسرائيل- على إضعاف أهداف الحوثيين بطريقة يُعتد بها داخل اليمن محدودة.‏

‏ثم مرة أخرى، لا تبدو إيران مستعدة لإعطاء منتقديها في واشنطن وإسرائيل الكثير من الحجج للبدء في الدعوة، مرة أخرى، إلى هجوم أميركي وقائي ضدها. وقد تبدو مدمرةٌ متقاعدة واحدة تمر عبر باب المندب رائعة على التلفزيون الإيراني، لكنها غير ذات صلة في الصورة الاستراتيجية الأوسع. وتعرف كلٌّ من إيران ومنتقديها أنه في حالة وقوع هجوم أميركي، فإنها تستطيع إغلاق مضيق هرمز، الأمر الذي من المؤكد أنه سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط. وستكون هذه لعبة شاملة محصلتها سالبة.‏

‏على المدى الطويل، تماماً كما هو الحال في أوكرانيا، يغلب أن تكون الصين هي المستفيد الوحيد. في الوقت الحالي، ستلاحظ إيران حقيقة أن هناك في قوة المهمات التي تقودها الولايات المتحدة لحماية الملاحة في البحر الأحمر سفن حربية من ثماني دول أعضاء في (الناتو)، ولكن لا شيء من قوتين آسيويتين رئيسيتين -الصين والهند- اللتين لديهما أكبر مصلحة في إبقاء الممرات البحرية مفتوحة بينهما وبين الأسواق في أوروبا والأميركتين.‏

‏لذلك، لا ينبغي النظر إلى المبادرة الأميركية على أنها مجرد ممارسة لإدارة حرية الملاحة نيابة عن "المشاعات العالمية" أو كخطوة لاحتواء إيران فحسب. من المرجح أيضاً أن تكون تحذيراً لمجموعة (بريكس)، التي رحبت بأعضاء جدد في ناديها في 1 كانون الثاني (يناير)، من أن البحرية الأميركية ما تزال هي التي تدير التجارة العالمية.‏

و‏لكن، هل تفعل حقاً؟ لعل النقطة المهمة هي أن الصين عملت على تحييد المزايا التكنولوجية الأميركية في التجارة العالمية. وقد طورت بكين تكتيكات تزيد بشكل كبير من تكاليف نشر القوة الأميركية في الخارج، وعلى الأخص في المسائل البحرية. فحاملات الطائرات باهظة التكلفة (‏‏تكلف حاملة الطائرات "يو. إس. إس. جيرالد آر. فورد‏" 14 مليار دولار)، ناهيك عن طائراتها المكلفة وأطقمها الضخمة، لكنها أيضاً غير آمنة في المياه الساحلية والبحار الداخلية. وفي حالة نشوب حرب في المحيط الهادئ، سيتم إنشاء بحر محايد شاسع بين الساحل الصيني وغوام، وهو ما سيعمل لصالح هجوم بكين على تايوان.

‏تشكل حكومة الولايات المتحدة بشكل عام ووزارة الدفاع الأميركية بشكل خاص بيروقراطية عملاقة وغير قابلة للإصلاح. وفي حين يتم تحديد المنافسين -والمسارح أيضاً- فإن المفاهيم العملياتية مفقودة. والتخطيط عام وتجريدي، يركز على الأبعاد المكانية مثل البحر والجو بدلاً من التركيز على الخصوم أنفسهم. والتدريب مصمم خصيصاً لمواجهة أعداء الأمس. والتفوق التكنولوجي أقل قابلية للتحقق مما كان من قبل. ولم تعد مهمة البنتاغون هي الحفاظ على ميزة تكنولوجية وإنما على المواكبة التقنية فحسب.‏

‏لم يعد بإمكان السادة السياسيين في وزارة الدفاع الأميركية في البيت الأبيض ووزارة الخارجية تجميع حتى تظاهر بوجود "تحالف". وقد أصبحت عملية "حارس الازدهار" التي تم الترويج لها والتبشير بها كثيراً فشلاً محرجاً، مع مساهمة تساوي صفراً تقريباً من جميع حلفاء الولايات المتحدة المشاركين اسميا، باستثناء بريطانيا التي تشارك بمدمرة واحدة. وكانت ضربات 12 كانون الأول (يناير) على أهداف حوثية عملية مسرحية خالية من المضمون الاستراتيجي، ومقيدة بالاعتبارات السياسية تجاه العالم العربي، وأصبحت بلا معنى بسبب تضاريس اليمن ومصفوفة الخصم المشتتة.‏

‏كان الدرس الجيوسياسي من كل هذا، للصديق والعدو على حد سواء، هو أن البحرية الأميركية ببساطة ليست على مستوى المهمة الهائلة التي فرضتها على نفسها والمتمثلة في السيطرة على جميع الممرات البحرية الرئيسية ونقاط الاختناق. وقد يصبح موقفها الهش مُسبقاً في بحر الصين الجنوبي حرجاً في غضون عام أو عامين، وقد يكون قدوم الأزمة الكبرى مسألة وقت فقط بعد فوز لاي تشينج تي، أحد مؤيدي استقلال تايوان، في الانتخابات الرئاسية في 13 كانون الثاني (يناير).‏

‏وأخيرًا، فإن المأزق غير القابل للحل لعصابة صنع السياسة الأميركية هو أنها لا تستطيع الاستمرار في التظاهر بأنها مدافع خيِّر عن "النظام الدولي القائم على القواعد" بينما تظل، في الوقت نفسه، مؤيداً عنيداً وغير مرن للحكومة الحالية في إسرائيل. إن هذه "العلاقة الخاصة" مع إسرائيل ليست جيدة لأميركا وهي بالتأكيد سيئة لإسرائيل، التي تعاني من عزلة خطيرة لأول مرة في تاريخها والخالية من الأفكار لإدارة تحدياتها الأمنية على المدى الطويل.‏

‏سوف تكون أميركا حكيمة وتفعل خيراً إذا هي دعمت نتيجة في اليمن تعِد بالاستقرار الإقليمي وتدفقات تجارية غير منقطعة. أما من هو الذي يرفرف علمه فوق عدن فغير مهم بطبيعة الحال. ولتحقيق هذه الغاية، سيكون في مصلحة أميركا أن تعرض على إيران اتفاقاً نووياً جديداً، لا يختلف كثيراً عن "‏‏خطة العمل الشاملة‏‏ المشتركة" القديمة التي انسحبت منها إدارة ترامب في أيار (مايو) 2018. وفي المقابل، ستكبح طهران جماح الحوثيين، بشكل فعال ودائم هذه المرة. ◆‏



*د. سرديا تريفكوفيتش‏ Srdja Trifkovic: كاتب وسياسي ومؤرخ صربي أميركي، ومحرر الشؤون الخارجية في ‏‏"مجلة كرونيكلز" الأميركية المحافظة، وأستاذ للسياسة في ‏‏جامعة بانيا لوكا‏‏ في البوسنة والهرسك. وهو مؤلف لكتب عدة منها ‏‏"سيف النبي‏‏ ‏‏وهزيمة الجهاد‏‏".‏

*نشر هذا المقال تحت عنوان: The Struggle for the Gate of Tears