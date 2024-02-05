هل تشعل التوترات الراهنة فتيل حرب عالمية ثالثة؟

MENAFN - Alghad Newspaper) ماري ديجيفسكي* - (إندبندنت عربية) 2024/1/20

توترات الشرق الأوسط تتصاعد مع الضربات الصاروخية المتبادلة بين إيران وباكستان، ومخاوف من أن تؤدي المناوشات المحلية الصغيرة إلى نزاع عالمي جديد.

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بعد الهجمات الصاروخية على مواقع الحوثيين في اليمن، هل حان الوقت للشرق الأوسط للاستعداد للأسوأ؟ (وزارة الدفاع البريطانية)

في يوم يضاف، كما يبدو، إلى أيام شبيهة أخرى لا تُعد ولا تحصى، استيقظت أوروبا على أنباء عن غارات جوية ليلية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وأضرار في واحدة من الكثير من المناطق المضطربة إلى الشرق من القارة العجوز.

كانت هذه الهجمات هي التي شنتها باكستان مؤخرًا على منطقة حدودية في إيران، واعتبر ذلك رداً انتقامياً على الهجمات التي كانت قد شنتها إيران قبل ذلك بيومين على منطقة حدودية باكستانية. وكانت الخسائر التي تم الإبلاغ عنها في كلا الهجومين بأرقام تقع في خانة العشرات، وبذلك كانت -وفقًا لأي معايير عسكرية، إن لم تكن بشرية ببساطة- صغيرة نسبياً.

ومع ذلك، من الصعب التخلص من الانطباع بأن ثمة مسرحاً للنزاع العسكري يتسع بلا هوادة -في الشرق والجنوب، ولو أنه لم يصل إلى الشمال والغرب بعد. وإذا نظرنا إلى الوراء بدلاً من النظر إلى الأمام، فإنه يمكن اعتبار الهجوم الذي نفذته "حماس" ضد الإسرائيليين في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، والرد العسكري الإسرائيلي الشامل عليه، تحولاً جذرياً لذلك الجزء الصغير من الأرض المتمثل في قطاع غزة إلى مركز للنزاع الذي يمكن أن يتسع ليشمل مناطق أبعد بمئات الأميال.

قد يكون من المفيد ملاحظة أن قرع نواقيس الخطر على المستوى الدولي يبدو حتى الآن غير متناسب مع الأخطار الحقيقية. وكانت قد أعقبت هجوم "حماس" في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) تحذيرات رهيبة من أن ذلك قد تكون الشرارة التي تشعل حريقاً إقليمياً، وأن المسألة هي مسألة وقت فقط قبل أن تتورط إيران بشكل مباشر -ربما من خلال وكيلها، "حزب الله"، في جنوب لبنان- وأننا سرعان ما قد نقف على عتبة الحرب العالمية المقبلة.

أشارت أصوات في الولايات المتحدة، بما في ذلك مستشار دونالد ترمب السابق للأمن القومي، جون بولتون، إلى أن ما يجري قد يكون فرصة للولايات المتحدة للتدخل مباشرة وتحييد التهديد الإيراني المتصور بصورة نهائية.

غير أن سيناريو كهذا افترض مسبقاً أن إيران ستتورط، بشكل مباشر أو غير مباشر، وهو ما لم تفعله -ما فاجأ الكثير من الناس. وقد صرح علناً مرشدها الأعلى نفسه بأنها لا تنوي الدخول في المعركة، في حين طوى الصقور في الولايات المتحدة أجنحتهم، ربما مدركين لأخطار الانخراط في مغامرة خارجية جديدة في بداية عام سوف يختتم بانتخابات رئاسية أميركية.

بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر، تطور الصراع الذي بدأ في غزة وحولها في اتجاهات مختلفة تماماً عن تلك التي تم توقعها في البداية -ويجري بشكل عام التقليل من شأن الأخطار التي لم تعد تعتبر شرارات يمكن أن تشعل حرباً أوسع نطاقاً.

امتدت الأعمال العدائية مسبقًا إلى جنوب لبنان، حتى لو أنها لم تقتصر على هجمات أكثر كثافة شنها "حزب الله" على شمال إسرائيل، وإنما تطورت إلى صيغة اغتيالات سياسية -لنائب رئيس "حماس" وقائد بارز في "حزب الله". وقد اعترفت إسرائيل بالمسؤولية عن الاغتيال الثاني، ولكن ليس الأول، وظل رد كل من "حزب الله" وإيران في المجال الخطابي على الأغلب.

ثم جاء تدخل ما بدا أنه الجناح الأيسر؛ أطلق الحوثيون، الذين يسيطرون على جزء كبير من اليمن منذ 10 سنوات تقريباً، صواريخ ومسيرات على سفن تعبر البحر الأحمر، وهو من "نقاط الضغط" العالمية الشائكة في مجال التجارة البحرية. وقال الحوثيون، الذين يتلقون السلاح من إيران إلى حد كبير، إنهم يتضامنون بهجماتهم مع الفلسطينيين ولا يستهدفون سوى السفن التي لها صلة بإسرائيل أو حلفائها.

في هذه المرحلة، مع اختيار السفن التجارية المتجهة إلى أوروبا عموماً اتخاذ الطريق الأطول بكثير بمحاذاة جنوب أفريقيا، نصبت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة نفسيهما وصيَّتين على الأمن البحري الإقليمي وشنتا هجمات صاروخية على مواقع الحوثيين في اليمن. ومع ذلك، أصرتا طوال الوقت على أن عملهما لا صلة له على الإطلاق بالنزاع في غزة، وإنما يتعلق كله بحرية الملاحة والانتقام (لهجوم شنه الحوثيون على سفينة حربية بريطانية). كما رفضتا صراحة اتهامات الحوثيين لهما بأن هجماتهما تشكل دعماً فعلياً لإسرائيل، ولم تذكرا في أغلب الأحيان أن الشرط المعلن للحوثيين لوقف هجماتهم هو إقرار اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وحتى عندما كانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تتصديان للحوثيين، كانت إيران تحول انتباهها إلى أعداء أقرب إلى الوطن. على مدى الأسبوعين اللذين سبقا كتابة هذه السطور، شنت هجمات جوية على الأراضي المجاورة من الجهات كلها -في سورية والعراق، وأخيراً في باكستان- ما أثار احتجاجات وردود فعل من البلدان المعنية. ومع ذلك، جرى إلى حد كبير التقليل من وزن ما يجري وطابعه الأوسع نطاقاً -ليس فقط من قبل إيران، بل كذلك من قبل أولئك الذين حذروا في تشرين الأول (أكتوبر) بصوت عالٍ من نوايا إيران العدائية.

في الأيام الأخيرة، قُدمت هجمات إيران على جيرانها على أنها أعراض لصعوبات محلية صغيرة -صعوبات مع إرهابيي "داعش"، ومع جماعات متمردة إيرانية متمركزة في الجهات المقابلة من الحدود، ومع عصابات تتاجر بالمخدرات، وما شابه. باختصار، تسعى إيران إلى تحقيق مصالحها الوطنية على نطاق صغير، في غياب تداعيات أوسع تستحق القلق.

وكان ذلك صحيحًا حتى الصدام الأخير مع باكستان، حيث ما تزال الأعمال العدائية تقتصر على المنطقة الحدودية، لكن من المحتمل أن تضع هذه الأعمال دولة مسلحة نووياً في مواجهة دولة أخرى ذات طموحات نووية. ولهذا أيضاً أثر يتمثل في توسيع منطقة الصراع إلى ما وراء ما يمكن اعتباره عموماً الشرق الأوسط، إلى الشرق الأوسط الكبير وجنوب آسيا، مع خطر الامتداد إلى أفغانستان، حيث تتطابق المصالح الغربية والصينية والروسية.

يبدو لي أن الاحتمال ما يزال قائماً لاحتمال أن تظل النزاعات والعداوات والمنافسات المنفصلة القائمة الآن محصورة في مجالاتها المنفصلة، وأن الحرب الإسرائيلية-الفلسطينية في غزة ستشعل نيران حرائق إقليمية، لكنها لن تشعل حريقاً شاملاً من شأنه أن يشمل مباشرة أي من القوى الكبرى. ومن الممكن تفسير ما يفعله الحوثيون وإيران على أنه استغلال لمناخ عام من عدم الاستقرار لتحقيق أهداف خاصة بهم: الحوثيون لتعزيز موقفهم في اليمن؛ وإيران لتعزيز سلطة النظام في مواجهة الأعداء المحليين المتمركزين في الخارج، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان أي منهما يلجأ إلى القوة العسكرية، كما يحدث، من دون الشعور بأن القواعد الدولية التي ظلت قائمة لسنوات عديدة باتت الآن معلقة فعلياً -بدءاً بهجمات "حماس" واحتجازها رهائن في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، ومروراً بالنطاق المدمر للرد الإسرائيلي.

حتى الآن، يبدو أن إيران تقاوم ما قد يعد فرصة للظهور كقوة مهيمنة في المنطقة من خلال الجمع بين الجبهات المتباينة كلها، وقد تكون أضعف من أن تفعل ذلك. فهي لم تتدخل علناً ضد إسرائيل من جنوب لبنان، وأبقت أفعال الحوثيين معزولة ومقيدة، ويبدو أنها لا تريد تعريض فرصة السلام مع المملكة العربية السعودية بشأن اليمن للخطر. وتقتصر هجماتها الصاروخية على المناطق الحدودية المباشرة والنزاعات القائمة، وأمنها الداخلي أبعد ما يكون عن الكمال -والشاهد على ذلك هو الهجوم الأخير في كرمان، الذي تبناه "داعش"، في ذكرى مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، والاضطرابات التي ما تزال تستعر حول القواعد المفروضة على حجاب النساء. لكن ما لا يمكن تجاهله هو أن ما ينتشر انطلاقاً من غزة هو شعور متزايد بالاستسهال وتراجع ضبط النفس واستعداد الأطراف كلها للجوء إلى السلاح. عندما ننظر في الأشهر الماضية، سوف نرى مجموعة من المصالح الصغيرة التي تعمل لتحقيقها على هامش التنافس الدائم وغير القابل للحل على الأرض القائم بين إسرائيل والفلسطينيين -مجموعة من المصالح والإجراءات التي تظل معزولة وتتلاشى من غير أثر-أم هي سلسلة من التحركات المتصاعدة حتماً التي ستظهر لاحقاً في كتب التاريخ المدرسية كأسباب للحرب العالمية المقبلة؟

كما هو واقع الحال في كثير من الأحيان، ربما يكون من الحكمة أن نأمل في الأفضل -ولكن مع الاستعداد للأسوأ.



*ماري ديجيفسكي: كاتبة في صحيفة "الإندبندنت" متخصصة في الشؤون الخارجية، عملت مراسلة في موسكو وباريس وواشنطن. وكتبت حول انهيار الشيوعية والاتحاد السوفييتي السابق من داخل موسكو، كما غطت حرب العراق، وهي مهتمة بالعلاقات الدبلوماسية بين الكرملين والغرب.