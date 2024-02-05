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سكة الحديد الحجازية

2/5/2024 2:31:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) منظر عام لسكة الحديد الحجازية، وهي تخترق مناطق عمان في منظر جميل، حيث تبدو السكة ما تزال متماسكة ولا يوجد بها أي ضرر. وشيدت السكة التي تصل إلى المدينة المنورة في العام 1900 أيام الدولة العثمانية، لنقل حجاج بيت الله.-(تصوير: امجد الطويل)

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