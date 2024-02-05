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قصر بكنغهام يعلن إصابة الملك تشارلز في السرطان

2/5/2024 2:31:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) لندن- أعلن قصر بكنغهام أنه تم تشخيص الملك تشارلز الثالث بإصابته بنوع من السرطان.
وقال بيان صدر عن القصر على حسابه الرسمي على منصة إكس، أنه " خلال الإجراء الأخير الذي خضع له الملك في المستشفى للعلاج من تضخم البروستاتا الحميد، تمت الإشارة إلى مسألة منفصلة مثيرة للقلق. وقد حددت الاختبارات التشخيصية اللاحقة نوعًا من أنواع السرطان".
ووفقا لبيان القصر، بدأ الملك تشارلز برنامج العلاجات المنتظمة اليوم الاثنين.
وأضاف أن "الملك ممتن لفريقه الطبي، ويتطلع إلى العودة إلى الخدمة العامة الكاملة في أقرب وقت ممكن". -(بترا)

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