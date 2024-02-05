قصر بكنغهام يعلن إصابة الملك تشارلز في السرطان

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- Alghad Newspaper) لندن- أعلن قصر بكنغهام أنه تم تشخيص الملك تشارلز الثالث بإصابته بنوع من السرطان.
وقال بيان صدر عن القصر على حسابه الرسمي على منصة إكس، أنه " خلال الإجراء الأخير الذي خضع له الملك في المستشفى للعلاج من تضخم البروستاتا الحميد، تمت الإشارة إلى مسألة منفصلة مثيرة للقلق. وقد حددت الاختبارات التشخيصية اللاحقة نوعًا من أنواع السرطان".
ووفقا لبيان القصر، بدأ الملك تشارلز برنامج العلاجات المنتظمة اليوم الاثنين.
وأضاف أن "الملك ممتن لفريقه الطبي، ويتطلع إلى العودة إلى الخدمة العامة الكاملة في أقرب وقت ممكن". -(بترا)
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