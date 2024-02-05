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غزة الجديدة

2/5/2024 2:31:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

ليس هناك جغرافيا أو شعب يدخل حربا ويخرج منها بذات التركيبة والتفاصيل فكيف عندما تكون الحرب مع محتل متفوق عسكريا ومتخم بالعدوانية والإجرام ويتحرك وفق مشروع سياسي وليس فقط يقتل ويدمر عشوائيا.
غزة الجديدة هي التي سيراها العالم بعد أن يتوقف العدوان، وأول معالمها استشهاد حوالي 27 ألف فلسطيني حتى الآن من معظم البيوت والعائلات، ومعهم اكثر من 66 ألف جريح بكل مستويات الإصابة حتى تلك التي ستنقل الكثيرين الى قائمة الشهداء، ومعهم آلاف المفقودين الذين غالبا أنهم من الشهداء، فضلا عن آلاف من المعتقلين سواء من فصائل فلسطينية او مواطنين.
إسرائيل تتحدث وفق روايتها عن 10 آلاف مقاتل من حماس استشهدوا وتقول الرواية الإسرائيلية إن مثلهم من المصابين، وهي رواية لا يمكن تأكيدها لأن حماس لا تعلن عن خسائرها البشرية او المادية.
وغزة الجديدة مدمرة عمرانيا، والاحتلال تعمد قصف وتدمير حوالي 60 % من البيوت المباني كليا وجزئيا، وتعمد تدمير الجامعات والمؤسسات والمدارس وغيرها من اشكال الحياة هناك بما فيها شبكات المياه...
غزة الجديدة لا تصلح للحياة، وهي مختلفة عما كانت عليه قبل العدوان فقد فقدت حتى الآن اكثر من 100 ألف من سكانها بين قتيل وجريح ومفقود، وفقدت شكلها العمراني، إضافة الى ذلك ستفقد جزءا من مساحتها لغايات المنطقة العازلة التي تقيمها اسرائيل بين غزة ومستوطنات غلاف غزة.
وإذا ما نجحت إسرائيل في مخططها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الاونروا " وأَغلقت عنها كثيرا من مصادر التمويل فإن سكان مخيمات غزة سيفقدون مصدرا من مصادر العيش والمساعدات التي يعتمدون عليها، والأهم أن أحد رموز قضية فلسطين وحق العودة سيختفي باختفاء الاونروا كليا او جزئيا.
وحتى لو تم الإتيان بمؤسسات أخرى تقدم المساعدات للاجئين الفلسطينيين في غزة ودول اللجوء فإنها ستكون مؤسسات خيرية ليس لها دلالات سياسية في قضية عنوانها حق العودة والدولة الفلسطينية.
لكن الأخطر في غزة الجديدة أن هذا العدوان صنع من غزة اقليما جغرافيا غير قابل للحياة نتيجة التدمير لكل شيء، ولن يكون هناك اعمار واموال من دول العالم القادرة إلا عندما تكون غزة بشكل سياسي مختلف، والمهم ان اهل غزة بعد انتهاء العدوان ورغم حبهم لوطنهم الا انهم سيفقدون إمكانية العيش الطبيعي في كل المجالات وتصبح غزة ارضا طاردة وهذا جزء من تفكير الاحتلال.
غزة الجديدة ترسمها طائرات الاحتلال ودباباته سياسيا ومعيشيا وانسانيا، وإذا ما وجد الاحتلال فرصة للخطوة الاخيرة في مشروع التهجير فإن غزة الجديدة ستكون عنوانا لنكبة انسانية سياسية - لا قدر الله -.

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