Tuesday, 06 February 2024 12:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خطوات متسارعة

2/5/2024 2:31:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

الظروف الراهنة تشهد تحديات اقتصادية جسيمة تواجه المملكة، حيث تلقي الأزمات الإقليمية، وعلى رأسها حرب الإبادة الإجرامية التي يقوم بها الاحتلال ضد الأهل في قطاع غزة، بظلالها الثقيلة على الاقتصاد الوطني، حيث يبرز هذا التأثير بشكل خاص في قطاع السياحة، الذي يعد ركيزة أساسية في الناتج المحلي الإجمالي الأردني.
ونتيجة لذلك، شهدت البتراء، انخفاضاً حاداً في عدد الزوار من 6 آلاف يومياً إلى 500 فقط، مما يُنذر بتداعيات اقتصادية خطيرة. وعلى صعيد أكبر، يتوقع صندوق النقد الدولي، أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي في الأردن إلى 2.6 % في العامين 2023 و2024، مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نمو يقارب 3 %.
في سياق متصل، تزيد الاضطرابات في مضيق باب المندب وتوسع الحرب إلى اليمن من التحديات الاقتصادية، خاصةً بعد الضربات العسكرية الأميركية والبريطانية، إذ إن هذا الوضع يضع المنطقة ككل على حافة الهاوية، مما يزيد من أهمية اتخاذ الحكومة خطوات استباقية للتعامل مع هذه الأزمات، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وجه رئيس الوزراء للتعامل السريع والفعّال مع هذه الأزمة وذلك من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الآثار التضخمية المحتملة، والتي تتضمن ارتفاع تكاليف الشحن ورسوم التأمين على البضائع المستوردة، بالإضافة إلى ضبط أسعار السلع الأساسية.
وسط ذلك، يبرز دور البنك المركزي الأردني كعنصر محوري في هذه الاستراتيجية، حيث يستمر في تمويل البرامج التي بدأها خلال جائحة كورونا، بالإضافة إلى توفير تمويل للتجار لضمان استمرارية توفير السلع الأساسية.
تواجه الحكومة اليوم تحديًا كبيرًا لتعزيز هذه الإجراءات وضمان وجود تحوط كافٍ يحمي الاقتصاد من مخاطر التضخم المرتفع والركود، الأمر الذي يتطلب جهودًا مضاعفة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، إذ يجب على الحكومة توسيع نطاق سياساتها الاقتصادية لتشمل دعم القطاعات الأكثر تأثرًا، مثل السياحة والتجارة، وكذلك تعزيز القطاعات البديلة التي يمكن أن تسهم في تنويع مصادر الدخل. إن التحديات الحالية تتطلب توازنًا دقيقًا بين الحاجة إلى التدخل الحكومي لتحفيز النمو وبين الحفاظ على الاستقرار المالي، حيث تأتي أهمية السياسات النقدية والمالية المرنة والاستباقية هنا، حيث يمكن للتدابير المناسبة أن تخفف من وطأة الأزمات الإقليمية، وتضمن استمرارية النمو الاقتصادي.
من المهم أيضًا أن تركز الحكومة على تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي من خلال دعم الفئات الأكثر تضررًا من هذه الأزمات، إذ يجب أن تشمل الإجراءات مساعدات مالية مباشرة، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الحيوية.
الأزمات الإقليمية تظهر أهمية الاستجابة السريعة والفعّالة، إذ إنه بالتعاون والتنسيق المستمر بين مختلف الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، يمكن تجاوز هذه التحديات بنجاح وضمان استقرار الاقتصاد على المدى الطويل.

MENAFN05022024000072011014ID1107812321

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث