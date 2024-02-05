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مستمرون إلى الأمام!

2/5/2024 2:31:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

لا شك أننا أمام مجموعة من الأحداث والتطورات التي تبعث على القلق والحذر والتحسب من تداعيات خطيرة في هذه المنطقة التي نحن جزء منها، ومن الطبيعي أننا منشغلون إلى أقصى درجة بكل ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية، وفي الجوار العربي، وما يرتبط به من معادلات إقليمية ودولية، ولكن ذلك كله لا يعنى أن تتعطل مصالحنا الوطنية ، وتتوقف مسيرتنا بانتظار ما ستسفر عنه تلك التطورات من نتائج .
نحن في الأردن لا نملك رفاهية انتظار النتائج، وليس أمامنا من سبيل سوى مواصلة مشروعنا الوطني في أبعاده السياسية والاقتصادية والإدارية، وفي تعزيز قواعد الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة، وتثبيت قوة الدولة ودورها وحضورها في التوازنات الإقليمية والدولية، فالأردن القوي هو الأردن القادر على القيام بمسؤولياته تجاه نفسه ، وتجاه موقفه الداعم للشعب الفلسطيني ، ولأمته العربية .
منذ أيام أقر مجلس النواب مشروع الموازنة للعام الحالي، وعلى هذا الأساس تنبني حيوية مؤسسات الدولة لكي تقوم بمسؤولياتها على أفضل وجه ، بينما تتواصل الجهود لتنفيذ المشروعات الوطنية الكبرى، ومنها الناقل الوطني ، وغيره من الطموحات التي تعزز قدراتنا في استغلال مواردنا الطبيعية والبشرية، وفي السيطرة على الآثار السلبية الناجمة عن الوضع الإقليمي الراهن من تصدير واستيراد، وتجارة بينية!
وفي الأثناء نواصل بناء منظومتنا السياسية وفقا لقانوني الانتخاب والأحزاب التي تستكمل حضورها على الساحة الوطنية وتتهيأ لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة على أساس البرنامج الانتخابي الذي يفترض أن يكون شاملا لجميع القطاعات، بحيث يتعامل الحزب كحكومة ظل، تمهيدا لمرحلة يكون فيها شريكا في الحكومة نفسها ، فتلك هي الغاية التي نريد الوصول إليها على مراحل ضمن مبدأ توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار .
كل ذلك ، وغيره كثير مما يستوجب الاستمرار في مسيرتنا الوطنية لا يجوز فهمه على أنه يمضي بمعزل عن الدور الفاعل الذي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في مناصرة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ، ووقف الحرب على غزة والمداهمات في الضفة الغربية، وحشد موقف دولي مساند لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشريف .
موقفنا قوي وفاعل سواء في إيصال المساعدات إلى غزة، أو الضغط من أجل إدانة حرب الإبادة ووقفها على الفور، أو عدم توسيع دائرة الصراع، فقادة العالم يتذكرون جيدا كل ما سبق وأن حذر منه جلالة الملك من مخاطر على الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي ، وهم اليوم أكثر قناعة بالأسس التي يمكن أن يقوم عليها السلام هذه المرة ، وإلا فإن الكارثة ستحل على الجميع .
عنصران مهمان لا بد من المحافظة عليهما : قوة الدولة الذاتية من خلال مواصلة مسيرتها بكفاءة واقتدار ، وموقف الدولة وقدرتها على القيام بدورها في إعادة تشكيل حالة من الاستقرار الإقليمي والدولي، وكلاهما يجب أن يكونا راسخين في وعينا الوطني!

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