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ماذا قالوا في الحرب والسلام؟

2/5/2024 2:31:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) · الحرب أسلوب لا يخطئ في استمالة نمر للحماية من الافتراس. (Kanrad Adenaner)
· عندما يصبح للنساء صوت في الشؤون القومية والعالمية، ستنتهي الحرب إلى الأبد. (Augusta stowe - Gullen)
· لحد الآن فإن الحرب هي القوة الوحيدة التي تستطيع تأديب مجتمع او شعب بالكامل، وإلى أن يحل محلها نظام جديد، فإنني أعتقد ان الحرب يجب أن تستمر.(William James)
· إذا ظل الناس لا يعترفون بقانون يسمو على رغباتهم، فإن عليهم عندئذ القتال عندما يصطدم بها. H)
· في اليوم الذي لا يرجع فيه أحد حياً من حرب ما، فلأن الحرب تم -أخيراً – تنظيمها بنجاح. (Boris Vian)
· لن أغسل يدي في دماء الشعب في المكسيك ولن أشارك في جرائم القتل التي ارتكبت والتي سترتكب على يد جيشنا هناك.(Joshua R. Giddings)
· لقد قالوا لي ستتمزق حياتك بصورة أقل إذا قتلت سريعاً في المعركة. (Heller Joseph)
· لكنك في الحرب الحديثة تموت كالكلب بدون سبب معقول (Earnest Hemingway)
· الشي الفظيع المقابل لمعركة تُخسر، معركة تُكسب. (Arthur Wellesley 1769-1852)
· الحرب مثل أي خطة أخرى لابتزاز المال تعطي أرباحاً للقلة القليلة جداً... بينما تقع كلفة عملياتها دائماً على كاهل الناس الذي لا يربحون. (General Semedly Butter)
· إذا بررنا الحرب، فلأن جميع الناس يبررون دائماً السمات التي يملكونها هم أنفسهم. (Ruth Benedict)
· يمكن للحرب أن تنتهي إذا كان بالإمكان عودة الموتى. (Stanley Baldwin)
· ما الفرق بالنسبة للأموات... سواء تم التدمير الجنوني باسم الشمولية أو بالاسم المقدس للحرية أو الديمقراطية؟ (Mohandas Ghandi)
· الشكر إلى السماء من أجل المجمع الصناعي العسكري لأن هدفه النهائي هو تحقيق السلام في أيامنا. (Barry Goldwater)
· لن يحصل العالم على سلام دائم أبداً ما دام البشر يحتفظون بأفضل ميزانيتهم للحرب. (John Foster Dulles)
· أعتقد أن الناس يرغبون كثيراً في السلام لدرجة أنه في إحدى الأيام تبتعد الحكومات عن طريقهم وتتركهم يحصلون عليه (Dwight D. Eisenhower)
· لقد سوينا المدن بالأرض في المانيا واليابان في الحرب العالمية الثانية، فلا أعرف ما هو المقدس في هانوي... (يقصد ضرورة تدميرها).. ودع الرأي العام العالمي يطير طيارة ورقية (يقصد يحتج) Mendel Rivers))
· إحدى المشكلات التي يجب علينا حلها جعل القوات المسلحة مألوفة تماماً للناس، وبحيث يرغب كل واحد في الالتحاق بها. (General Lewis B. Hershey)
· رؤساؤنا قُتلوا... أطفالنا الصغار يتجمدون نحو الموت. شعبي... ليس لديه أعطية (لحف) ولا طعام... قلبي مكسور/ مريض وحزين ولن احارب فيما بعد أبداً.(Chief Joseph)
· ستستمر الحرب حتى ذلك اليوم البعيد عندما يتمتع المعارض صاحب الضمير الحي بالشهرة والمكانة نفسها التي يتمتع بهما المحارب اليوم(John F. Kennedy)
· لدينا القوة لجعل هذا الجيل أفضل جيل في التاريخ البشري ، أو لجعله الأخير في الوجود. (John F. Kennedy)
· ومن الآن فصاعداً فإن ملاءمة أي مؤسسة عسكرية يجب أن تفحص بقدرتها على الاحتفاظ بالسلام. (Henry kissinger)
· لا حرب طويلة تفشل في تعريض الحرية للخطر في بلد ديمقراطي. (Alexis Tocqueville)
· في المستقبل لا أحد يستطيع ان يكسب الحرب. نعم، توجد درجات من الخسارة، لكن لا أحد يفوز. (Brock Chisholm)
· الحرب مهمة للغاية فلا يجوز تركها للجنرلات. (Georges Clemenceau)
· تزداد احتمالية الحرب بنسبة مباشرة مع فعالية أدواتها. (Norman Cousins)
· لا نعرف الا القليل جداً عن حرب 1812 لأن الأميركيين خسروها. (Fric Nicol)
· بدلاً من سيطرة الحكومة على الصناعة العسكرية، عندما نشبت الحرب، سيطرت الصناعة على الحكومة. (Claire Gillis)
· كل الشعوب ترغب في السلام بإخلاص، ولكنها جميعاً تتبع منهجاً إذا رسخ يجعل السلام مستحيلاً. (Sir Norman Angell)
· الرجل الذي لا يتمتع برضا أصيل في الحياة لا يرغب في السلام... الرجال يغازلون الحرب للهرب من العدمية او اللامعنى والسأم، وليتخلصوا من الخوف والإحباط (Nels F. S. Ferre)
· الطريق إلى الفوز في حرب ذرية التأكد من انها لن تقع (General Omar Bradley)
· اليوم، كان الاختبار الحقيقي للقوة ليس في القدرة على شن الحرب، بل في القدرة على منعها (Anne O'hare McComi)
· السلام ليس أفضل من الحرب فقط، ولكن بلا شك أشق منها. (George Bernard show)
· الحرب ليست سوى هروب جبان من مشكلات السلام. (Thomas Mann)
· السلام هدنة في حرب مستمرة. (قبل الميلاد(Thucydiles 471?-400?
· قلما كسبت الدبلوماسية على طاولة المفاوضات ما لا يمكن كسبه او المحافظة عليه بالحرب. (General Walter Beddell Smith )
· من بين جميع الجيوش التي تتوق إلى الحرب بحماس هي الجيوش الديمقراطية، ومن بين جميع الشعوب المتعلقة الأكثر بالسلام هي الشعوب الديمقراطية. (Alexis de Tocqueville)
· ليس للديمقراطية التي تعد لسلام عالمي ضمان ضد الحرب أفضل مما كان لحكم المملوك (في أوروبا) (Jan C. Smuts)
· لا توجد شعوب حربية. يوجد قادة حربيون. (Ralf Bunche)
· رصاصات حادة أو موجهة خير من خطابات حادة أو موجهة (Prince otto Von Bismarck 1515-1598)
· حقاً ستكون مأساة إذا أثبت التاريخ الإنساني أنه ليس سوى قصة لقرد يلعب يعود الثقاب فوق بقعة من النفط. (David Ormsby core)
· لقد أطلقت هذه العبارة : الحرب لأنهاء الحرب. ولم تكن الجريمة الأدنى من جرائمي. (H.G. Wells)
· الحقيقة إبان الحرب ثمينة لدرجة أنه يجب أن تحرسها ثلة من الأكاذيب. (Winston churchill)
· الحقيقة هي أول ضحية في الحرب. (Boake Carter )
· نفضل القانون الدولي في عصر تقرير المصير، ونرفض حرب عالمية في عصر الإبادة الشاملة. (John F. Kenhedy)
· يمكن القضاء علينا فقط بالحرب (Moa Tse – tung)
· أبداً لا تعتقد أن هذه الحرب، مهما كانت ضرورية، أو تم تبريرها ليست جريمة. (Ernest tlemingway)
· الحرب بين البشر هي الأنجح من جميع تقاليدنا الثقافية. (Robert Ardrey)

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