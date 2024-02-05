ماذا قالوا في الحرب والسلام؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper) · الحرب أسلوب لا يخطئ في استمالة نمر للحماية من الافتراس. (Kanrad Adenaner)
· عندما يصبح للنساء صوت في الشؤون القومية والعالمية، ستنتهي الحرب إلى الأبد. (Augusta stowe - Gullen)
· لحد الآن فإن الحرب هي القوة الوحيدة التي تستطيع تأديب مجتمع او شعب بالكامل، وإلى أن يحل محلها نظام جديد، فإنني أعتقد ان الحرب يجب أن تستمر.(William James)
· إذا ظل الناس لا يعترفون بقانون يسمو على رغباتهم، فإن عليهم عندئذ القتال عندما يصطدم بها. H)
· في اليوم الذي لا يرجع فيه أحد حياً من حرب ما، فلأن الحرب تم -أخيراً – تنظيمها بنجاح. (Boris Vian)
· لن أغسل يدي في دماء الشعب في المكسيك ولن أشارك في جرائم القتل التي ارتكبت والتي سترتكب على يد جيشنا هناك.(Joshua R. Giddings)
· لقد قالوا لي ستتمزق حياتك بصورة أقل إذا قتلت سريعاً في المعركة. (Heller Joseph)
· لكنك في الحرب الحديثة تموت كالكلب بدون سبب معقول (Earnest Hemingway)
· الشي الفظيع المقابل لمعركة تُخسر، معركة تُكسب. (Arthur Wellesley 1769-1852)
· الحرب مثل أي خطة أخرى لابتزاز المال تعطي أرباحاً للقلة القليلة جداً... بينما تقع كلفة عملياتها دائماً على كاهل الناس الذي لا يربحون. (General Semedly Butter)
· إذا بررنا الحرب، فلأن جميع الناس يبررون دائماً السمات التي يملكونها هم أنفسهم. (Ruth Benedict)
· يمكن للحرب أن تنتهي إذا كان بالإمكان عودة الموتى. (Stanley Baldwin)
· ما الفرق بالنسبة للأموات... سواء تم التدمير الجنوني باسم الشمولية أو بالاسم المقدس للحرية أو الديمقراطية؟ (Mohandas Ghandi)
· الشكر إلى السماء من أجل المجمع الصناعي العسكري لأن هدفه النهائي هو تحقيق السلام في أيامنا. (Barry Goldwater)
· لن يحصل العالم على سلام دائم أبداً ما دام البشر يحتفظون بأفضل ميزانيتهم للحرب. (John Foster Dulles)
· أعتقد أن الناس يرغبون كثيراً في السلام لدرجة أنه في إحدى الأيام تبتعد الحكومات عن طريقهم وتتركهم يحصلون عليه (Dwight D. Eisenhower)
· لقد سوينا المدن بالأرض في المانيا واليابان في الحرب العالمية الثانية، فلا أعرف ما هو المقدس في هانوي... (يقصد ضرورة تدميرها).. ودع الرأي العام العالمي يطير طيارة ورقية (يقصد يحتج) Mendel Rivers))
· إحدى المشكلات التي يجب علينا حلها جعل القوات المسلحة مألوفة تماماً للناس، وبحيث يرغب كل واحد في الالتحاق بها. (General Lewis B. Hershey)
· رؤساؤنا قُتلوا... أطفالنا الصغار يتجمدون نحو الموت. شعبي... ليس لديه أعطية (لحف) ولا طعام... قلبي مكسور/ مريض وحزين ولن احارب فيما بعد أبداً.(Chief Joseph)
· ستستمر الحرب حتى ذلك اليوم البعيد عندما يتمتع المعارض صاحب الضمير الحي بالشهرة والمكانة نفسها التي يتمتع بهما المحارب اليوم(John F. Kennedy)
· لدينا القوة لجعل هذا الجيل أفضل جيل في التاريخ البشري ، أو لجعله الأخير في الوجود. (John F. Kennedy)
· ومن الآن فصاعداً فإن ملاءمة أي مؤسسة عسكرية يجب أن تفحص بقدرتها على الاحتفاظ بالسلام. (Henry kissinger)
· لا حرب طويلة تفشل في تعريض الحرية للخطر في بلد ديمقراطي. (Alexis Tocqueville)
· في المستقبل لا أحد يستطيع ان يكسب الحرب. نعم، توجد درجات من الخسارة، لكن لا أحد يفوز. (Brock Chisholm)
· الحرب مهمة للغاية فلا يجوز تركها للجنرلات. (Georges Clemenceau)
· تزداد احتمالية الحرب بنسبة مباشرة مع فعالية أدواتها. (Norman Cousins)
· لا نعرف الا القليل جداً عن حرب 1812 لأن الأميركيين خسروها. (Fric Nicol)
· بدلاً من سيطرة الحكومة على الصناعة العسكرية، عندما نشبت الحرب، سيطرت الصناعة على الحكومة. (Claire Gillis)
· كل الشعوب ترغب في السلام بإخلاص، ولكنها جميعاً تتبع منهجاً إذا رسخ يجعل السلام مستحيلاً. (Sir Norman Angell)
· الرجل الذي لا يتمتع برضا أصيل في الحياة لا يرغب في السلام... الرجال يغازلون الحرب للهرب من العدمية او اللامعنى والسأم، وليتخلصوا من الخوف والإحباط (Nels F. S. Ferre)
· الطريق إلى الفوز في حرب ذرية التأكد من انها لن تقع (General Omar Bradley)
· اليوم، كان الاختبار الحقيقي للقوة ليس في القدرة على شن الحرب، بل في القدرة على منعها (Anne O'hare McComi)
· السلام ليس أفضل من الحرب فقط، ولكن بلا شك أشق منها. (George Bernard show)
· الحرب ليست سوى هروب جبان من مشكلات السلام. (Thomas Mann)
· السلام هدنة في حرب مستمرة. (قبل الميلاد(Thucydiles 471?-400?
· قلما كسبت الدبلوماسية على طاولة المفاوضات ما لا يمكن كسبه او المحافظة عليه بالحرب. (General Walter Beddell Smith )
· من بين جميع الجيوش التي تتوق إلى الحرب بحماس هي الجيوش الديمقراطية، ومن بين جميع الشعوب المتعلقة الأكثر بالسلام هي الشعوب الديمقراطية. (Alexis de Tocqueville)
· ليس للديمقراطية التي تعد لسلام عالمي ضمان ضد الحرب أفضل مما كان لحكم المملوك (في أوروبا) (Jan C. Smuts)
· لا توجد شعوب حربية. يوجد قادة حربيون. (Ralf Bunche)
· رصاصات حادة أو موجهة خير من خطابات حادة أو موجهة (Prince otto Von Bismarck 1515-1598)
· حقاً ستكون مأساة إذا أثبت التاريخ الإنساني أنه ليس سوى قصة لقرد يلعب يعود الثقاب فوق بقعة من النفط. (David Ormsby core)
· لقد أطلقت هذه العبارة : الحرب لأنهاء الحرب. ولم تكن الجريمة الأدنى من جرائمي. (H.G. Wells)
· الحقيقة إبان الحرب ثمينة لدرجة أنه يجب أن تحرسها ثلة من الأكاذيب. (Winston churchill)
· الحقيقة هي أول ضحية في الحرب. (Boake Carter )
· نفضل القانون الدولي في عصر تقرير المصير، ونرفض حرب عالمية في عصر الإبادة الشاملة. (John F. Kenhedy)
· يمكن القضاء علينا فقط بالحرب (Moa Tse – tung)
· أبداً لا تعتقد أن هذه الحرب، مهما كانت ضرورية، أو تم تبريرها ليست جريمة. (Ernest tlemingway)
· الحرب بين البشر هي الأنجح من جميع تقاليدنا الثقافية. (Robert Ardrey)
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