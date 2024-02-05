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لماذا يتهم الأردن دوما؟

2/5/2024 2:31:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) “الأردن، مثل خبز الشعير، مأكول مذموم”.. قد تكون هذه المقولة القديمة الجديدة، اعتاد عليها الشعب الأردني، وباتت لا تؤثر كثيرًا على مواقفه وأفعاله، وكأن الوطن وأبناءه يتقبلون ذلك من القريب قبل البعيد، لكنهم في الوقت نفسه لا يكترثون لها، ولا يُعيرونها أي اهتمام، فهم وبلدهم أكبر من ذلك وبكثير.
لكن الجديد أن الأردن، الذي قدم ما قدم، من شهيد تلو الآخر، على ثرى أكثر من وطن عربي شقيق، خاصة في فلسطين المُحتلة، أصبح دائمًا في دائرة الاتهام، فما إن يُقدم على موقف أو فعل، أو يصدر تصريح من أحد مسؤوليه، حتى تبدأ“ماكينات” وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة، بعملها القائم على“التشكيك” و”التخوين” و”الضرب تحت الحزام”.
لنأخذ مثلًا، غارات القوات الجوية الأميركية التي نفذتها داخل الأراضي العراقية، الأيام القليلة الماضية، لتبدأ بعدها تقارير صحفية بث سمومها مُتهمة الأردن بأنه شارك في تلك الغارات.
وعلى الرغم من أن القيادة العامة للقوات المُسلحة الأردنية - الجيش العربي، أكدت أن سلاح الجو الملكي الأردني لم يُشارك في تلك الغارات، نافية ذلك جُملة وتفصيلًا، إلا أن تلك التقارير الصحفية انتشرت في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المُختلفة، كانتشار النار في الهشيم، من غير تسليط ضوء ولو بسيط على تصريحات الجيش العربي، أو حتى مواقفه القديمة والجديدة.
لا نُذيع سرًا، إذا ما قُلنا إن هُناك فجوة، عمرها أعوام عديدة، ما بين الدولة والحُكومة من جهة، وغالبية الشعب الأردني من جهة أُخرى، فالأخير دومًا يُشكك بما تُصرح به الحكومة أو إجراء أو قرار تتخذه، أو ما تُقدم عليه من مواقف وأفعال.. لكن مُعظم المواطنين يثقون ثقة مُطلقة بالجيش العربي والأجهزة الأمنية، وهذا ما تؤكد عليه نتائج استطلاعات الرأي التي تُنفذها مراكز الدراسات والأبحاث، أكانت رسمية أم مُستقلة.
في ظل الظروف العادية، يتوجب على الجهات المسؤولة العمل بكل جدية وجرأة من أجل ردم تلك الفجوة، أو على الأقل تخفيف حدتها، وهو ما لا تُقم به الحُكومات المُتعاقبة.. فما بالك إذا كان الوضع غير عادي، كما هو الآن، حيث يتعرض الأردن إلى أكثر من هجمة، فما إن يلتقط بواسل الجيش العربي أنفاسهم من إحباط تهريب مُخدرات، والاشتباك مع مُهربيها، حتى يواجهوا مجموعات تحاول إدخال أسلحة إلى البلاد، ناهيك عن استهداف الأردن خارجيًا، لزعزعة أمنه واستقراره.
ولكي نكون موضوعيين، فإن تلك الفجوة، مُرتبطة ارتباطًا وثيقًا بضرورة توفر المعلومة، وبأقصى سرعة مُمكنة، خاصة في القضايا المفصيلة أو الأزمات، حتى لا يبقى المواطن عُرضة للتأثر بالإشاعات، فالفطرة البشرية عندما لا تجد المعلومة من مصدرها، تلجأ إلى البحث عنها من مصادر أُخرى، حتى لو كانت خارجية، ونفسيًا تبدأ بالميل إلى تصديقها.
تصديق الإشاعة، التي مصدرها الخارج، قد يكون نابعًا إما من تجارب سابقة، سببها الرئيس تلك الفجوة التي تحدثنا عنها آنفًا، أو عدم توفر المعلومة في وقتها.. أو قد تكون نابعة من عدم انتماء للوطن، وهُنا تقع الطامة الكُبرى، الأمر الذي يوجب الانتباه إليه جيدًا، وإعداد العدة اللازمة له.
موضوع الانتماء، عبارة عن حلقة مُتكاملة، الجميع مسؤول عنها، بدءًا من الحُكومة، مرورًا بالمدارس والجامعات والمناهج، وكذلك بيوت العبادة، والأحزاب والنقابات، ووسائل الإعلام المُختلفة، انتهاءً بالفرد نفسه.. فكل شخص أو جهة من هذه الجهات يقع على عاتقه مسؤولية الذود عن الوطن، فإذا كان العسكري يدافع عنه بروحه، فالمواطن المدني، بديهيًا، يتوجب عليه دحض الاتهامات، وعدم الاكتراث لها والاستماع إليها.
يجب التيقظ جيدًا لموضوع توجيه الاتهام للأردن، أو“لعنه” أو“جلده”، عندما يُقدم على فعل ما أو يُصرح بأمر مُعين، ويتوجب ألا يمر مرور الكرام، وألا يتم الاعتياد عليه كـ”خبز الشعير”.. فالأردن قدم وما يزال وسيبقى يُقدم للأشقاء كُل في مكانه، ضمن إمكاناته ومصالحه العُليا.
ويبقى السؤال: لماذا يتم تصديق الجيش العربي عندما يُصرح بأنه استهدف مُستودعات ومخابئ لمُهربي مُخدرات داخل سورية على الحدود بين البلدين.. ولا يتم تصديقه عندما يؤكد بأنه لم يُشارك في غارات جوية أميركية على العراق الشقيق؟.

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