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الأردن تحت تأثيرات الحرب

2/5/2024 2:31:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

ما يزال الأردن تحت التأثيرات غير المباشرة لحرب الإبادة في غزة، واذا كانت هذه التأثيرات بدرجات متفاوتة ومن شخص إلى آخر، إلا أنها ما تزال ملموسة بشكل دقيق.
الحرب تدخل شهرها الخامس، وكل الدعوات السياسية والإعلامية تتحدث عن خطورة أن يألف الناس الحرب، بحيث تتحول المذابح إلى مجرد خبر عادي، بل ويهرب البعض بأعينهم عن المشهد جراء الألم والمرارة، إلا أن تأثيرات الحرب ما تزال بارزة كما أشرت، برغم محاولات التشاغل بقضايا ثانية، أو إشاحة الوجه لدى البعض عما يحدث.
في كل الاحوال ليس المطلوب أن يألف الناس الحرب بالمقابل، وكأن شيئا لا يحدث داخل فلسطين، لكن إدامة الأردن على الصعيد الداخلي أمر مهم، ونحن لا نتحدث هنا عن مظاهر الفرح مثلا، أو التظاهر بكون الأمر يقع في قارة ثانية، بل نتحدث عما هو اعمق بكثير.
هذا يعني أن تخفيف حالة الانجماد المعنوية بحاجة الى وسائل عميقة، تبدد حالة الذعر الكامن خصوصا، مع ما يجري من توسع للحرب بدرجة تتوسط بين الحرب داخل فلسطين ذاتها، وبين كونها حربا اقليمية بدرجة غير مرتفعة بشكل كامل، وهذا الذعر ادى الى رد فعل نراه في احجام كثيرين عن الانفاق، او الدخول في مشاريع صغيرة، او حتى الاستمرار في الانفاق الاستهلاكي، وغير ذلك، فالكل ينتظر ولا احد لديه يقين عما سيحدث غدا، وغياب اليقين يؤدي الى هذه الحالة من الصبر والترقب، بما يعنيه ذلك من ارتداد اقتصادي هائل تلمسه كل القطاعات داخل الأردن، ويرتد بشكل مباشر على خزينة الحكومة وتحصيلاتها من الضريبة وضريبة الدخل وغير ذلك من اموال تتدفق اليها بشكل يومي.
لا أحد يريد إضعاف الأردن، ولا نحره، لكن المشهد ذاته يبدو معقدا، لأن الناس هنا يصحون كل يوم على اخبار سيئة جدا، داخل غزة والضفة الغربية، والعمليات الاميركية ضد العراق وسورية واليمن، والعمليات الاسرائيلية ضد جنوب لبنان.
ويلمس الناس ان وتيرة المواجهات ذاتها ترتفع حدتها ولا تتراجع اصلا، فيما كل الضخ الإعلامي داخل الأردن وعبر الحدود ايضا، تتحدث عن سيناريوهات توسع الحرب بشكل اقليمي، وما يعنيه ذلك على امن واستقرار المنطقة، حيث الأردن وسط هذه المنطقة ومحاط بحزام من الحرائق، كما هو قدره دائما، لكن حرائق هذه المرة تبدو مختلفة عن سابقاتها.
الهجوم الذي وقع قرب الحدود الأردنية السورية، كان له أثر حاد، من حيث تبادل الناس لمعلومات او فرضيات حول ما قد تفعله ايران مباشرة، او عبر جماعاتها في هذه المنطقة، وهذا يعني مع مهددات الوضع في الضفة الغربية، توتير للداخل الأردني بشكل اعلى، وهو توتير بحاجة الى معالجة عميقة لا تقف عند حدود التطمينات المعنوية التي نسمعها.
لا يألف احد هنا المذبحة التي نراها باعتبارها مجرد حالة يومية، بل ان ارتدادها يتواصل، دون ان يكون بين ايدينا خطة محددة لإعادة تفعيل الداخل الاردني، خصوصا، في ظل تجفيف المال، وغياب القدرة على اطلاق مبادرات عميقة، لا تفترض اصلا التبرؤ من غزة، او التنصل من همومها، لكنها ايضا وفي مسرب مواز تديم الاردن، وتحميه، لان واجبنا جميعا ان نحافظ عليه، ومما يقال هنا صراحة إن الأردن الأكثر تأثرا بين الدول العربية بما يجري داخل قطاع غزة، ولاعتبارات يفهمها الكل، ولا يتنكر لها احد.
دون ان تتوقف الحرب كليا، ستبقى تأثيرات الحرب ممتدة الى هنا، ويشار اليوم بوضوح الى ان الداخل الاردني على الرغم من تحركه جزئيا مقارنة ببدايات الحرب، الا ان الحالة العامة ما تزال كما هي، واذا سألت اي اردني عن السبب الذي يجعله يشعر بالقلق الجديد بشأن الغد، فجوابه سيكون سهلا، حيث سيقول لك لا احد منا يضمن ماذا سيحدث غدا؟.
في لقاء مغلق مع مسؤول رفيع المستوى قال لثلة من الصحفيين قبل اسابيع ان عام 2024 عام سيكون صعبا لاعتبارات كثيرة، وهكذا تقديرات من مطلعين لا تبدو مجرد مبالغة.

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