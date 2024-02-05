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الأمن يعثر على الشاب المتغيب في الطفيلة ويكشف حالته

2/5/2024 2:28:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فرق البحث المكلفة بمتابعة تغيب أحد الشبان في محافظة الطفيلة قبل أيام وقام والده بنشر مناشدات بالبحث عنه، قد تمكنت بعد جهودها المتواصلة من تقديم البلاغ من العثور عليه في إحدى مناطق المحافظة، وهو بصحة جيدة، وتم فتح تحقيق في ملابسات تغيبه.

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