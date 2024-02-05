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الفراية: الأردن لم ولن يكون مكانا لتوطين اللاجئين السوريين

2/5/2024 2:28:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الأزرق- قال وزير الداخلية مازن الفراية، إن الأردن لم يكن يوما مكانا لتوطين اللاجئين السوريين ولن يكون.
وأضاف خلال زيارة تفقدية قام بها اليوم الاثنين إلى مخيمي الأزرق والإماراتي الأردني، أن الأردن تحمل وما زال يتحمل عبء استضافة ورعاية نحو 1.3مليون لاجىء سوري، رغم انخفاض حجم الاستجابة الدولية لمتطلبات هذا اللجوء إذ لم تزد عن 30 بالمئة العام الماضي ما يشكل ضغطا على موارد الدولة الأردنية المحدودة ويؤثر على حجم ونوعية الخدمة المتوفرة للاجئين.
ودعا خلال زيارته مخيم الأزرق الذي يضم حوالي 44 الف لاجىء سوري ولقائه ممثلي عدد من المنظمات الدولية الداعمة والمانحة، بحضور مدير مديرية شؤون اللاجئين في وزارة الداخلية العميد الدكتور تامر المعايطة، ومدير مخيم الأزرق العقيد اكرم بني عيسى، ومحافظ الزرقاء حسن الجبور، إلى ضرورة العمل على زيادة حجم المساعدات واستدامتها لتمكين الأردن من القيام بواجبه الإنساني تجاه الأخوة السوريين اللاجئين في الأردن، وأن لا تؤدي الأزمات الدولية المختلفة إلى لفت الأنظار بعيدا عن احتياجات اللاجئين السوريين.
وثمن الدور الكبير الذي تقوم به هذه المنظمات والدول المانحة في تواصل الدعم رغم الأحداث العالمية المتسارعة من الحرب في اوكرانيا، والعدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على الأهل في قطاع غزة.
وبين أن هذه الزيارة تأتي ضمن خطة العمل الحكومية لمتابعة أوضاع اللاجئين السوريين في الأردن من جميع الجوانب، وتفقد أحوالهم المعيشية خاصة في فصل الشتاء للوقوف على احتياجاتهم وظروف المعيشة في المخيمات.
وأكد خلال لقائه وحديثه مع عدد من أعضاء المجلس الأمني المحلي في المخيم الذي تشكل أخيرا بمشاركة عدد من أبناء المجتمع المحلي للاجئين في مخيم الأزرق، ليكونوا مشاركين في صنع القرار بما يتناسب وأوضاعهم المعيشية، أهمية أن يبقي اللاجىء السوري في تفكيره أن سوريا هي وطنه الأم، وأن ينقل ويزرع هذا الأمر في أبنائه لتبقى سوريا في قلوبهم حتى يعودوا إليها بإذن الله.
وأشار إلى أنه ومنذ بدء اللجوء السوري الى الأردن عام 2011 وحتى الآن ولد أكثر من 215 ألف مولود من أبناء اللاجئين في الأردن، الأمر الذي سينتج أزمات نفسية لهذه الفئة في المستقبل بسبب بعدها عن وطنها الأم سوريا.
وقدم الفراية، الشكر للمنظمات الدولية والدول المانحة التي قدمت الدعم المتواصل للأردن للقيام بهذا الواجب الانساني، مشيرا إلى أن الأردن يعد من أكبر دول العالم المستضيفة للاجئين، رغم وقوعه في منطقة اضطرابات سياسية ملتهبة تعمل فيها السياسية الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، بجهد كبير للوصول إلى الاستقرار الأمني في الشقيقة سوريا وباقي دول الإقليم الأمر الذي يحتم على دول العالم الكبرى العمل أيضا على إنهاء هذه الاضطرابات لاحلال السلام والأمن لجميع شعوب المنطقة وليعود اللاجئون السوريون لوطنهم قريبا.
وقدم مدير المخيم وعدد من أعضاء المجلس الأمني المحلي، عرضا للأوضاع العامة في المخيم وما أنجز خلال الفترة الماضية في جميع الجوانب لخدمة اللاجئين.
من جهتهم أكد ممثلو المنظمات الدولية العاملة في المخيم، أنهم يعملون على استمرارية توفير الخدمات الأساسية للاجئين ضمن الإمكانات المتاحة مثمنين دور الحكومة الاردنية في تسهيل عملهم.
وقام الوزير الفراية بجولة في المخيم تفقد خلالها مرافقه العامة، وتحدث مع عدد من اللاجئين المقيمين فيه، وشارك عددا من الشباب في مباراة لكرة القدم داخل أحد الملاعب الترفيهية في المخيم.
وفي ذات السياق، زار الفراية المخيم الإماراتي الأردني في مريجيب الفهود بقضاء الأزرق، والتقى بفريق الإغاثة الإماراتي الذي يدير العمليات الإغاثية للاجئين فيه، بحضور مدير المخيم العقيد منير الشخانبة.
وثمن الفراية الدور الإنساني العظيم الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة في خدمة اللاجئين السوريين في الأردن، مشيرا إلى عمق العلاقات الأردنية الإماراتية والهدف المشترك بينهما هو خدمة المحتاج ورعاية اللاجئين، وأن المخيم الإماراتي الأردني أكبر دليل على الروح الخيرة لأهل الإمارات الشقيقة.
وتحدث خلال الزيارة مع عدد من اللاجئين السوريين، وذكرهم بضرورة تثبيت روح الانتماء في قلوبهم لوطنهم الأم سوريا، وأن الأردن سيبقى الحضن الدافىء لجميع الأشقاء العرب.
وأشار الى أن أكثر من 120 ألف لاجىء سوري زاروا الأردن والتقوا بعائلاتهم، بعد أن تسببت الأحداث في سوريا بهجرتهم وابتعادهم عن بعضهم بعضا.
من جهته، استعرض قائد فريق الإغاثة الإماراتي، حسن سالم القايدي، التجربة الإماراتية في إغاثة ورعاية اللاجئين السوريين في الأردن منذ تأسيس المخيم الإماراتي الأردني عام 2012، وما تبعه من توسعة وتطوير وتحديث للخدمات على جميع الصعد إذ بات اللاجئون السوريون وعددهم نحو 6200 لاجىء داخل المخيم، يتمتعون بالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها من الخدمات وعلى أعلى المستويات.
وثمن دور وجهود الأردن في تسهيل عمل الهلال الأحمر الإماراتي داخل المخيم، والدعم المتواصل لإدارته لإدامة تقديم الخدمات بكل يسر وأمان.
وجال الفراية داخل مرافق المخيم الإماراتي الأردني، اطلع خلالها على واقع الخدمات المقدمة والحالة النفسية والاجتماعية التي يعيشها اللاجئون حيث قدم عدد منهم الشكر والتقدير للأردن للاستضافة الآمنة والكريمة لهم بعد ما عانوه من صعاب ومخاطر. -(بترا)

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