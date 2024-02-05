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بسبب تراجع الإقبال.. المطاعم السياحية بالعقبة يتهددها الإغلاق

2/5/2024 2:28:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة العقبة- باتت غالبية المطاعم السياحية في مدينة العقبة، مهددة بالاغلاق الجزئي على أقل تقدير، بعد أن اقتربت من مرحلة الاستنزاف نتيجة الركود المستمر الذي يشهده الموسم السياحي الحالي الذي غابت عنه السياحة الخارجية بعد أن ألغت المكاتب السياحية حجوزات الرحلات على إثر الأوضاع الأمنية غير المستقرة بالمنطقة.
وتعتمد هذه المطاعم بنسبة كبيرة على السياحة الخارجية، وبنسبة قليلة على السياحة الداخلية التي تأثرت هي الأخرى بالأوضاع وتشهد تراجعا غير مسبوق.
ويبلغ عدد المطاعم السياحية المصنفة من قبل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نحو 70 مطعما سياحيا، يقدر عدد العمالة المحلية والأجنبية فيها
بـ 750 عاملا، تشكل نسبة العمالة الاجنبية %5.8 ، فيما يبلغ عدد المشتغلين في جميع المنشآت والأنشطة السياحية المختلفة في العقبة ما يقارب 4000 عامل، 2525 عاملا فقط في القطاع الفندقي، حسب إحصائية العام الماضي 2023 الصادرة عن وزارة السياحة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
الجهات الرسمية والسياحية وفي خطوة لتدارك الأمور والحد من أثر تراجع الإقبال على المنشآت السياحية بما فيها الفنادق والمطاعم والنقل السياحي الترفيهي، كانت بدأت بالعمل من خلال برامج لتعويض الخسائر التي تتكبدها تلك المنشآت، ومنها برنامج موسم العقبة للتخفيضات الذي استهدف السياحة المحلية بالتعاون مع غرفة تجارة العقبة، بالإضافة إلى استمرار برنامج أردننا جنة، غير أن تلك البرامج لم تنعكس على المطاعم السياحية بسبب تغير النمط الاستهلاكي للسائح المحلي الذي يعاني أصلا من ضعف قدرته الشرائية.
من جانبهم، يبين أصحاب مطاعم سياحية أن تلك البرامج لم تنعكس كثيرا على منشآتهم، مؤكدين أن نسبة أقل من 30 % فقط من السياح المحليين، يقبلون على المطاعم السياحية، ويبقى الاعتماد الأساسي والكبير على حجوزات القروبات السياحية من الدول الأوروبية المختلفة والتي ألغيت جميعها بسبب التوترات في المنطقة، ما أدى إلى تراجع كبير في الإقبال على المطاعم السياحية.
وبين أصحاب مطاعم أن معظم منشآتهم مهددة بالإغلاق نتيجة تراكم الخسائر التي لحقت بهم بعد الحرب على غزة والبعض الآخر توقف مؤقتا عن العمل، لافتين إلى أن بعض المطاعم أجبرت على تسريح عدد من عمالتها لعدم قدرة أصحابها على دفع رواتب العاملين.
وأشاروا إلى أن الكلف التشغيلية كبيرة على القطاع في ظل استمرار تراجع الإقبال، وعلى رأسها رسوم تجديد الرخص، إضافة إلى الرواتب والأجور وأثمان فواتير الطاقة والماء، فضلا عن كلف الضمان الاجتماعي ومدخلات الإنتاج، مطالبين الجهات المعنية بأهمية تخفيض الرسوم والضرائب كنوع من أنواع الدعم للقطاع السياحي بشكل عام والمطاعم بشكل خاص لحين تجاوز هذه الأزمة.
وأشار صاحب مطعم سياحي علاء خوري إلى أن منشآته باتت مهددة بالإغلاق أو التوقف المؤقت نتيجة تراجع الإقبال الكبير، مؤكدا أنه وقبل الحرب كان قد زاد من حجم العمالة عنده، بناء على مؤشرات بأن الموسم سيكون من أقوى المواسم، وهو ما تؤكده الحجوزات المرتفعة، إلا أن الأحداث في المنطقة أجبرت أسواق السياحة العالمية على إلغاء كامل الحجوزات لدى المنشآت السياحية والتي تعتمد عليها المنشآت بنسبة 80 – 90 %.
ودعا الجهات المعنية الى ضرورة التدخل والوقوف إلى جانب القطاع ودعمه من خلال تأجيل القروض البنكية بدون فوائد وتقديم تسهيلات إلى القطاع، إضافة إلى مشاركة الضمان الاجتماعي للمنشآت السياحية التي تضررت جراء هذا الاعتداء على غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبين عامل في أحد المطاعم السياحية المصنفة، محمد الدباس، أنه اضطر لتقديم إجازة بدون راتب بسبب حالة الركود التي يعاني منها القطاع وغياب شبه كلي للنشاط السياحي.
وقال إنه "يجلس الآن في المنزل بدون عمل، كما باقي أصدقائه، الذين إما فقدوا عملهم نتيجة تراجع الإقبال على المطاعم والمنشآت السياحية المختلفة في العقبة، أو تقدموا بإجازات مفتوحة عن العمل لحين أن تستعيد السياحة عافيتها".
وأكد مدير مطعم سياحي أحمد جلال أن جميع المطاعم في المملكة تعاني تراجع الإقبال لكن أكثرها في المحافظات خاصة في العقبة، والتي تعتمد على السياح من أسواق السياحة العالمية، مشيراً إلى أن مطعمه تراجع نشاطه بنسبة 80 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بسبب الأحداث التي أدت إلى الغاء كافة الحجوزات السياحية، داعيا الحكومة للوقوف الى جانب القطاع، خاصة المنشآت المتضررة نتيجة الأحداث كما فعلت إبان جائحة كورونا.
وتشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي إلى تحقيق الدخل السياحي خلال العام الماضي 2023، ارتفاعا بنسبة 27.4 % لتبلغ قيمته 7.4 مليار دولار، مدفوعا بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى 6.353 مليون وبنسبة نمو بلغت 25.8 %.
وكان وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، قد أكد خلال لقاء إعلامي استضافه منتدى التواصل الحكومي، بتنظيم وزارة الاتصال الحكومي أن الأزمة التي يمر بها الأردن والتداعيات السلبية على الاقتصاد الكلي وعلى قطاعات كثيرة منها قطاع السياحة، جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهلنا في غزة وفلسطين المحتلة، ليست الأولى التي يتعرض لها الأردن خلال العقود الماضية.

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