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المزار الشمالي.. انتشار مقلق للحفر الامتصاصية ومخاوف من تلوث مصادر المياه

2/5/2024 2:28:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي إربد - جدد سكان لواء المزار الشمالي في إربد مطالبتهم بضرورة شمول اللواء بمشروع الصرف الصحي، لوقف الانتشار المقلق للحفر الامتصاصية، التي وصل عددها إلى أكثر من 16 ألف حفرة امتصاصية. ويعتبر السكان أن هذا الوضع ينذر بكارثة بيئية بسبب استمرار فيضان مياه الحفر العادمة، ووصولها إلى الأراضي الزراعية لعدم قدرة غالبيتهم على نضحها بشكل دوري.
وقالوا لـ "الغد" إنهم مضطرون لترك الحفرة الامتصاصية دون نضحها لأسباب تتعلق بالتكلفة الباهظة لعملية نضحها، اضافة إلى سرعة امتلائها بالمياه العادمة بسبب الطبيعة الجغرافية الصخرية في اللواء، مشيرين إلى أن سكان يلجأون أحيانا إلى التخلص من المياه العادمة ليلا عن طريق نضحها بواسطة مضخات.
وأشاروا إلى أن مدينة المزار أصبحت مكتظة بالسكان، وأصبح الأمر مقلقا في ظل عدم وجود أي مساحات فارغة من أجل إقامة أي حفرة امتصاصية جديدة، لافتين إلى أن العديد من المواطنين قاموا بشبك خطوط الصرف الصحي لعدة منازل على حفر امتصاصية، ما زاد من حجم المشكلة بسرعة فيضان الحفرة الامتصاصية.
وقال المدير التنفيذي لبلدية المزار الشمالي المهندس اياد الجراح إن مشكلة الحفر الامتصاصية في اللواء تتفاقم يوما بعد يوم، وتنذر بكارثة بيئية وصحية في ظل فيضان المياه العادمة في الشوارع وتسربها للمياه الجوفية، ناهيك عن المخالفات التي تحررها البلدية مضطرة بحق أصحاب تلك الحفر، ما أرهقهم ماليا وسط غياب الحلول.
وقدر حجم المياه العادمة في الحفر الامتصاصية بحوالي 3 ملايين متر مكعب، تذهب جلها إلى الاراضي الزراعية والشوارع وكميات قليلة يتم نضحها بواسطة صهاريج النضح وتفريغها في مكب الاكيدر.
وأشار إلى أن المواطنين في اللواء يضطرون الى ترك الحفرة الامتصاصية دون نضح بسبب التكاليف المرتفعة، وعدم قدرتهم على نضحها بشكل مستمر بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها سكان اللواء، اضافة إلى أن طبيعة المنطقة الصخرية في اللواء تسهم بامتلاء الحفر بشكل سريع بعد عملية تفريغها.
وأكد الجراح أنه وبسبب فيضان الحفر الامتصاصية في الشوارع تكبدت البلدية مبالغ مالية كبيرة لاستمرارها بحملات الرش والتعقيم لمنع انتشار القوارض والحشرات، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية سرعة انجاز الدراسة الخاصة بمشروع الصرف الصحي في اللواء والبحث عن منحة من أجل إقامة المشروع على أرض الواقع.
وأوضح أنه ونظرا للاكتظاظ السكاني وخاصة في مدينة المزار الشمالي فإنه أصبح من الصعوبة إيجاد مواقع لإنشاء حفر امتصاصية جديدة ويضطر السكان الى الاشتراك في حفرة واحدة من أجل التغلب على المشكلة، مؤكدا أن البلدية وفرت وبأسعار رمزية صهريج نضح واحد للحالات الإنسانية لسحب المياه العادمة.
وقال الدكتور مالك البدور احد سكان اللواء والمتابع لقضية الصرف الصحي، إن اللواء يقطنه قرابة (19000)-حسب دائرة الاحصاءات العامة موزعين على عشر قرى تتبع إدارياً للواء المزار الشمالي.
واضاف أن السكان يعانون منذ عشرات السنين من غياب شبكة الصرف الصحي رغم المطالبات المتكررة والوعود الحكومية التي لم يرَ أي منها النور، مشيرا الى وعود حكومية منذ عام 2011، بأن هناك دراسة أولية لتنفيذ مشروع الصرف الصحي في اللواء وبعض المناطق المحيطة به بكلفة 17 مليون دينار.
وقال البدور إن الحكومة وفي عام 2014، أوعزت بتوفير التمويل اللازم بقيمة مليون دينار لإجراء دراسة لمشروع الصرف الصحي في اللواء، وفي عام 2017، وبعد مطالبة نائب اللواء حينها بمشروع الصرف الصحي أوعزت الحكومة مرة أخرى بتوفير التمويل اللازم بقيمة مليون دينار لإجراء دراسة مشروع الصرف الصحي.
وأكد أنه وعلى الرغم من كل الوعود الحكومية- التي لم ترَ النور- بإجراء دراسة المشروع فقد استمرت مطالبة المواطنين بهذا المشروع حيث قام مجلس بلدي سابق برفع مذكرة موقعة من أعضاء المجلس البلدي ومعها عرائض موقعة من مواطني اللواء إلى وزارة المياه والري للمطالبة بالسير بإجراءات تنفيذ المشروع إلا أن كل العرائض والمطالب ذهبت أدراج الرياح.
وأشار البدور إلى أن مواطني اللواء يدفعون ضريبة (مساهمة) الصرف الصحي مع ضريبة المسقفات منذ ما يزيد على عشرين سنة.
كما لفت إلى أن الحاجة باتت ملحة وضرورية لتنفيذ مشروع الصرف الصحي في اللواء، بعد أن أصبحت المياه العادمة المنسابة من الحفر الامتصاصية كابوسا يؤرق المواطنين بسبب تسربها إلى مبانِ سكانية تقع تحت منسوبها أو فيضان مياه هذه الحفر على الشوارع بين الأحياء السكنية، ما ينتج عنه خطر تشكل مكاره صحية وبيئية، كما ظهرت المخاوف من تسرب المياه العادمة إلى آبار جمع مياه الأمطار التي يستخدمها المواطنون لغاية الشرب والاستعمالات المنزلية الأخرى، علاوة عن ما أصبح يسببه تسرب المياه العادمة من نزاعات وشجارات بين الجيران.
وقال البدور إن عدم وجود شبكة الصرف الصحي أصبح يرتب عبئاً مالياً إضافياً على المواطنين بسبب ارتفاع أجور صهاريج النضح والتي لا يستطيع المواطنون دفع تكاليفها، ما يضطرهم لتأجيل عملية النضح ويؤدي ذلك إلى تفاقم المشكلة ويتسبب بانتشار الحشرات في فصل الصيف.
وأوضح أن الأثر البيئي يتأزم يوماً بعد يوم جراء عدم تنفيذ مشروع الصرف الصحي خاصة إذا وصل تسرب المياه العادمة إلى المياه الجوفية في بئر جحفية - لا قدّر الله - التابع لسلطة المياه فيحدث تلوث نتيجة لاختلاط مياه الأمطار بالمياه العادمة خاصة وأن البئر تقع في وادٍ بين بلدتي جحفية ودير يوسف.
وأكد أهمية إعطاء تنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحي في لواء المزار الشمالي صفة الاستعجال لعدة أسباب أهمها أن طبيعة لواء المزار جبلية والمنازل فيه تعلو بعضها البعض علاوة على صغر مساحة ملكيات الأراضي الذي يحول دون تباعد المنازل والحفر عن الجيران، الأمر يهدد بتسرب المياه إلى المباني، علاوة على ذلك فإن اعتماد كثير من سكان اللواء على آبار جمع مياه الأمطار في الشرب والاستعمالات الأخرى والمياه العادمة يشكل تهديدا بيئيا وصحيا في حال تلوث مياه الآبار.
وأشار فراس الشرمان من سكان اللواء إلى أن وجود الحفر الامتصاصية ينذر بكارثة بيئية، موضحا أن معظم الحفر الامتصاصية قريبة من الخطوط الناقلة للمياه، لافتا إلى أن عدم استحداث شبكة للصرف الصحي يكبد المواطنين أعباء مالية بسبب استخدامهم صهاريج النضح العادمة والتي تطلب مبالغ كبيرة تصل إلى 60 دينارا شهريا للتخلص من المياه العادمة.
وأشار المواطن معاذ العمري أن الانتشار الكبير للحفر الامتصاصية في المزار الشمالي يهدد السلامة العامة وينذر بكوارث بيئية بسبب جريان المياه العادمة في معظم الأوقات في الشوارع وبين الأحياء السكنية، الأمر الذي يتسبب بانتشار الروائح الكريهة وانتشار البعوض والحشرات.
ولفت إلى أن الصهاريج التي تقوم بسحب الحفر الامتصاصية تقوم بتفريغ حمولتها في الأراضي الزراعية والأودية بسبب المسافة البعيدة التي تفصل لواء المزار عن مكب الإكيدر، ما ينذر بتلوث المياه الجوفية.
وأشار الناشط البيئي عمر الجراح إلى أن هناك العديد من المنازل قد تكون عرضة للانهيار بسبب وجود أساساتها قرب الحفر الامتصاصية، ومع امتلاء تلك الحفر وفيضان مياهها، فإن الأساسات تتآكل شيئا فشيئا.
وقال إن مشروع الصرف الصحي حال تنفيذه من شأنه أن ينعكس إيجابا على الوضع البيئي في المنطقة من خلال الاستعاضة عن الحفر الامتصاصية ذات الآثار البيئة السلبية على صحة وسلامة المواطنين.
من جهته، قال مصدر في وزارة المياه والري إن مشاريع الصرف الصحي تعتمد على تمويل من المنح الخارجية بسبب التكاليف الباهظة للمشروع، مؤكدا أن لواء المزار الشمالي يعتبر من ضمن الأولويات لعمل المشروع وأن كلفة إنشاء المشروع في اللواء ستتجاوز 60 مليون دينار.

MENAFN05022024000072011014ID1107812297

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