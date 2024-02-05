Tuesday, 06 February 2024 12:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كائنات مائية تختزن أسرار الإنسان

2/5/2024 2:25:45 PM
(MENAFN- Al Watan) نجح الباحثون، عبر سياقات دراسة حديثة نشرت في مجلة Science Advances، في بناء التصورات حول درجات الحرارة وأنماط هطول الأمطار من 200 قبل الميلاد إلى 600 بعد الميلاد بدقة عالية، والتي غطّت المناخ الروماني الأمثل، وحتى العصر الجليدي الصغير القديم المتأخر.
وباستخدام الدينوفلاجيلات، الكائنات الحية وحيدة الخلية النباتية والحيوانية التي تعيش في الماء العذب والمالح، أنشأ الباحثون أرشيفاً عالي الدقة من حفريات قاع المحيط، وربط التغيرات في مياه المحيط العليا بتكوين أنواع الأكياس.
وأشارت نتائج الدراسة إلى علاقة بين مراحل تغير المناخ وتفشي الأوبئة في العصور القديمة، مع التركيز على التأثير المحتمل للإجهاد المرتبط بالمناخ في تفشي الأمراض.

MENAFN05022024000089011017ID1107812296

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث