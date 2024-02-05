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علاقة لألعاب الفيديو بفقدان السمع الدائم

2/5/2024 2:25:45 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف فريق من الباحثين أن استخدام سماعات الرأس، التي تصدر أصواتا صاخبة ساعات طويلة، قد يكون سببا لفقدان السمع الدائم.
وقد جمع الباحثون 14 ورقة بحثية، ضمت أكثر من 50000 شخص من تسعة بلدان مختلفة، تركز جميعها على العلاقة بين فقدان السمع وألعاب الفيديو.
ويغطي البحث مجموعة متنوعة من الألعاب مثل أجهزة الكمبيوتر وألعاب الهاتف المحمول ومراكز الألعاب والرياضات الإلكترونية.
وذكرت منظمة الصحة العالمية أنه يمكن للبالغين أن يتحملوا بأمان مستويات صوت تبلغ نحو ((80 ديسيبل)) لـ40 ساعة في الأسبوع. لذلك من المثير للقلق أن متوسط مستوى صوت سماعة الرأس في أربع ألعاب إطلاق نار يتراوح بين 88.5 و91.2 ديسيبل، وفقا لإحدى الدراسات الواردة في المراجعة.
وذكرت إحدى هذه الدراسات أن أكثر من 10 ملايين أمريكي قد يتعرضون لمستويات صوت ((عالية)) أو ((عالية جدًا)) من ألعاب الفيديو.
وأفادت ثلاث أوراق بحثية تركز على مراكز الألعاب بأن مستويات الصوت في هذه المراكز تتراوح بين 80 و90 ديسيبل، مضيفة أن هذه المراكز تزيد من احتمالات الإصابة بالطنين الشديد وفقدان السمع العالي التردد، وذلك بحسب الدراسة المنشورة في مجلة ((Sciencealert)) العلمية.
وفي إحدى الأوراق البحثية حول ألعاب الهاتف المحمول، ذكر الباحثون أن متوسط مستوى صوتها ((43.2 ديسيبل))، ما يشير إلى أن هذا النوع من الألعاب لا يشكل مصدر خطر كبير للأذن.
وكتب الباحثون: ((اللاعبون الذين يستمعون إلى مستويات صوت عالية الشدة ولفترات طويلة قد يتعرضون لخطر فقدان السمع الدائم الناجم عن الصوت والطنين)).
وعلى الرغم من أن الأدلة حتى الآن محدودة جدًا، فإن الأبحاث المتاحة حتى الآن تشير إلى أن الألعاب هي مصدر محتمل لفقدان السمع، ويمكن أن تكون لهذه النتائج عواقب، خاصة على اللاعبين المحترفين الذين يقضون وقتا أطول بكثير في اللعب مقارنة بالأشخاص العاديين.

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