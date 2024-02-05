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تركي آل الشيخ يتحدث عن فن صناعة الترفيه - جريدة الوطن السعودية

2/5/2024 2:25:34 PM
(MENAFN- Al Watan) لم يعد الترفيه مجرد خيار أو أمراً ثانوي، بل أصبح حاجة إنسانية، ومتطلباً اجتماعياً، وإضافة إلى ذلك رافداً اقتصادياً مهما للقطاعين العام والخاص على حد سواء.
وانطلاقاً من تلك الأهمية للقطاع الحيوي، الذي يشهد طفرة كبيرة في المملكة، يستضيف المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثالثة، التي تعقد خلال الفترة من 20 – 21 فبراير الجاري، جلسة "فن صناعة الترفيه في المملكة"، والتي يتحدث فيها المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه.
وتناقش الجلسة التي تديرها المذيعة السعودية سارة عبدالعزيز دور القطاع الخاص في تطوير صناعة الترفيه، ومدى تأثير تلك الصناعة على الاقتصاد، وقدرتها على خلق وتوفير فرص العمل.
ومع تزايد أهمية صناعة الترفيه، يتزايد أيضا الاهتمام بالتنظيم والرقابة؛ لضمان توفر بيئة ترفيهية آمنة ومستدامة، وهو الأمر الذي تناقشه الجلسة، إلى جانب بحث تحديات وفرص تطوير صناعة الترفيه الناجحة في المملكة.
ويأتي تسليط المنتدى السعودي للإعلام الدولي الضوء على "الترفيه"، في ظل ما يشهده القطاع في المملكة من تطورات كبرى وأرقام قياسية في مختلف مجالاته، ليكون بذلك وجهة للباحثين عن خيارات الترفيه الفريدة من حول العالم، مما يجعل المملكة إحدى أهم الوجهات الترفيهية العالمية.
ووفقاً لدراسة اتحاد الغرف التجارية السعودي فإن من المنتظر أن تصل مساهمة قطاع الترفيه مع الجهات التي ترتبط به بحلول 2030م إلى 4.2 % من الناتج المحلي في المملكة، وإفراز 450 ألف فرصة عمل دائمة ومؤقتة.
يذكر أن المنتدى السعودي للإعلام، ينطلق تحت شعار "الإعلام في عالم يتشكل"، في نسخته الثالثة، بتنظيم من هيئة الإذاعة والتلفزيون، بأكثر من 30 جلسة حوارية، تناقش أخر مستجدات الإعلام، ومستقبله، وسبل النهوض به.

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