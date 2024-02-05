سوق الأسهم السعودية يغلق باللون الأخضر كاسبا 62 نقطة - جريدة الوطن السعودية

سوق الأسهم السعودية يغلق باللون الأخضر كاسبا 62 نقطة - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
2/5/2024 2:25:34 PM
(MENAFN
- Al Watan) أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" تعاملات اليوم الاثنين باللون الأخضر كاسبا 62 نقطة فوق مستويات 12 ألف نقطة وبتداولات تجاوزت 8 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 178 شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 51 شركة على تراجع.
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