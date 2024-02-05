Tuesday, 06 February 2024 12:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سوق الأسهم السعودية يغلق باللون الأخضر كاسبا 62 نقطة - جريدة الوطن السعودية

2/5/2024 2:25:34 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" تعاملات اليوم الاثنين باللون الأخضر كاسبا 62 نقطة فوق مستويات 12 ألف نقطة وبتداولات تجاوزت 8 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 178 شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 51 شركة على تراجع.

MENAFN05022024000089011017ID1107812293

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث