الماجدية ريزدنس تحقق إنجازات بارزة خلال العام 2023 - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) عززت "الماجدية ريزدنس" مكانتها الريادية، وأكدت حضورها القوي والفاعل في القطاع العقاري بالمملكة، بعد تحقيقها نجاحاتٍ استثنائية خلال العام 2023م، الذي تمكنت فيه من توسيع محفظتها العقارية بالاستحواذ على العديد من الأراضي التي تتميز بمواقعها الاستراتيجية الفريدة في مدينة الرياض، ومناطق أخرى بالمملكة.
وخلال العام 2023م، استحوذت "الماجدية ريزدنس" على العديد من الأراضيٍ التي تتميز بمواقعها الاستراتيجية بمساحة إجمالية تتجاوز 300 ألف متر مربع، تتمركز في أهم أحياء العاصمة الرياض، بالإضافة إلى انطلاق مشروع المدينة المنورة والخُبر، والتي تعكس رؤية الشركة وتوجهها لتوسيع أعمالها لتشمل كافة مناطق المملكة، مما يُسهم في تعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في السوق العقاري المحلي.
كما نجحت الشركة بتنفيذ وتطوير عدد من المشاريع العقارية الرائدة خلال العام 2023م، حيث بلغ إجمالي الوحدات السكنية التي تم إنجازها أكثر من 2000 وحدة سكنية وتجارية، والتي تعكس نجاح الشركة في تحقيق استراتيجيتها الرامية إلى تلبية احتياجات العملاء وتحقيق أهداف المستثمرين، من خلال توفير منتجات عقارية ذات جودة عالية تواكب رؤية المملكة 2030.
وتُشارك "الماجدية ريزدنس" بعدد من الصناديق العقارية تبلغ قيمتها الاستثمارية نحو 7 مليار ريال تهدف من خلالها إلى تطوير مجتمعات سكنية نموذجية، توفر السكن المُلائم للمواطن السعودي. ولدى الشركة العديد من الطلبات من شركات داخل وخارج المملكة للمشاركة في محافظ استثمارية جديدة قيد الإطلاق.
كما شهد عام 2023 اهتمامًا كبيرًا من الشركة بملف الحوكمة، وتم اتخاذ عدة إجراءات مهمة لتعزيز تطبيق إجراءات الحوكمة وذلك من خلال تطوير اللوائح والأنظمة المُحكمة لذلك، مع استحداث إدارات متعلقة بهذا الشأن، وذلك بغرض تعزيز الشفافية في أعمال الشركة.
بهذه الإنجازات البارزة، تستمر شركة "الماجدية ريزدنس" في تعزيز مكانتها كواحدة من الشركات الرائدة في قطاع العقارات بالمملكة، مع تفوقها في تقديم مشاريع فريدة تحقق معايير الجودة العالية، مما يعكس التزامها بتقديم أعلى مستويات الجودة والمصداقية في كافة المنتجات العقارية التي توفرها.
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