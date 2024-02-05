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الماجدية ريزدنس تحقق إنجازات بارزة خلال العام 2023 - جريدة الوطن السعودية

2/5/2024 2:25:33 PM
(MENAFN- Al Watan) عززت "الماجدية ريزدنس" مكانتها الريادية، وأكدت حضورها القوي والفاعل في القطاع العقاري بالمملكة، بعد تحقيقها نجاحاتٍ استثنائية خلال العام 2023م، الذي تمكنت فيه من توسيع محفظتها العقارية بالاستحواذ على العديد من الأراضي التي تتميز بمواقعها الاستراتيجية الفريدة في مدينة الرياض، ومناطق أخرى بالمملكة.
وخلال العام 2023م، استحوذت "الماجدية ريزدنس" على العديد من الأراضيٍ التي تتميز بمواقعها الاستراتيجية بمساحة إجمالية تتجاوز 300 ألف متر مربع، تتمركز في أهم أحياء العاصمة الرياض، بالإضافة إلى انطلاق مشروع المدينة المنورة والخُبر، والتي تعكس رؤية الشركة وتوجهها لتوسيع أعمالها لتشمل كافة مناطق المملكة، مما يُسهم في تعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في السوق العقاري المحلي.
كما نجحت الشركة بتنفيذ وتطوير عدد من المشاريع العقارية الرائدة خلال العام 2023م، حيث بلغ إجمالي الوحدات السكنية التي تم إنجازها أكثر من 2000 وحدة سكنية وتجارية، والتي تعكس نجاح الشركة في تحقيق استراتيجيتها الرامية إلى تلبية احتياجات العملاء وتحقيق أهداف المستثمرين، من خلال توفير منتجات عقارية ذات جودة عالية تواكب رؤية المملكة 2030.
وتُشارك "الماجدية ريزدنس" بعدد من الصناديق العقارية تبلغ قيمتها الاستثمارية نحو 7 مليار ريال تهدف من خلالها إلى تطوير مجتمعات سكنية نموذجية، توفر السكن المُلائم للمواطن السعودي. ولدى الشركة العديد من الطلبات من شركات داخل وخارج المملكة للمشاركة في محافظ استثمارية جديدة قيد الإطلاق.
كما شهد عام 2023 اهتمامًا كبيرًا من الشركة بملف الحوكمة، وتم اتخاذ عدة إجراءات مهمة لتعزيز تطبيق إجراءات الحوكمة وذلك من خلال تطوير اللوائح والأنظمة المُحكمة لذلك، مع استحداث إدارات متعلقة بهذا الشأن، وذلك بغرض تعزيز الشفافية في أعمال الشركة.
بهذه الإنجازات البارزة، تستمر شركة "الماجدية ريزدنس" في تعزيز مكانتها كواحدة من الشركات الرائدة في قطاع العقارات بالمملكة، مع تفوقها في تقديم مشاريع فريدة تحقق معايير الجودة العالية، مما يعكس التزامها بتقديم أعلى مستويات الجودة والمصداقية في كافة المنتجات العقارية التي توفرها.

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