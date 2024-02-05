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طرق طبيعية لعلاج قشرة الرأس

2/5/2024 2:22:28 PM
(MENAFN- Al Watan) صودا الخبز
يمكن صنع شامبو صودا الخبز عن طريق مزج ملعقة صغيرة من صودا الخبز وكوبين من الماء؛ ثم وضع الخليط على فروة الرأس مع التدليك بلطف، وتركه لمدة دقيقتين ثم غسل الشعر بالماء، مع تكرار الوصفة للحصول على نتيجة إيجابية.
الليمون
يساعد الليمون في إزالة البكتيريا المسببة للقشرة على فروة الرأس، وذلك من خلال خلط أجزاء متساوية من ملح البحر وعصير الليمون والزيت، ثم بل الشعر مع مزج الخليط ووضعه على فروة الرأس وتركه لفترة تتراوح بين 7-10 دقائق، ثم غسل الشعر جيدًا بالشامبو.
خل حمض التفاح
يجب تنظيف فروة الرأس بمحلول خل التفاح، عن طريق خلط ملعقتين كبيرتين من خل التفاح مع ست ملاعق كبيرة من الماء وذلك في كوب، وبعد غسل الشعر بالشامبو، يجب وضع الخليط على الرأس مع سكبه ببطء، مع تدليك فروة الرأس، وتجنب وصول الخليط إلى العينين وتركه لعدة دقائق، ثم غسل الشعر بالشامبو، مع تكرار الوصفة بانتظام للحصول على نتيجة إيجابية، وهي التخلص من قشرة الرأس.

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