طرق طبيعية لعلاج قشرة الرأس

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- Al Watan) صودا الخبز
يمكن صنع شامبو صودا الخبز عن طريق مزج ملعقة صغيرة من صودا الخبز وكوبين من الماء؛ ثم وضع الخليط على فروة الرأس مع التدليك بلطف، وتركه لمدة دقيقتين ثم غسل الشعر بالماء، مع تكرار الوصفة للحصول على نتيجة إيجابية.
الليمون
يساعد الليمون في إزالة البكتيريا المسببة للقشرة على فروة الرأس، وذلك من خلال خلط أجزاء متساوية من ملح البحر وعصير الليمون والزيت، ثم بل الشعر مع مزج الخليط ووضعه على فروة الرأس وتركه لفترة تتراوح بين 7-10 دقائق، ثم غسل الشعر جيدًا بالشامبو.
خل حمض التفاح
يجب تنظيف فروة الرأس بمحلول خل التفاح، عن طريق خلط ملعقتين كبيرتين من خل التفاح مع ست ملاعق كبيرة من الماء وذلك في كوب، وبعد غسل الشعر بالشامبو، يجب وضع الخليط على الرأس مع سكبه ببطء، مع تدليك فروة الرأس، وتجنب وصول الخليط إلى العينين وتركه لعدة دقائق، ثم غسل الشعر بالشامبو، مع تكرار الوصفة بانتظام للحصول على نتيجة إيجابية، وهي التخلص من قشرة الرأس.
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