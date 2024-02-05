تقني جازان يختتم المعرض الابتكاري

(MENAFN
- Al Watan) اختتمت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان المعرض التقني، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري بالمنطقة، بمشاركة كافة المنشآت التدريبية ((كليات تقنية، معاهد ثانوية، معاهد أهلية)) بالمحافظات، والتخصصات ((للبنين والبنات))، بمتابعة وإشراف مباشر من مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة والمشرف العام على المعرض، المهندس علي بن أحمد مريع.
وأوضح المدير التنفيذي للمعرض التقني 2024 عميد الكلية التقنية بجازان، المهندس عبدالله بن أحمد الرميحي، أن المعرض يهدف إلى تعريف المجتمع بثقافة وبرامج العمل التقني والمهني، وخلق قاعدة تواصل بين مخرجات التدريب التقني وأفراد المجتمع, كما يسهم في تعريف المجتمع برسالة وأهداف ومخرجات التدريب التقني في مختلف التخصصات الإدارية والتقنية. وأشار إلى أن المعرض فرصة مناسبة لتعريف المجتمع بالبرامج التي يقدمها التدريب التقني بالمنطقة، والتعريف بالتخصصات التقنية والإدارية، وأهمية العمل المهني والتقني كركيزة أساسية في مبادرات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.
وأفاد أن المعرض ضم مجموعة من الأركان التي عرض فيها ابتكارات المتدربين والمنتجات، التي صممها المتدربون من خلال التدريب التعاوني و الإنتاجي, ركن المهندس الصغير، والمكياج السينمائي، وتغليف الهدايا، وركن الواقع الافتراضي، وركن الفحص المجاني للسيارات، وركن الصيانة التطوعية لمنسوبي الضمان الاجتماعي.
كما قدم المعرض أكثر من 1500 مقعد مجاني جملة من الدورات والدبلومات النوعية والمميزة بجميع التخصصات لكافة أفراد المجتمع.
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