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تقني جازان يختتم المعرض الابتكاري

2/5/2024 2:22:28 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتمت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان المعرض التقني، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري بالمنطقة، بمشاركة كافة المنشآت التدريبية ((كليات تقنية، معاهد ثانوية، معاهد أهلية)) بالمحافظات، والتخصصات ((للبنين والبنات))، بمتابعة وإشراف مباشر من مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة والمشرف العام على المعرض، المهندس علي بن أحمد مريع.
وأوضح المدير التنفيذي للمعرض التقني 2024 عميد الكلية التقنية بجازان، المهندس عبدالله بن أحمد الرميحي، أن المعرض يهدف إلى تعريف المجتمع بثقافة وبرامج العمل التقني والمهني، وخلق قاعدة تواصل بين مخرجات التدريب التقني وأفراد المجتمع, كما يسهم في تعريف المجتمع برسالة وأهداف ومخرجات التدريب التقني في مختلف التخصصات الإدارية والتقنية. وأشار إلى أن المعرض فرصة مناسبة لتعريف المجتمع بالبرامج التي يقدمها التدريب التقني بالمنطقة، والتعريف بالتخصصات التقنية والإدارية، وأهمية العمل المهني والتقني كركيزة أساسية في مبادرات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.
وأفاد أن المعرض ضم مجموعة من الأركان التي عرض فيها ابتكارات المتدربين والمنتجات، التي صممها المتدربون من خلال التدريب التعاوني و الإنتاجي, ركن المهندس الصغير، والمكياج السينمائي، وتغليف الهدايا، وركن الواقع الافتراضي، وركن الفحص المجاني للسيارات، وركن الصيانة التطوعية لمنسوبي الضمان الاجتماعي.
كما قدم المعرض أكثر من 1500 مقعد مجاني جملة من الدورات والدبلومات النوعية والمميزة بجميع التخصصات لكافة أفراد المجتمع.

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