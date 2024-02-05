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تنظيف مصليات العارضة النسائية

2/5/2024 2:22:28 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان عددًا من المبادرات والفرص التطوعية، التي تهدف إلى خدمة بيوت الله -عز وجل- حيث قامت إدارة المساجد بمحافظة العارضة ((قسم العمل التطوعي)) بفتح 4 فرص تطوعية مجتمعية لتنظيف وترتيب وتعقيم ((12 مصلى نسائيًا))، بمشاركة 50 متطوعة من منسوبات الإدارة، وكافة أطياف المجتمع، بمعدل 2240 ساعة تطوعية.
وأكد المدير العام للفرع، الشيخ أسامة بن زيد مدخلي، أن خدمة بيوت الله شرف عظيم يتمناه أي مسلم، وذكر القرآن الكريم والسنة المطهرة في مواضع عدة أهمية العناية بها، وما فيها من أجر عظيم وثواب جزيل.

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