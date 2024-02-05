تنظيف مصليات العارضة النسائية

(MENAFN
- Al Watan) أطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان عددًا من المبادرات والفرص التطوعية، التي تهدف إلى خدمة بيوت الله -عز وجل- حيث قامت إدارة المساجد بمحافظة العارضة ((قسم العمل التطوعي)) بفتح 4 فرص تطوعية مجتمعية لتنظيف وترتيب وتعقيم ((12 مصلى نسائيًا))، بمشاركة 50 متطوعة من منسوبات الإدارة، وكافة أطياف المجتمع، بمعدل 2240 ساعة تطوعية.
وأكد المدير العام للفرع، الشيخ أسامة بن زيد مدخلي، أن خدمة بيوت الله شرف عظيم يتمناه أي مسلم، وذكر القرآن الكريم والسنة المطهرة في مواضع عدة أهمية العناية بها، وما فيها من أجر عظيم وثواب جزيل.
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