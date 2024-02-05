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روبوتات لاستكشاف أعماق المياه

2/5/2024 2:22:28 PM
(MENAFN- Al Watan) صرح الباحث في مختبر صوتيات المحيطات في معهد علم المحيطات التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أوليغ كوشيتوف، بأنه يتم العمل على تطوير روبوتات جديدة للأبحاث تحت المياه.
وأشار كوشيتوف، خلال مقابلة حصرية مع صحيفة ((إزفستيا))، إلى أن ((المشروع الجديد يهدف للتحرك عموديًا في الماء، وذلك بهدف قياس العوامل البيئية المختلفة على أعماق مختلفة، وفي هذه الحالة يحدث الغوص والصعود تلقائيًا، حيث تم تصميم هذا الجهاز ليعمل بشكل مستقل لمدة ستة أشهر تقريبًا)).
وأضاف كوشيتوف أنه ((في الوقت ذاته، يمكن للروبوت القائم بالدراسة على أن يطفو بشكل دوري على السطح، وينقل المعلومات المجمعة إلى القمر الصناعي، ويتم ذلك باستخدام ونش مدمج، ولهذا السبب حصل الروبوت تحت الماء على اسمه ((فينشي)).
وأوضح المطور أن مثل هذا الجهاز مثالي للاستخدام في الأعماق الضحلة على الجرف البحري، في البحيرات والأنهار ذات التيارات الهادئة، مضيفًا بالقول ((إنه لم يتم استكشاف معظم البحيرات في روسيا والعالم إلا باستخدام الأدوات التقليدية؛ لذلك، يمكن للروبوتات تحقيق الكثير من الاكتشافات هنا)).

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