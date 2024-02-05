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منعته من السجائر فضربها بفأس

2/5/2024 2:22:27 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت منطقة شاهدول بولاية ماديا براديش الهندية حادثة مروعة، حيث أقدم رجل على ضرب ابن أخيه، البالغ من العمر خمس سنوات، بفأس حتى الموت، وأصاب زوجة أخيه جراء رفضها إعطاءه سجائر.
وبحسب رجال الشرطة، فإن المتهم، الذي يُدعى رملة كول (30 عامًا)، طلب من زوجة أخيه الأكبر سجائر، فأكدت له أنه لا يوجد أي تبغ في المنزل، فاستشاط الرجل غضبا، ودخل بالقوة منزل زوجة أخيه نحو الـ11 مساءً بينما كانوا نائمين، وهاجمهم بفأس، ما أدى إلى مقتل الصبي وإصابة المرأة بجراح خطيرة، ثم لاذ كول بالفرار بعد ارتكاب الجريمة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الباكستانية.
وتتلقى المرأة المصابة حاليا العلاج الطبي، بينما توفي الطفل متأثرا بجراحه، وتم اعتقال المتهم، وتواصل الجهات الأمنية التحقيق.
وفي حادثة أخرى، طعن رجل زوجته بمقص بعد أن رفضت إعطاءه المال لشراء دجاج مقلي. ووفقا لوسائل إعلام محلية، دخل الزوجان في جدال عندما رفضت زوجة المتهم إعطاءه المال اللازم لشراء وجبته المفضلة.
وعلى الرغم من أن الزوجة رضخت في النهاية وأعطته المال، فإن الخلاف استمر. وفي أثناء الشجار، طعن الرجل زوجته في رقبتها بمقص، فخرت صريعة في الحال.

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