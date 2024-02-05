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50 ريالا عائد اقتصادي لساعة تطوع

2/5/2024 2:22:27 PM
(MENAFN- Al Watan) قدر رئيس مجلس إدارة جمعية آفاق للمبادرات المجتمعية علي العلوي، القيمة التقديرية للعائد الاقتصادي لساعة التطوع للمشاركين في مبادرات الجمعية بـ50 ريال لكل ساعة، وتتجه الجمعية لإطلاق مبادرات مجتمعية، تركز على تعليم اللغة الإنجليزية لكافة شرائح المجتمع ((بالمجان))، وتطوير المهارات بطريقة تفاعلية متنوعة، واكتساب مهارات التواصل باللغة الإنجليزية، وذلك بتعاون المتطوعين والمتطوعات المتخصصين.
5 مبادرات جديدة
عدد العلوي، على هامش الحفل الختامي لأنشطة الجمعية، نحو 5 مبادرات جديدة في الفترة المقبلة، وهي: دورات في اختيار التخصص والإرشاد المهني، ودورات في الإرشاد الأسري والترابط الاجتماعي، وجوائز تميز في عدة مجالات، وتعلم مهارة مفيدة، نحو مجتمع صحي، مبينًا أن في الجمعية أكثر من 500 متطوع ومتطوعة من تخصصات وجامعات مختلفة لتطوير المجتمع في مختلف المجالات، ورؤية ورسالة الجمعية، تتمثل في الريادة في بناء وتطوير المبادرات المجتمعية، والمساهمة في تنمية المجتمع من خلال استثمار الكفاءات وتوظيف الابتكار الاجتماعي في مبادرات مجتمعية فعالة ومبتكرة.
تهيئة بيئة عمل
قال العلوي: إن الجمعية تتجه إلى تهيئة بيئة عمل مناسبة لإقامة المحاضرات والفعاليات، وبناء منظومة من الشراكات الفاعلة مع الجهات ذات العلاقة، الوصول للمستهدفين واستقراء احتياجاتهم وما يتأملون تحقيقه، واستقطاب وتأهيل الكفاءات للعمل لدى الجمعية لتقديم مبادرات ذات أثر، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة الابتكار الاجتماعي في معالجة قضايا ومشكلات المجتمع، وتفعيل المبادرات النوعية التي تعود بالنفع على أفراد المجتمع، وتنمية المواهب والمهارات الشبابية للجنسين، موضحًا أن مجلس إدارة الجمعية، قرر التوسع في مبادرة: ((التطوع بالخبرة)) في مدارس البنين والبنات، وهي مبادرة، تمنح الطلاب والطالبات ساعات تطوعية مقابل تقديم دروس تقوية لزملائهم الطلاب والطالبات في داخل المدرسة، مضيفاً أن في الجمعية حاليًا، وظيفتين مدعومتين، وتطمح الجمعية في الحصول على المزيد من الوظائف، للوصول إلى برامج أكثر تطورًا وجودة في الأيام المقبلة.

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