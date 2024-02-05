50 ريالا عائد اقتصادي لساعة تطوع

(MENAFN
- Al Watan) قدر رئيس مجلس إدارة جمعية آفاق للمبادرات المجتمعية علي العلوي، القيمة التقديرية للعائد الاقتصادي لساعة التطوع للمشاركين في مبادرات الجمعية بـ50 ريال لكل ساعة، وتتجه الجمعية لإطلاق مبادرات مجتمعية، تركز على تعليم اللغة الإنجليزية لكافة شرائح المجتمع ((بالمجان))، وتطوير المهارات بطريقة تفاعلية متنوعة، واكتساب مهارات التواصل باللغة الإنجليزية، وذلك بتعاون المتطوعين والمتطوعات المتخصصين.
5 مبادرات جديدة
عدد العلوي، على هامش الحفل الختامي لأنشطة الجمعية، نحو 5 مبادرات جديدة في الفترة المقبلة، وهي: دورات في اختيار التخصص والإرشاد المهني، ودورات في الإرشاد الأسري والترابط الاجتماعي، وجوائز تميز في عدة مجالات، وتعلم مهارة مفيدة، نحو مجتمع صحي، مبينًا أن في الجمعية أكثر من 500 متطوع ومتطوعة من تخصصات وجامعات مختلفة لتطوير المجتمع في مختلف المجالات، ورؤية ورسالة الجمعية، تتمثل في الريادة في بناء وتطوير المبادرات المجتمعية، والمساهمة في تنمية المجتمع من خلال استثمار الكفاءات وتوظيف الابتكار الاجتماعي في مبادرات مجتمعية فعالة ومبتكرة.
تهيئة بيئة عمل
قال العلوي: إن الجمعية تتجه إلى تهيئة بيئة عمل مناسبة لإقامة المحاضرات والفعاليات، وبناء منظومة من الشراكات الفاعلة مع الجهات ذات العلاقة، الوصول للمستهدفين واستقراء احتياجاتهم وما يتأملون تحقيقه، واستقطاب وتأهيل الكفاءات للعمل لدى الجمعية لتقديم مبادرات ذات أثر، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة الابتكار الاجتماعي في معالجة قضايا ومشكلات المجتمع، وتفعيل المبادرات النوعية التي تعود بالنفع على أفراد المجتمع، وتنمية المواهب والمهارات الشبابية للجنسين، موضحًا أن مجلس إدارة الجمعية، قرر التوسع في مبادرة: ((التطوع بالخبرة)) في مدارس البنين والبنات، وهي مبادرة، تمنح الطلاب والطالبات ساعات تطوعية مقابل تقديم دروس تقوية لزملائهم الطلاب والطالبات في داخل المدرسة، مضيفاً أن في الجمعية حاليًا، وظيفتين مدعومتين، وتطمح الجمعية في الحصول على المزيد من الوظائف، للوصول إلى برامج أكثر تطورًا وجودة في الأيام المقبلة.
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