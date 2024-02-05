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تغريم منشآت مخالفة لنظام مكافحة التستر بـ 24 مليون ريال

2/5/2024 2:22:27 PM
(MENAFN- Al Watan) تواصل وزارة التجارة متابعة امتثال المنشآت التجارية والتزامها بقواعد السوق المعتمدة، وفرضت غرامات مالية بلغت 24.3 مليون ريال خلال العام 2023م بحق منشآت غير ممتثلة لنظام مكافحة التستر.
وأقرت لجنة النظر في مخالفات نظام مكافحة التستر 850 مخالفة، تمثلت في: استخدام المنشأة حسابًا بنكيًا آخر غير الحساب العائد لها في تعاملاتها الخاصة وأنشطتها الاقتصادية، واستخدام غير السعودي حساباً بنكياً لا يعود إلى المنشاة في تعاملاتها المالية , بالإضافة إلى حيازة أو استخدام غير السعودي أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة بصورة غير نظامية، ومنحه الحقوق والصلاحيات المقررة لملاك المنشأة أو الشركاء.
كما شملت المخالفات حصول غير السعودي على مقابل مالي لا يتناسب مع طبيعة عمله في المنشأة، وتحويل الإيرادات أو الأرباح إلى حساب العامل غير السعودي وعدم تحويلها إلى حساب المنشأة.
ويأتي ذلك تطبيقًا لأحكام نظام مكافحة التستر الذي شدد على أنه لا يجوز منح غير السعوديين أدوات تؤدي إلى التصرف في المنشأة، وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين مع إحالة كل من ثبت تورطه في ارتكاب جريمة التستر إلى القضاء لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

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