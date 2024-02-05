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نائب أمير مكة يزور ميسان ويتفقد عددا من المشاريع

2/5/2024 2:22:26 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل، جولاته التفقدية على محافظات المنطقة اليوم (الاثنين)، بزيارة محافظة ميسان.
ورأس الأمير سعود اجتماع المجلس المحلي في ميسان، بحضور مسؤولي القطاعات الحكومية في المنطقة وأعضاء المجلس، تم خلاله استعراض المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمتأخرة منها، حيث تمت مناقشة سُبل تسريع العمل فيها، وبلغ عدد المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها 15 مشروعا، حيث شملت المشاريع المنجزة: استبدال أعمدة الإنارة، فتح شوارع، صيانة حديقة شهدان، صيانة ملعب الغوقة، درء أخطار السيول وتصريف المياه في عدد من البلديات، صيانة الطرق من أخطار السيول بالقريع، صيانة دورات المياه في مركز القريع، صيانة طريق وادي الأشرق، صيانة مدرجات وجدارية حداد بني مالك، صيانة حديقة البلدية، صيانة وتحسين مدخل صيادة، وصيانة سور المكبس التابع لبلدية القريع بني مالك)، فيما تضمنت المشاريع الجاري تنفيذها مشاريع الصيانة ببلدية بني سعد ومعالجة التشوه البصري للقرى التابعة لبلدية القريع بني مالك.
كما اطلع نائب أمير مكة على أخر مستجدات مشروع المتنزه البري الذي تشرف عليه هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، ويحتوي على عناصر استثمارية تشتمل على مركز الألعاب التنافسية والطيران الشراعي وأكاديمية الرماية وقرية نموذجية ومطاعم.
ويأتي المتنزه البري ضمن مشروع الطريق السياحي الدائري لمنطقة مكة المكرمة الذي يبلغ طول مساره 943 كيلومترا، ويهدف المشروع إلى تطوير عدد من المواقع المميزة بطبيعتها للوصول إلى تنمية مستدامة لقطاع السياحة في المنطقة
ويُعد مشروع الطريق السياحية، أحد مشاريع الهيئة الحيوية، حيث يشمل نطاقًا جغرافيًّا واسعًا يضم محافظات منطقة مكة المكرمة، بهدف اكتشاف وتهيئة الفرص، وبحث وتجهيز الممكنات من أجل عمل تكاملي بين القطاع الحكومي والخاص وفق استراتيجية المنطقة المتوائمة مع رؤية المملكة 2030.
ويسهم المشروع في تنمية وتطوير العديد من الجوانب بالمنطقة، لاسيما جودة الحياة وتطوير البيئة، إضافة الجانب الاقتصادي في المواقع التي يمر بها المشروع، حيث تمتاز بخصائص متنوعة سواء طبيعية أو مواقع تراثية سيتم تسخيرها لتكون وجهات جاذبة سياحيًّا واستثماريًّا .
عقب ذلك، استقبل نائب أمير المنطقة عددا من أهالي

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