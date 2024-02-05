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الأرصاد ينبه من تكون ضباب على عسير

2/5/2024 2:22:26 PM
(MENAFN- Al Watan) نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون ضباب يصاحبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، على مدينة أبها، ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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