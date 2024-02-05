يناير يسجل أعلى نسبة انخفاض في العواصف الغبارية والرملية بالمملكة

(MENAFN
- Al Watan) سجلت المملكة أعلى انخفاض في عدد حالات العواصف الغبارية والرملية في شهر يناير لعام 2024م منذ 21 عامًا، بنسبة بلغت (-94%)، نتيجة جهود منظومة البيئة التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، ومبادرات رؤية المملكة 2030.
وكشف المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية في تقريره الصادر مؤخرًا، أن مدينة الرياض شهدت تسجيل انخفاض في عدد حالات العواصف الغبارية والرملية في شهر يناير الماضي بنسبة 100%، كما سجلت الدمام أعلى نسبة انخفاض بـ -100% في الشهر نفسه، فيما سجلت محافظة وادي الدواسر أعلى نسبة انخفاض بمقدار -81%، أما محافظة الأحساء فقد سجلت انخفاضًا بنسبة -83 %.
وتأتي هذه النتائج بعد الإسهامات الكبيرة لجهود رؤية المملكة 2030 واستمرار مساعيها تجاه العمل المناخي والاستدامة والملف المناخي وتحسين جودة الحياة وبرامج الرؤية ومبادراتها الإقليمية المتعلقة بالعمل المناخي والبيئي.
MENAFN05022024000089011017ID1107812224
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.