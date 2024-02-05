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يناير يسجل أعلى نسبة انخفاض في العواصف الغبارية والرملية بالمملكة

2/5/2024 2:22:26 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت المملكة أعلى انخفاض في عدد حالات العواصف الغبارية والرملية في شهر يناير لعام 2024م منذ 21 عامًا، بنسبة بلغت (-94%)، نتيجة جهود منظومة البيئة التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، ومبادرات رؤية المملكة 2030.
وكشف المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية في تقريره الصادر مؤخرًا، أن مدينة الرياض شهدت تسجيل انخفاض في عدد حالات العواصف الغبارية والرملية في شهر يناير الماضي بنسبة 100%، كما سجلت الدمام أعلى نسبة انخفاض بـ -100% في الشهر نفسه، فيما سجلت محافظة وادي الدواسر أعلى نسبة انخفاض بمقدار -81%، أما محافظة الأحساء فقد سجلت انخفاضًا بنسبة -83 %.
وتأتي هذه النتائج بعد الإسهامات الكبيرة لجهود رؤية المملكة 2030 واستمرار مساعيها تجاه العمل المناخي والاستدامة والملف المناخي وتحسين جودة الحياة وبرامج الرؤية ومبادراتها الإقليمية المتعلقة بالعمل المناخي والبيئي.

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